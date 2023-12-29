 香港前學運領袖鍾翰林 抵英國尋求政治庇護 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.12.2023

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时政风云

香港前學運領袖鍾翰林 抵英國尋求政治庇護

香港前學運領袖周庭流亡加拿大後，另一位香港前學運領袖鍾翰林也宣布他抵達英國尋求政治庇護。鍾翰林透露，刑滿出獄後頻受到港警關切，警方還以金錢利誘施壓他擔任「線民」。

香港前學運領袖鍾翰林宣布抵達英國並申請政治庇護，圖為2020年8月8日他在香港海邊（資料照）

香港前學運領袖鍾翰林宣布抵達英國並申請政治庇護，圖為2020年8月8日他在香港海邊（資料照）

（德國之聲中文網）香港前學生組織「學生動源」召集人鍾翰林2020年因「分裂國家」和「洗錢」罪被判刑入獄3年多，直到今年6月初刑滿出獄。不過，鍾翰林今日在社交媒體上宣布，他已抵達英國尋求政治庇護，並透露自出獄以來多次被國安人員約談、利誘擔任線民，以及加諸在生活上的種種限制等因素，最終讓他決定離開香港。鍾翰林說，此舉意味著「在可預見的將來，我也不可能再回到香港這個家」。

鍾翰林29日在Instagran上發出2篇長文，表示他已經在當地時間12月27日晚上7點抵達英國，並正式向英國入境人員申請政治庇護。他透露，在6月5日刑滿獲釋後，曾被香港國安人員提醒一年內不可離境，預告會在他出獄後「持續約見」，還遭勒令簽署修訂版的監管令，被禁止公開發言。

鍾翰林說，他在過去幾個月被診斷出因極大精神壓力導致免疫力下降，經常擔憂自己2020年當街被近10名國安人員從後方撲出制伏的情形會再度上演。他還提到，香港國安人員偶爾會「斷聯」，讓他擔心港府是否打算重新拘捕指控。但因為此前被要求簽署與《國安法》第63條有關的文件，遭禁止向任何人透露所有溝通內容，因此也無法向律師尋求協助。

鍾翰林在文中提到，由於擔心國安人員會在明年「香港基本法第23條」立法後，繼續對他施加額外罪名。因此在深思熟慮下，他以調適情緒為由，說服懲教署批准他在聖誕節假期間離港旅遊，「我選擇了符合經濟狀況、且政治敏感度較低的沖繩為目的地，在起行數天前向他們提交機票住宿等資料，並成功獲懲教署批核」。

他說，在離開的最後一天，自己仍在深思這個決定是否適當，畢竟這個月在香港發生了很多事，但「懲教罕有的批核，令我始終相信這已是最好的時機」。當日他帶著僅餘的四萬港元前往香港機場，「直至起飛前一秒，我都一直在擔心能否安全離境。到飛機起飛剎那，我才稍鬆一口氣」。

而在沖繩的幾天，鍾翰林與英美加3地認識的相關人士及機構求助並共同商討，了解了各國的移民政策及政庇審核狀況，並提供有關英國庇護及簽證的法律建議。在得悉三地的資訊後，考慮到英國有更多認識的抗爭者已獲批庇護，並且近日在對中國的立場上變得明確，「我們最終一致認同循英國的政治庇護程序入境，為最保險及適當的途徑」。

國安人員曾試圖吸收

鍾翰林也提及，基於判刑時未滿21歲，出獄後必須遵守懲教處監管令一年，一開始對他的監管內容與一般人無異，也就是出獄後必須就學或就業。

而他獲䆁時剛好臨近暑假，所以他在暑假時找了一份暑期工，卻在不久後被懲教處高層告知，不容許他受僱於「特定店舖」，但在監管令條文中並未禁止，於是在暑假的最後一個月，他也只能夠無奈等待開學。鍾翰林認為，港方的要求變相剝奪了他的財政自主權，並為國安處後來的金錢利誘舖墊。

隨後，他被勒令簽署修訂版監管令，增加（一）禁止發佈任何被定罪罪行相關內容的發佈物，包括公開發言和訪問、（二）禁止發佈任何「客觀而合理地被視作危害國家安全」的發佈物，以及（三）禁止公開發言。

他更提及，出獄後每2到4週，就會被香港國安人員帶上「拉上窗簾的七人車，載到未知的地方」，詳細交代過去一段時間內的詳細行蹤。而且警方知道他有經濟困難，以威迫利誘方式要求他投誠，以每次500至3000港元為酬勞，充當國安單位的線人。

2020年10月29日，先前已被捕的鍾翰林搭乘警方車輛抵達西九龍裁判法院（資料照）

2020年10月29日，先前已被捕的鍾翰林搭乘警方車輛抵達西九龍裁判法院（資料照）

曾被要求去中國「旅遊」

與流亡加拿大、原香港眾志副秘書長周庭類似的是，鍾翰林表示，在今年9月初的例行約談中，2位香港國安人員向他提出到中國「旅遊」，當時他極度警惕，擔心會被送中，但在過去的3個月。他根本無法拒絕國安人員要求的任何事情，「所以我只能迴避的反問他們：我不可能申請到回鄉證吧？」而對方說，只要他想的話便可以安排，並會派人陪鍾翰林一同北上中國。

見鍾翰林未回應，國安人員先是問他有什麼需要考慮，「我唯有如實告訴他們，我不想」。接著對方便質問鍾翰林是否仍然有從事危害國家安全的活動，所以才有所遲疑，並要求他在下次見面時向他們給予回覆。但在他離開香港前，國安人員都未有再次提出這項要求，但「我心知這種要求在未來，也只會接腫而來」。

鍾翰林表示，選擇流亡英國也意味著「在可預見的將來，我也不可能再次回到香港這個家」。

他還說，「在未來的日子，我將會繼續完成我的學業，望以流亡港人的身份為香港奉獻我的一切，如初地在力所能及的範圍內嘗試。我相信只有全體香港民族持續竭力，香港才會重新成為那個值得我們驕傲的家。」

至截稿為止，香港警方或警務處國安處，並未對此事發表新聞稿或公開回應。

流亡加拿大的香港前學運領袖周庭，12月3日曾接受媒體視訊採訪（資料照）

流亡加拿大的香港前學運領袖周庭，12月3日曾接受媒體視訊採訪（資料照）

港警表示將全力追捕周庭

在加拿大留學的周庭曾在12月3日在社交媒體上宣佈，她將不再就《國安法》案件返港向警方報到，「大概一輩子不會回去了」，並自曝曾遭國安人員安排赴深圳「參訪」。港警則譴責並呼籲她勿一生背負「逃犯」之名，但未證實深圳行。

與鍾翰林情況類似的周庭，因涉入2019年「反送中」抗爭，被指控包圍香港警察總部遭判入獄10個月，於2021年6月12日刑滿出獄，但她仍有《國安法》案件在身，被指控勾結境外勢力，並在被捕後獲保釋，需定期向警方報到。

周庭當時發文表示，自今年9月離港赴加拿大讀書後，原訂12月要回港向警方報到，但她經過深思熟慮，也考慮到香港的形勢、自身安全、生理和心理健康，決定不回去香港向警方報到，「也大概一輩子不會回去了」。

而針對周庭早前已表明不會回港報到。香港警方回應，周庭並沒有依照警方規定的時間回到警署報到，違反保釋條件，表示「嚴厲譴責畏罪潛逃的羞恥行為，並會全力依法追捕」。警方還說，危害國家安全是極度嚴重的罪行，警方會追究到底，指任何逃犯都不要妄想潛逃離港就可以逃避刑責，逃犯除非自首，否則會被終身追捕。

2021年6月12日，周庭刑滿釋放，被大批媒體包圍（資料照）

2021年6月12日，周庭刑滿釋放，被大批媒體包圍（資料照）

（綜合報導）

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