香港前枢机主教、台湾前副总统出席前教宗葬礼

（德国之声中文网）中国与梵蒂冈之间没有建立正式的外交关系。北京方面也没有对罗马天主教前教宗本笃十六世的去世发表评论，也没有派出代表出席周四（1月5日）在梵蒂冈举行的葬礼。

2013年接任本笃十六世担任教宗的方济各试图修补与北京的关系。与前任的强硬态度不同，2018年，方济各与北京方面达成有关在中国大陆主教任命的临时协议。该协议每两年续签一次。虽然最近几年断交传闻不断，但是梵蒂冈依然同台湾保持着邦交关系。

香港媒体报道称，天主教香港教区荣休主教陈日君3日获得法庭批准，取回护照并在次日离开香港前往梵蒂冈参加本笃十六世的葬礼。陈日君之前被香港国安处以涉嫌违反国安法为由逮捕，虽获得保释但必须向警方交出护照。3日，香港法院批准他于1月4日至8日取回护照并离开香港，但返回后须立即向警方交回护照。

2006年，陈日君被本笃十六世提升为香港教区枢机主教。

陈日君对梵蒂冈与北京之间签署的有关主教任命的临时协议持反对意见。2018年10月，他在《纽约时报》撰文，批评梵蒂冈与中国政府签署临时秘密协议，更比喻教宗方济各向中共领导人习近平屈膝。2020年，在这份协议续签前，他曾亲自前往罗马，希望同教廷商讨同中国的关系，但是未能获得教宗会见，只好遗憾而归。

近日，陈日君在其博客上用意大利语发表文章悼念已故的前教宗本笃十六世。在文章中，他对本笃十六世“捍卫真理反对相对主义独裁”以及为改善中国教会状况所做的努力表示感谢。

陳日君：《中梵協議》是骯髒勾當

中共对中国国内的宗教组织有着严格的控制，中共认为宗教组织可能会对其权力垄断构成潜在威胁。教徒们被允许前往遵守中共规定的宗教机构参加宗教活动。一些基督徒建立起地下教会。但是这些教会被官方认定为非法组织，常常受到骚扰和打压。

去年11月，有关彭卫照参加江西教区辅理主教就职仪式一事引发梵中之间的争执。梵蒂冈发表一份声明，批评北京在一个不获罗马教廷承认的教区安插主教，同时指责中国当局违反了梵中主教任命协议。

这份临时协议的全部细节从未公开过，但方济各表示他对主教的选择拥有最终决定权。梵蒂冈将该协议描述为一个不完美的协议，希望它最终将为中国的天主教徒带来更好的条件。

台湾派出前副总统陈建仁以总统特使的身份参加本笃十六世的葬礼。陈建仁本人是一名虔诚的天主教徒，同时也是一名科学家。

陈建仁抵达梵蒂冈之后表示，台湾与教廷之间双边关系紧实密切，双方是坚持民主、人权、自由等普世价值的国际社会盟友。他这次担任特使来访教廷，也盼透过各种机会，感谢天主教会在台湾教育、医疗、人道等方面长期的协助。

台湾真理大学宗教文化与资讯管理学系教授张家麟在接受美联社采访时说：“派陈建仁出席葬礼的象征意义比派现任驻梵大使去的更大。”

张家麟说，本笃十六世比他的前任约翰保罗二世对中国更有热忱。他说，本笃十六世向北京伸出了橄榄枝，但是没有成功。

新罕布什尔大学中国政治问题研究学者李道明(Lawrence Reardon)对美联社表示，梵蒂冈之所以保持与台湾之间的邦交关系，是因为中国还没有表现出允许梵蒂冈保护中国天主教徒利益的“诚意”。

李道明说，中国对本笃十六世去世保持沉默的做法以及去年9月习近平没有在哈萨克斯坦与教宗方济各会面，这些都表明了习近平对梵中主教任命临时协议的态度。

意大利天主教报纸Settimana News中梵关系问题专家郗仕（Francesco Sisci）说，由于缺乏联系，中国很难派代表参加前教宗的葬礼。

他说，2005年，中国也没有派人参加约翰保罗二世的葬礼。但是中国外交部的一个代表团瞻仰了约翰保罗二世的遗容，这件事大多不为外界所知。

郗仕猜测，虽然目前中国疫情升温会让情况变得更为复杂，但仍可能会比照2005年约翰保罗二世去世时的做法。

（美联社）

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