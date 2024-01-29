香港優勢失 《南早》前總編批港官：逢迎北京

（德國之聲中文網）香港《南華早報》前總編輯、現任浸會大學傳理學院新聞系副教授王向偉受訪時說，《國安法》實施之後，有些人認為香港失去了優勢，「成為中國大陸的另外一個城市」；但他認為這樣的感知有誤，主張香港喪失優勢責任主要不在北京，而是香港的政治菁英。

王向偉受邀上香港民主黨前主席劉慧卿的網路節目，該集數在1月25日播出。節目內容提及他今年初撰寫的一篇分析文章，主要講述香港官員如何加速「大陸化」。

王向偉文中指出，中國領導層對香港的指導方針始終沒有改變，且「香港這座獨具特色的資本主義城市，對中國大陸起到了不可估量的作用」。

他認為，即便中國國家主席習近平徹底改變對中國的治理方式，北京也宣稱對香港擁有全面管轄權，但習近平仍強調中央政府「必須要保持香港的獨特地位和優勢」，以及香港《普通法》制度。

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對於近2年來香港的轉變，王向偉在節目上表示：「從一開始收回香港的時候，北京從來沒有想把香港變成另外一個中國的城市，因為它變成另外一個中國的城市，就失去了對大陸任何的作用。」他進一步主張，過去1年來雖然北京政局深刻改變，但對香港的政策不變，仍維持「一國兩制」。

劉慧卿回應道，在西方各國人士看來，還是感覺「香港變了」，商店業者感受到「紅線」不清楚，外資、外國遊客也越來越少；在這樣的情況下，她認為港府並未思考如何使這些人回流，而是繼續大談「國安」。

港警称「涉破坏安宁」带走六四点灯、持花者 手举鲜花的「王婆婆」 又称「王婆婆」的香港社运人士王凤瑶在6月4日下午5点多到了警方封锁范围附近。她拿着一束鲜花，双手比出「五一」手势，接着便被一群警察包围并带上警车。今年67岁的王凤瑶因在2019年反修例游行中经常举着英国国旗而引人注目，曾数次被香港和中国大陆警方拘留。

港警称「涉破坏安宁」带走六四点灯、持花者 前记协主席遭扣留后获释 香港记者协会前主席麦燕庭（图右上二）在傍晚6点多现身铜锣湾，在一家商场外遭到警方盘查，几分钟后被警察带走。香港记协6月5日透过公开声明表示，记协前主席兼法广特约记者麦燕庭在湾仔警署被扣留至晚上11时始获释，但未获告知被控任何罪行。

港警称「涉破坏安宁」带走六四点灯、持花者 社民连主席的纸花和电子蜡烛 社运人士、社民连主席陈宝莹（左二）在晚上7点多到了维园附近的纪利佐治街，手持黄色纸花和电子蜡烛，在被警方问话之后便被带上警车。社民连在当天稍晚表示，陈宝莹被带到被带到湾仔警署后，于晚上9时15分获准离开，未被要求任何担保。

港警称「涉破坏安宁」带走六四点灯、持花者 邓建华、徐汉光也被带走 晚间8点左右，身穿印有《文汇报》六四报导图案上衣的香港职工盟前副主席邓建华（图中）被警方拦下盘查，接着被带上警车，他随后于Facebook上表示正于湾仔「协助调查」。大约也在8点多，手持电子蜡烛的前支联会常委徐汉光也于铜锣湾地铁站附近被一群警察带上警车离开。

港警称「涉破坏安宁」带走六四点灯、持花者 《5月35日》剧本 一名身穿黑衣、戴口罩的男子向在场记者展示香港剧作家庄梅岩的六四舞台剧本《5月35日》；也有人用手机播放六四相关歌曲，在街上喊「我们要自由」、「香港人不要怕」，最终也被带离开。

港警称「涉破坏安宁」带走六四点灯、持花者 手机点灯破坏社会安宁？ 多名员警将一名开着手机闪光灯的男子带离维园附近。香港警方晚上表示，6月4日当天有11男12女，合共23人涉嫌「破坏社会安宁」被警方拘捕或带走调查；有1人因「涉嫌妨碍警务人员执行职务」遭到拘捕。

港警称「涉破坏安宁」带走六四点灯、持花者 「不要忘記六四」 6月3日，艺名「三木」的陈式森（图中）在六四前一天于铜锣湾的某条街上唱着「不要忘记六四！不要忘记六四！香港人，不要怕他们」。随后他被警员带走时，还沿途高喊着「勿忘六四」、「打倒暴政」、「香港人不要怕」。

港警称「涉破坏安宁」带走六四点灯、持花者 禁食89643.4秒 前支联会义工关振邦（左）、香港天安门母亲成员刘家仪也在6月3日前往维园喷水池，计划在6点04分起在维园禁食。他们手中举着「禁食89643.4秒」、「哀悼六四死难者，向天安门母亲致敬」的标语，身穿印有「896420」和「真相」字样的上衣。两人在喷水池前停留数分钟后便被香港警方带走，同时警告两人涉「作出具意图煽动的作为」。刘家仪在6月5日于Facebook上表示「已在48小时内保释，同时亦完成个人悼念的禁食，暂时平安」。

港警称「涉破坏安宁」带走六四点灯、持花者 过去几年六四的维园 自1990年以来，每年6月4日由香港支联会举办的六四烛光晚会都会吸引上万人齐聚香港维多利亚公园，一同悼念六四事件死难者。但此活动自2019年新冠疫情爆发后，香港当局以防疫为由两度禁止集会。接下来，2020年通过的《国安法》将纪念活动视为违法，2021年又遭遇了支联会解散，此后六四纪念晚会不复存在。图为2020年6月4日香港民众自发地至维园以烛光纪念六四。



對此，王向偉評價：「香港未來發展最大的障礙，是香港現在的政治菁英……他們沒有想清楚香港應該怎麼走。」

王向偉認為，香港的政治菁英實際上都在「猜北京」的想法，經常「組織學習班」到中國國內學習，想得到北京指示如何管理香港，「這是絕對絕對錯誤的」，因為北京並不明白如何管理一個資本主義社會。

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「由於香港的政治菁英老是在討好北京，力求政治正確，學了一些什麼官僚主義、形式主義、享樂主義……他們天天還有事情（參加許多活動），他們還有時間為香港人做事嗎？」王向偉說，《國安法》之後，「大家的思想都發生了變化，但是如何管理好香港，還是要靠香港人自己。」

「我認為香港的官員都在躺平，香港的官員就想，《國安法》之後你中央說全面管治香港，那我聽你的囉。」王向偉說，如果香港「繼續沉淪下去」，就像是「自毀長城」；儘管港府和北京口頭上強調「從亂到治到興」的過程，但實際上的作為，令人「看不到有任何措施可以讓香港轉到興」。

王向偉認為，香港官員應更積極遊說北京，發揮「超級聯絡人」的角色，影響北京的決策，讓中央做出有利於國外投資和貿易的政策。

他也提到，香港早前決定擴大人才吸引計畫，阻止專業人士外流；當時有大量中國人申請至港定居，看好的就是香港的資本主義制度。如今這批人也對香港逐漸「大陸化」的看法感到不安，並向他表示，若香港也正在變成另一個中國城市，那移居香港又有何意義？

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《國安法》後香港巨變？

自《國安法》在香港實施以來至今3年，香港逐漸失去曾經的政治自由。香港浸會大學學者陳家洛去年曾向DW表示，隨著「一國兩制」承諾的權利和自由迅速消失，如今香港如同是「第二次回歸」中國。他指出，香港的主要機構充斥親北京的成員，司法獨立性也承受壓力，香港漸失權力制衡和民主的護欄，「取而代之的是更多自上而下的管制網路」。

經濟自由方面，加拿大智庫菲沙研究所（Fraser Institute）公布的2023年全球自由經濟體排名之中，香港53年來首次失去榜首席位，輸給新加坡。

去年11月，香港舉行第二屆國際金融領袖投資峰會，港府對外宣示香港的「金融中心地位不變」。許多外國企業巨頭應邀參加峰會，但仍對地緣政治風險表達了憂慮。

（綜合報導）

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