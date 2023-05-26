香港公民党清盘解散 梁家杰嘱香港人“期待明天”

（德国之声中文网）公民党是香港最著名的民主团体之一，在其成员被排挤出立法会或区议会并受到《国安法》相关指控之后，周六（5月27日）举行特别会员大会投票决定清盘解散。

又被称为"大状党"的香港公民党于2006年由专业精英人士（大部分来自法律界）创立，目标是促进香港的民主化和公民社会。

该党是香港坚持到最后的几个反对派团体之一。因为根据2020年颁布的国安法，政治异议被宣布为非法，而香港的公民社会已被迫转入地下或流亡海外。

周六，香港公民党举行特别会员大会，共31名党员出席，以30票赞成、1人弃权通过特别议案，启动自愿清盘解散程序。这一程序的完成大约需要一个月时间。

最后一任公民党主席梁家杰表示，公民党完成程序后将会"从地球上消失"。

65岁的梁家杰是香港知名民主人士，公民党创始人之一。梁家杰任公民党副主席时，曾参加2007年香港行政长官选举。这是迄今唯一没有经过北京事先首肯的特首候选人。不出所料，他落败于争取连任的曾荫权。

公民党自成立以来一直期望成为一支执政力量，而不是"仅仅为了反对而反对"。在其最受欢迎的时候，公民党是香港反对派阵营中的第二大团体，2012年在香港立法会中获得了六个席位。

梁家杰在主席报告提到，公民党成立于香港政制争议的爆发点，一直决心捍卫民主法治，守护港人权益，遇上民主运动低谷期，公民党在政治议题外与港人一同经历低潮，在困境中互相支持。

他说："过往16年就算未够行到顶峰，公民党已走了应行的路，来到属于这民主派政党的终点。"

在2019年的"反送中"运动，公民党扮演了重要角色。随著2020年香港国安法实施，公民党的立法会或区议会议员，不是退党便是被褫夺议席或辞职以示不满，立法会和区议会议席终见"归零"。

香港民主派2020年发起非官方的"立法会初选"，随后包括4名公民党成员在内的47名参与者被控"串谋颠覆国家政权"罪。

公民党创始成员之一黎广德（Albert Lai）告诉法新社记者，该党的解散"可以被认为是香港本土民主运动结束的象征"，"但失败并不意味着这场运动没有意义"。

黎广德说："在这个过程中，许多人被动员起来，积累了大量社会资本，这对香港历史的下一章节是有意义的。"

梁家杰说，从历史可见世事变幻无常，"望香港人抱著乐观的心活好当下，期待明天。"

（法新社、香港媒体）

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