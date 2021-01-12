 香港公务员须宣誓效忠港府 拒绝或被炒鱿鱼 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.01.2021

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时政风云

香港公务员须宣誓效忠港府 拒绝或被炒鱿鱼

香港当局发出通告，要求去年7月1日前受聘的公务员宣誓拥护基本法，签署效忠港府声明，相关文件须在4个星期内签署，否则或面临终止聘用。

Symbolbild | Hongkong | Überwachung

香港约有18万公务员

（德国之声中文网）路透社报道，香港公务员事务局本周五（1月15日）表示，已向各政策局及部门发出通告，要求去年7月1日之前受聘的公务员宣誓或签署声明，承诺拥护《基本法》、效忠香港特区、尽忠职守和对香港特区政府负责。

DW.COM

限聚令和国安法之下，香港民主人士"长毛"梁国雄等四人持"没有国庆 只有国殇"的横幅游行，并呼吁释放12名被扣深圳的香港青年。香港公务员事务局局长聂德全前一日发信称对参与"非法公众活动"的公务员零容忍。

香港「反送中」运动踏入一周年，过去一年有香港公務員反对政府，引起北京不满。港府高官近日称香港公务员也是「國家公務人員的一員」，甚至研究要求公务员宣誓，引起极大争议。

根据香港公务员事务局网站上发布的声明，为了加强公务员对其公职身分所带来的期望和责任的认知，以及依《港区国安法》第6条，公务员须签署声明。

若有公务员不理会或拒绝签署，当局会考虑每宗个案的实际情况，决定是否按《公务人员（管理）命令》展开行动，终止有关公务员的聘用，过程中有关人员会有机会作出申述。

约18万公务员必须在有关部门发出相关信函的四个星期之内，签署及交回声明。路透社指出，受聘担任高级职位的公务员（如部门领导）还需宣誓。

香港01报道指出，根据香港公务员事务局的通告，若已签署声明的公务员有不当行为，如鼓动或参与暴力行为，或者若為個人政治信念或黨派政治聯繫所影響或支配，或以公務身分表達與政府立場相違背的意見，均属违反誓言及声明。香港电台报道，去年7月1日以后受聘的公务员，港府早前已要求他们先行签署类似声明。这部分公务员已全部签署声明，有超过4000人。

观看视频 01:33

港府高官宣誓擁護基本法

 

文木 / 苗子（路透社等）

 

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