 香港前议员希望丹麦成为示威人士“避风港” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.12.2020

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时政风云

香港前议员希望丹麦成为示威人士“避风港”

曾因在向香港立法会主席台扔腐臭植物的前立法会议员许智峰拜访丹麦，呼吁这个北欧国家效仿英国的做法，为香港示威民众提供栖身之地。丹麦外交部长表示没有计划会见许智峰。

China Ted Hui Chi-fung

许智峰

（德国之声中文网）一位拜访丹麦的香港民主派人士周三呼吁欧洲各国应该向香港的示威人士打开大门，帮助他们在面对中国共产党时找到"脱离恐怖的避风港"。

这位民主派人士就是香港民主党的前立法会议员许智峰，他向美联社表示："香港今天的情况已经越来越糟。重要的是，世界知道香港不再是自由的城市。"

之前，英国向持有英国海外公民护照的约三百万香港人放开了移民要求，允许他们在英国工作生活五年。

英国也和美国、澳大利亚和加拿大一样，终止执行与香港签署过的引渡协定。1997年，香港这一拥有750万人口城市的主权由英国交还给北京。后者承诺香港拥有自治权50年不变。

许智峰于星期二抵达丹麦，根据"丹麦批判中国"协会（DanishChinaCriticalSociety）主席罗登（Thomas Rohden）的说法，许智峰此行的目的在于"改变丹麦政府的立场"。作为香港前立法会议员，许智峰从政府手中拿回了护照，也成功的在收到丹麦立法人士的邀请后得到签证。

Hongkong Legislative Council Parlament Gesetzgeber

许智峰11月11日已经与其他泛民派议员一道从立法会总辞，以示抗议

"如果民主国家不会一起站起来，我们将一起陷落"

"当我开始从事政治活动时，我从未梦想过有一天我可能会被监禁。但民主是脆弱的，危机时代每个地方的所有民主人士的义务是应该团结在一起。我呼吁例如丹麦这样的民主国家跟随英国的脚步，帮助港人在面对中国共产党时找到脱离恐怖的避风港。

"世界各地的所有政治人物都应为民主而站起来，共同面对香港的现实情况。如果民主国家不会一起站起来，我们将一起陷落。"

DW.COM

据港媒报道，因涉立法会国歌法三读期间泼臭水事件，朱凱廸、許智峯及陳志全等3名前立法会议员今天（11月18日）被警方拘捕，现获保释，案件明日将在西九龙裁判法院提堂。

各界期盼已久的香港区议会选举即将于周日 (11月24日) 举行，而经过了长达五个多月的「反送中」示威运动后，各界都将此次区议会选举视为一个香港民众针对近期事件发展表态的重要时机点。

这次绕过香港法律程序DQ在任立法会议员，开了港府直接以行政程序颁布DQ令的先例。港府和北京都强调「爱国者治港」，民主派议员就宣布总辞抗议，表示和4名被DQ人士「齊上齊落」。随着反对派离开议会，香港立法会恐沦橡皮图章。

丹麦外交部长科富德（JeppeKofod）表示没有意识到许智峰的拜访，也"没有计划与他见面"。在一份声明中，科富德表示"就香港非常令人担忧的状况，丹麦与中国政府正在进行'重要的对话，并且紧密的与欧盟协调行事。'"

自从2019年6月抗议活动开始以来，香港警察抓捕了超过10000人次。被捕的著名民主人物包括黄志峰、周庭以及媒体大亨黎智英。今年五月，许智峰因向主席台投掷腐烂植物而被捕。

香港民主派活动人士指责香港政府和中央政府在民众要求实现更多民主时，加强了对这一半自治地区的管控。

他们说，当局正在摧毁承诺给香港的自治权。而这座城市是比中国大陆拥有更大自由度的全球金融中心。

任琛/李鱼（美联社）

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