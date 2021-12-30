香港前主教陈日君迎90岁生日

（德国之声中文网）向来支持香港民主运动、反对干涉宗教自由的天主教香港教区荣休主教陈日君枢机今年1月13日度过90岁生日。陈日君于2002年至2009年担任香港主教，2006年被时任教宗本笃十六世封为司铎级枢机，是香港教区第二位获此荣衔者。他曾数度对中国政府及其宗教政策提出批评，也经常参与或声援社会运动。

陈日君过去由于出任助理主教时公开支持教廷对被义和团所杀教士封圣，而被中国政府禁止访问中国大陆六年之久，中国官媒当时更多次发表对陈日君的批评。直至2004年，陈日君接受「教会朋友」的邀请，以私人身份访问上海，才结束六年来的禁令。

2005年，陈日君曾与多个香港教会团体联合，抗议港府政制改革小组提出的报告书欠缺对香港民主发展的方向和时间表。 2010年，陈日君发表声明，表示反对政府提出的「2012政改方案」，他也认为没有提供市民对于新方案发声的机会，是极度藐视市民的表现。在2011年，陈日君为了抗议一项加强对香港学校控制的法律，当时79岁的他不顾患有慢性病，进行了三天绝食抗议，期间只领圣体及饮水。

呼吁港人为重启立法会选举「发声」

2020年9月6日，网上有人发起在九龙区游行表达重启立法会选举诉求，陈日君当时表示，有了近七成的民意认为政府应尽快重新举行立法会选举。他同时呼吁港人当天中午12时在自己所在的地方「发声一分钟」，包括在窗口、在门口、在车上，用喇叭、拍手、播音乐一分钟。

观看视频 05:59 陳日君：《中梵協議》是骯髒勾當

同年9月底，陈日君远赴梵蒂冈求见教宗方济各，希望反应对于香港教会主教任命安排的意见，也为被中国政府迫害的地下教会请命，但等了三天仍未获教宗接见，空手返回香港。陈日君事后表示，若梵蒂冈任命「北京祝福的人」来担任香港主教，「我的工作就将结束，我将选择消失」，并且称死后不愿安葬在主教堂内，而是「葬在一个简单的墓地，与其他忠心的上帝子民一样。」。

对于同性恋，陈日君曾持反对态度，但在2003年一次由同志组织「彩虹行动」的请愿人士策划的抗议活动之后，他与一些同性恋组织的人士会晤，并表示教会不歧视同性恋人士。

批教廷不对香港局势表态

对于香港近年的民主运动中的暴力行为，陈日君曾向媒体表示：「因为政府开始用暴力，当然年轻人的暴力也出来了。」他也对教廷未曾替香港情势发声表示失望。梵蒂冈国务院外长盖拉格（Paul Gallagher）对此回应道，教廷认同民主体制，但保持沉默是因为认为发表声明对香港的实际帮助不大。

陈日君曾在历年的六四期间主持「追思亡者弥撒」，在2021年的弥撒中他表示自己对当年六四事件仍印象深刻，但「现在20几岁的青年，只能听人讲，一个可能会被历史冲淡的往事」。他提到：「他们只是要求一个廉洁的政府，他们的牺牲是为了我们，他们希望就是正义和平的社会、受政权尊重的人民。」

美国共产主义受难者纪念基金会曾于2019年向陈日君枢机颁发「杜鲁门列根自由奖」，以表扬他为中国受迫害宗教人士发声，该奖项在2021年也颁发给香港壹传媒的创办人黎智英。

（综合报导）

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