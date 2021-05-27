香港六四纪念馆重开  李卓人：狱中「以烟代烛」悼念

（德国之声中文网）今年六四可能是32年来首次没有维园烛海，一年一度的集会遭港警禁止，违者最高判囚5年。支联会於30日重开「六四纪念馆」，首设小场区供市民献花，六四当天会将延长开放至晚上10时，欢迎市民到场「潮水式」参观及悼念。

六四纪念馆4月休馆翻新後重开，馆内加入新的「八九民运与香港」主题图片展，讲述八九民运的发展历程和港人支援的角色。

被问到会否担心触犯国安法，支联会常委卢伟明指，图片展的内容和材料围绕32年前的民运与港人参与，「全部都是历史的史实，并不会产生任何的法律风险，除非今日的香港连讲真相丶讲历史丶讲事实都是犯法」。

支联会五大纲领为：释放民运人士丶平反八九民运丶追究屠城责任丶结束一党专政丶建设民主中国。其中「结束一党专政」被指涉违国安法，该会早前表明不会修改纲领，但据香港01记者观察，六四纪念馆内未见有相关字句。

李卓人：会在狱中点香烟悼念

32年前曾到北京声援学运的支联会主席李卓人，如今因2019年的游行案身陷囹圄。他接受《明报》书面访问表示，今年六四会在狱中点起香烟代替烛光悼念，一如既往以支联会主席身分朗读宣言及唱《自由花》，「遗憾的是未能与群众同呼吸」。

他呼吁港人六四当晚「在任何一个角落，或站立丶或行走，做到遍地烛光」，「集点成线丶集线成面，效果必定可与维园烛光如海相比」，并希望市民将烛光相片上载社交平台，在网上连结，「不要让警方有任何借口执法，大家平平安安回家去」。

港府：参与或宣传六四集会可囚5年

今年是香港国安法实施後首个六四，又恰逢中共建党100周年，北京以强硬手腕禁止六四纪念活动。香港警方以限聚令及防疫为由，反对支联会举办六四游行及烛光晚会，支联会29日提出上诉被驳回。特区政府随即发声明强调，六四烛光集会将被视为非法，任何人不得参与或宣传，否则会被追究刑责，最高判囚5年。

支联会对裁决感到失望，即时停止所有相关宣传活动，秘书蔡耀昌表示六四当天支联会成员及义工不会以组织名义到场参与，但相信市民不会忘记六四，会继续用毅力丶智慧悼念。

支联会副主席邹幸彤则在脸书指，「无法正式组织，我们便如水行动；没有领袖牵头，我们也能自动自发」，表示六四晚上8时会以个人名义「去守这已有32年的约定，在大家都能看到的地方，点起烛光。政府能禁止一个场地里的聚集，不能禁止香港每个角落亮起烛光。」。

去年六四集会，警方同样以防疫为由，拒向支联会发出不反对通知书，惟部分支联会常委丶政界人物及市民推开铁马闯入维园足球场悼念，多名民主派人士包括黄之锋丶岑敖晖其後被控参与未经批准集结等罪名，今年5月遭到香港区域法院判囚4至10个月不等。

图片回顾：31年前支持六四民运的那些香港明星 梅艳芳 无疑是89六四香港演艺界明星支持北京民主运动的代表性人物之一。这位红唱着“女人花”、“似水流年”、“胭脂扣”等当时脍炙人口的歌曲而红的发紫的“歌坛大姐大”，在1989年5月底不到一周的时间里，号召举办了聚集了当时港台大量一线巨星的“民主歌声献中华”筹款义唱活动。当时参与演出的歌手除了梅艳芳以外还包括成龙、邓丽君、沈殿霞、周华健、卢冠廷、钟镇涛、张学友、Beyond、周慧敏、王杰、黄耀明、陈百强等100多名艺人。曾志伟当时参与主持了这场长达12小时的活动，主办方声称共筹得超过1000万港元善款。

图片回顾：31年前支持六四民运的那些香港明星 成龙 89年时是支持北京学生民主运动的积极分子之一。在“民主歌声献中华”活动中，成龙贡献了“豪情”以及和演艺界合唱的压轴曲目“朋友”。这位如今每年中国各类综艺节目的座上宾，同时曾担任过中国政协委员的功夫巨星，当时在“豪情”中唱到：“旁人或会骂我傻，无奈决心永攻不破，旁人常话我玩火，我说我清楚我，我说我珍惜我”。当时凭着警察故事系列正大红大紫的成龙在支持89学运时公开表示：凡是中国人，都不会向专制强权低头。时隔30年，在中国大陆各地唱着“有国才有家”的成龙在香港“反送中”运动期间高调表示反对，担任起了“护旗手”的角色。

图片回顾：31年前支持六四民运的那些香港明星 曾志伟 成龙的好友，龙虎武师出身的主持人、演员、制作人曾志伟在89年的那个5月底穿上了红字白底的衣服，参与主持了“民主歌声献中华”的活动。梅艳芳去世后，曾接替成龙、谭咏麟等艺人接任香港演艺人协会会长的曾志伟逐渐成为了中国大陆各大类型综艺和政治献礼节目的嘉宾。30多年前的曾志伟，还是一个不太当红，在“民主歌声献中华”活动中积极为北京民主运动筹集善款的喜剧谐星。

图片回顾：31年前支持六四民运的那些香港明星 谭咏麟 香港歌星谭咏麟，在30年前公开表示“我的心与大家一起支持学运、因为我们都是热血的中国人”。并在向“民主歌声献中华”活动发去的一个视频中，以一句“剥你棚牙”被认为是直指当时负责组织镇压北京学生运动的时任国务院总理李鹏。因为粤语中“你棚”和李鹏谐音，“剥你棚牙”在粤语中的本意是打别人脸，灭别人的威风。30多年后，当年支持北京学生民主诉求的谭咏麟与包括梁家辉在内的香港演艺明星加入了支持香港警察“撑警”艺人行列，并频繁在中国大陆举行巡演，参加文艺节目的制作。

图片回顾：31年前支持六四民运的那些香港明星 刘德华 在中国大陆大红大紫的刘德华，是中国大陆一代人的形象和精神偶像。89六四期间，刘德华曾表示支持中国民主运动的精神应不单只是体现在是5月27日“民主歌声献中华”活动举行的当天，号召民众“一定要支持到明天甚至以后的日子”，这位“四大天王”的领军人物当时表示会起“带头作用”，并希望“以后日子大家一起为民主自由争取”。虽然后来曾于2014年香港占中运动期间发出过同情学生、反对暴力的言论，但后来在中国大陆各地举办演唱会，出席包括春晚等各种大型综艺节目的刘德华，再也没有在中国大陆提及“民主”和“自由”这两个词。

图片回顾：31年前支持六四民运的那些香港明星 张曼玉 1989年，对于香港影星张曼玉来说，是一个极为特殊的年份。这一年，她通过出演王家卫的电影处女作“旺角卡门”，开始摆脱在成龙“警察故事”系列影片中塑造的清纯玉女的形象，开始走上实力派女影星之路。同在这一年，张曼玉表示她会在精神上尽量支持中国当时的那场民主运动，并呼吁各方齐心，“为民主fight到底，希望我们可以成功！”。几十年过去后，中国的民主运动没有成功，而且遭到了空前绝后的打压。被人称为“永远有档期，又永远无档期”的张曼玉在中国大陆开始走上了摇滚歌手的道路。

图片回顾：31年前支持六四民运的那些香港明星 30年前同路人 当年，在香港跑马地马场那次跨世纪的明星汇演中为中国民主运动发声的还包括张学友、周润发、许志安、罗冠廷、李克勤、钟镇涛、齐秦、邓丽君、周慧敏、邝美云、赵雅芝、林忆莲、陈百强、张明敏、周华健、叶倩文、林子祥、王杰等人。三十年间，当时在台上表演的人，有人后来进入了中国政协，有人不愿意再谈六四，也有人继续坚持平反六四。当年参加演出的黄耀明在六四30周年纪念日来临之际接受香港电台采访时表示，当年同路人，如今分道扬镳是“人性”，因为“任何人都有权改变”。 作者: 德国之声中文网



李澄欣/杨威廉（综合报导）

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