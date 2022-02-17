香港偷渡客威胁内地“清零” 多地发布悬赏通告

（德国之声中文网）中国越来越担心新冠病毒经由偷渡者从遭受疫情重创的香港传播到内地。近日广东、湖南、福建多地发布"偷渡线索举报奖励的通告"，征集阻止偷渡、特别是乘船偷渡到大陆的信息。

中国官媒新华社周五（2月18日）报道，广东警方逮捕了18名偷渡犯罪嫌疑人。香港的新冠病毒感染率迅速上升之后，疫情在难以监测的沿海地区蔓延，对中国严格的"清零"政策构成了意外的威胁。"清零"政策包括在发现病例的地方进行严格的封锁和检测。

据媒体报道，一些来自香港的感染者已经非法穿越边境前往内地。珠海、惠州以及台山等城市发布最高50万元人民币的悬赏通告，征集关于偷渡者的线索。

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拥有700多万居民的港口城市香港，与中国内地一样，奉行严格的"清零"政策，去年几乎没有感染者。但是奥密克戎来袭之后，香港的感染者数字急剧上升。在过去两周里，已经发现了22000个确诊病例；仅周六就有6063个新病例。尽管目前所有重症患者都得到了入院救治，但是有些患者不得不在医院急诊室外等待数天。

由于疫情严重，2022年香港特区行政长官选举从3月27日推迟至5月8日举行。行政长官选举提名期从2月20日推迟至4月3日开始，提名期将于4月16日结束。备受争议的行政长官林郑月娥是否会再次参选，成为一个悬念。

为了抗击疫情，中国在很大程度上将自己孤立于世界。那些被允许进入中国的旅行者必须隔离两到三周。中国国家卫健委公布，2月18日，中国大陆新增新增境外输入确诊病例57例，本土确诊病例80例。内蒙古呼和浩特和苏州南通近期发现确诊病例之后，和其他地方一样，当局采取了大规模检测、宵禁、接触者追踪、隔离和中断交通等严厉防范措施。

（德新社）

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