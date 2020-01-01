香港元旦游行：中途被叫停 数百人被捕

（德国之声中文网）香港民间人权阵线发起元旦大游行，计划由铜锣湾维园出发步行到中环遮打花园。此次主题为"毋忘承诺 并肩同行"，之前已获警方不反对通知书。

游行开始约两小时后，警方与游行人士在湾仔发生零星冲突，警方投掷催泪弹，并于下午5时半左右要求民阵终止游行，即刻解散游行人潮。港岛总区总部高级警司吴乐俊晚间解释称，做出这一决定是因为警方评估后认为游行无可能在安全情况下继续进行。

吴乐俊介绍，警方全日共拘约400人，当中于晚上铜锣湾拘捕行动中约数百人被捕，罪行包括非法集结、藏有攻击性武器。吴乐俊补充说，可能部分人无涉案，警方需要时间作调查，如肯定他们不涉案会无条件释放。

12月中旬有数字显示，自6月香港爆发大规模抗议以来，香港警方已逮捕超过6100人。

民权观察：首次有观察员被捕

香港"民权观察"发表声明称，有3名观察员在元旦游行后被捕，强烈谴责警方滥捕并要求立即放人。

民权观察在声明中指出，该3名观察员在崇光百货对开被警方防线围困，等候数小时后被拘捕，是组织自2018年成立观察员团队以来，首次有观察员被捕，但是在过去半年，观察员一直可以顺利记录警方的行动，并曾进入警察的封锁线内了解示威者被捕或抬走的情况。

民权观察发言人王浩贤表示，联合国、欧洲人权法院和香港终审法院桉例都有说明，警察有正面责任协助游行和平有序进行，如果一小撮人有暴力行为，警方应该制止暴力，令游行继续进行，不能因而解散整个游行。王浩贤又指，警方在铜锣湾的大围捕行动是任意逮捕，暂时未知3名民权观察被捕原因。

国际特赦批评警方做法

德新社报道称，人权团体国际特赦组织香港分会总干事谭万基指出，游行开始，警方就已部署重兵，挑衅、管制示威者。本人也参加了元旦游行的谭万基补充道，一伙人破坏了一家银行设备，这本来是一个可以简单解决的问题，警察却向和平游行队伍投掷催泪弹，一场合法的游行由此突然被腰斩。

他指出，国际特赦组织认为警察应对抗议者的行为非常不当，展示出报复的态度。他举例称，民主党立法会议员许智峯在游行中要求警察保持冷静，却被近距离喷射胡椒喷雾。

游行估计人数天壤之别

对于此次游行人数，主办方和警方提供的数据一如既往大相径庭。警方称约六万人参加。民阵晚间发布新闻稿指出："经过下午六时十五分的点算，以及对比六月的游行情况，我们相信今日参与游行的总人数超过六月九日的一百零三万。"

该新闻稿还写道："按警方早前估算草坪一共可以容纳三万二千人计算，民阵自二时开始至五时半，草坪的起步点不停有人潮灌入，一次又一次地填满草坪，从未间断。民阵认为，警方公布的数字是荒谬得只能欺骗自己，完全没有公信力可言。"