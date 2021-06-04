香港出动大批警力封闭维园 支联会副主席被捕

（德国之声中文网）香港支联会副主席邹幸彤与一名20岁男子因涉嫌宣传六四活动遭到警方逮捕。支联会秘书蔡耀昌对德新社证实，邹幸彤是在周五上午8时左右在办公室附近被警方以违反《公安条例》为由拘捕。

香港支联会副主席邹幸彤涉宣传未经批准集结被捕

在香港政府连续第二年禁止维园六四纪念烛光晚会后，邹幸彤呼吁人们在自己所在之处点亮烛光悼念六四。邹幸彤5月29日在脸书发文写道，她会在六四当天以个人名义去守这个已有32年的约定，在大家都能看到的地方，点起烛光。立场新闻指出，这篇题为“烛光无罪 坚守阵地”的发文被警方用作主要指控。

现年36岁的大律师邹幸彤自2010年起加入支联会。去年她因为自发到维园悼念，被指控煽动或参与未经批准集结。邹幸彤此前接受德国之声采访时便表示，已经做好入狱准备。对于自己所面对的控罪，她表示不认罪是她的底线：“我真诚地认为我们无罪，我不认为在中国治下的法庭有权裁定悼念政权屠杀的人有罪。最坏的结果是我要入狱，我已经作此准备。如果仍然想在中共统治下争取民主，入狱是必须接受的选项。”

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据立场新闻报道，下午仍被扣留在中区警署的邹幸彤透过律师表示，既然今晚未能点起烛光悼念，将效法内地“一直坚守的朋友”以绝食一天来明志。

香港东网引述新界南总区（刑事）高级警司罗国凯称：“有人在网上用言论继续宣传及呼吁其他人士及市民参与已经被禁止的公众活动，我们根据这方面证据做出拘捕。”

除了邹幸彤外，警方还拘捕了一名20岁张姓外卖速递员。罗国凯强调支联会拟于周五晚间举办的公众集会已被禁止，呼吁市民勿参与任何已被禁止的公众集会或其他未经批准集结，违反者最高可判5年监禁。

香港出动大批警力封闭维园

本周五，香港迎来国安法实施后的首个六四。多家香港媒体报道称，港警预定派遣7000名警力，在六四当天加强取缔未经批准的集结活动。警方下午2时起封锁维多利亚公园，防止有人违反禁令进入维园参与六四悼念。

香港《苹果日报》报道，港警中午便以2至3人组成一队在委员内巡逻。下午近2时，大批军装员警进入维园足球场，以扩音器广播围封，有市民被警方拦查搜索包包。

香港警方表示，经过风险评估，并考虑公共安全、公共秩序、他人权利及自由及疫情等因素，自下午2时起封闭维园指定范围，包括中央草坪、足球场及篮球场，以阻止被禁止的公众集会进行。警方也在脸书发表贴文称，将密切留意现场情况，“如有需要会及时介入，果断执法”。香港警方还警告，任何人未经准许，明知而进入或逗留在已封闭的地方，最高可能被处第3级罚款及12个月监禁。

对于港澳悼念六四的活动被禁，人权观察组织发文表示，中国政府应承认1989年6月屠杀民主运动示威者并为之负责。有关当局应立即无条件允许中国境内和香港、澳门的悼念活动，停止审查“六四”相关言论。

人权观察中国部研究员王亚秋指出：“禁止香港举行烛光晚会，正是中国政府人权纪录的有力说明：六四屠杀32年后，压迫有增无减，但压抑真相只会激起更多要求正义和问责的呼声。”

这些年，香港台湾是这样紀念六四的 一周年纪念 1990年6月4日，香港民众首次走上街头，纪念天安门大屠杀一周年。这一年起，香港支联会每年组织大规模悼念活动。由于1989年民主运动在中国大陆是禁忌话题，香港逐渐成为各类与六四有关的追思活动的中心。

这些年，香港台湾是这样紀念六四的 维园烛光 自1990年以来，每年6月4日晚，香港维多利亚公园都举行烛光晚会，悼念六四死难者，表达自由民主诉求。参加人数少则数万人，多则十多万人（据组织方支联会数字，一般高于警方公布数字），为全球规模最大的六四纪念活动。（2015年资料图片）

这些年，香港台湾是这样紀念六四的 天安门的故人 2013年，台北民众举行烛光晚会，纪念六四，声援狱中的诺贝尔和平奖得主刘晓波。刘晓波是89民运代表人物之一、与周舵、高新、侯德健一同被成为“天安门四君子"。

这些年，香港台湾是这样紀念六四的 遥望台北 2019年，六四30周年之际，台北举办了专题纪念活动。此前还在台北中正纪念堂前放置了由台湾艺术家雪克（Shake）搭建的充气“坦克人”艺术装置，亲历六四的王丹、周锋锁等民运人士到场参与。

这些年，香港台湾是这样紀念六四的 两岸三地成唯一 台湾的六四纪念活动，规模和历史远远不及香港，但近年来开始得到更多关注。2020年，尽管受到疫情影响，仍有三千多人参加了在台北的烛光悼念晚会。由于这一年香港和澳门都以防疫为由禁止六四集会，台湾成为两岸三地唯一可以纪念六四的地方。

这些年，香港台湾是这样紀念六四的 六四纪念馆 香港六四纪念馆2012年起临时设址九龙，先后迁至城市大学和尖沙咀，在物色新馆址过程中屡遭挫折，被迫多次关闭。2018年支联会在旺角购买房产作为新址，2019年4月重新开馆。2021年4月休馆翻新后，5月底重新开放，但数日后被当局以“证照不全”为由再度关闭。

这些年，香港台湾是这样紀念六四的 国殇之柱 2019年六四30周年之际，香港大学生清洗丹麦艺术家高智活（Jens Galschiøt）的作品“国殇之柱”。它曾在香港各间大学巡回展出，现矗立在香港大学黄克竞楼平台。传统上，支联会每年都会派人在六四前夕洗刷该雕塑。

这些年，香港台湾是这样紀念六四的 疫情下的追思 新冠疫情下的2020年，因有防疫限聚令，当局31年来首次未批准维园六四集会。但仍有数万港人来到维多利亚公园燃烛默哀。

这些年，香港台湾是这样紀念六四的 再度遭禁 2021年，香港当局再度禁止六四纪念晚会。一年前香港国安法生效后，香港社会的言论、集会自由空间受到进一步挤压。同时，澳门的民间六四纪念活动也连续第二年遭禁。



美国务卿布林肯悼六四 中国批“干涉内政”

美国国务卿布林肯6月3日也发表六四32周年声明，“向32年前牺牲的受难者，以及今日在中国政府施压下仍持续努力的勇敢活动人士致敬”。美国将继续与“争取政府尊重普世人权”的中国人民站在一起。

布林肯表示，六月4日并肩站在一起的勇者提醒我们，绝对不能停止寻求这起事件的透明真相，包含对所有被杀害、拘留或失踪者的全面统计。天安门示威与香港争取民主和自由的奋斗相呼应，而香港当局禁止举行守夜活动纪念天安门大屠杀的死难者。”

布林肯在声明中形容“天安门广场已成为中国政府暴行的同义词”。

针对布林肯的发言，中国外交部发言人汪文斌在周五的例行记者会上回应称，上世纪80年代末发生的这场政变风波，中国政府早有明确结论。他称布林肯的声明是“干涉中国内政，中方对此坚决反对”。

汪文斌还批评美国，“应先找镜子照照自己，看看自身人权问题的斑斑劣迹”。

在被问到中国年轻人从六四事件学到什么时，汪文斌表示：“他们会从历史当中受到教育和启迪，会更加坚定道路、理论、制度、文化自信，沿著中国特色社会主义道路，继续坚定不移走下去。”

（德新社、美联社等）

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