香港凌晨动荡: 反修例群众与警察爆发冲突

(德国之声中文网) 香港「反修例」遊行大抵和平，却仍有零星警民冲突。

香港媒体明报报导，晚上7点半，金钟夏悫道海富中心外，有数名民众与警方爆发冲突。 报导中，警察公共关系科高级警司江永祥表示，5至6名戴口罩男子冲出夏悫道，企图占据马路，不听劝阻，警方因此以胡椒喷雾驱离，男子们逃去。

这个小插曲并未阻碍遊行队伍前进，但遊行气氛越发诡谲。 晚上8点50分，有遊行人士发现金钟美国银行中心对开发生火警，现场有大量浓烟及塑料燃烧的味道，警方拦截不让市民接近。

到了晚上约十点，大部分民众都已经抵达遊行终点。 明报引述警察公共关系科高级警司江永祥称，夏悫道行人道聚集多人，愈来愈多戴口罩者，并拒绝听从警方指示。 他称遊行终点有公共安全风险，建议遊行隧伍较后位置的人，考虑在路线较前位置离开。

立场新闻报导，民阵晚上10时宣布集会结束，但独派组织「学生动源」及「香港独立联盟」宣布留守至12日。 另香港01报导，另一组织「香港众志」则在遊行结束后在立法会前静坐。

立场新闻报导中，学生动源召集人表示，不接受百万人上街后「就回家，第二日返工」，故宣布以和平、理性、非暴力的原则继续在添美道留守，若政府不撤回修例，更考虑将行动升级。

大多数游行民众在民阵宣布结束后便散去，但是立法会示威区外仍有数千名民众聚集。

德国之声记者综合多家媒体报导，10日凌晨冲突过程如下：午夜，约100多名示威者突然冲击立法会大楼，先是手拖手发起第一波冲击，再拆掉现场铁马发起第二波冲击，有记者和警员受伤。 在「香港突发事故」脸书社团，网友张贴出香港警察满脸鲜血的照片，照片背景远方有抗争的铁马。

与此同时，示威者在龙和道行动，并藉由铁马搭建路障。 龙和道和立法会外的示威一直持续到凌晨两点多，约三百到四百名防暴警察从立法会分两边向添马公园和龙和道清场。 在立法会外静坐的香港众志成员也在凌晨两点半左右被抬离。

与占中不同的是，凌晨的行动并没有知名社运人士或政治人物带头，抗议民众虽滞留到警察清场，但是并未有投掷砖头等暴力行为。

中国官媒批评「外国势力」作祟

六月九日晚间九时许，以英语经营的中国官媒中国日报（China Daily）撰写社评表示，「外国势力」为了伤害中国，以反逃犯条例修例为由在香港制造混乱。 该社评写道：「任何心智清楚的人都会认为，修改引渡条例是公正、理性、合理的，是强化香港法治、落实司法的重要法律... 然而不幸地，一些香港居民被反对阵营与他们的境外协力者迷惑，才会加入反对修改引渡条例的遊行。 」

该社评继续说道：「他们（香港人）没有意识到反对阵营利用他们来攻击特别行政区政府的信用和名誉，藉此获取政治利益。 他们也没有意识到外国势力正在抓紧机会，透过在香港制造混乱，进行伤害中国的计划。 」

然而该社评并未指明「外国势力」是哪一个国家的势力。

当天稍早，上万香港民众参与反修例遊行。 民阵方面宣称有103万人参加遊行，但警方估计高峰期的参加人数为24万人。 不论真实数字为何，遊行人数皆创下回归后历史新高。 香港总人口数约750万人。

港府回应游行

在中国官媒发布社评后几个小时，香港特区政府也在晚间11点多发表声明。 港府在声明中指：「政府留意到除了一些阻塞交通情况外，参加遊行的人数虽然很多，却大致上和平有序。 」但也呼吁呼吁立法会「以平和、理性及尊重的态度去审议《条例草案》，以确保香港继续是一个适合居住及营商的安全城市。 」另外，港府坚持《条例草案》仍然将于6月12日在立法会恢复二读辩论。

罗法/夏立民(综合报导)