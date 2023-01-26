香港修订法律 禁止外国律师参与国安案件

（德国之声中文网）香港周三（5月10日）修订了一项法律，禁止外国律师参与国家安全案件，除非得到特首的书面许可。

该修正案是这个国际金融中心城市在法律和政治方面的最新重大变化。在2019年发生大规模民主抗议活动之后，中国一直努力清除香港的异议声音。

香港曾因允许国际律师参与案件的普通法传统而备受赞誉。

但是，2020年开始实施的国安法之后，香港政府表示外国律师参与案件会带来“潜在风险”。

香港律政司司长林定国周三表示，香港特区的居民选择律师的权利是指有权选择在香港有全面执业资格的律师或大律师作为法律代表，但不包括没有在香港有全面执业资格的海外律师。

香港立法会周三通过的法律执业者条例修订，规定在“不违背国家安全利益”下，经特首发出证明书之后，海外律师才被允许参与国安法案件。

此次法律修订源于香港高等法院早前批准黎智英聘请英国御用大律师欧文（Tim Owen）为其涉及的《港区国安法》案件辩护。

黎智英是香港知名的民主运动人士之一。2021年8月，他与壹传媒的6名前主管，被指控"密谋与外国势力勾结"违反国安法，黎智英被羁押至今。当年，香港官方在根据新的安全法冻结其资金后，黎智英创办的《苹果日报》宣布关闭。

專訪黎智英：我會與香港共存亡

长期以来，香港检方和辩方均可聘用外国律师。香港终审法院的三名高级法官组成的裁决小组于去年11月驳回了香港政府阻止欧文代表黎智英出庭的提议。随后，香港律政司提出申请，要求将案件延后审理以待人大常委会释法，获得高等法院批准。

去年12月，中国全国人大常委会授予香港特首李家超阻止外国律师参与涉及国家安全案件的权力，推翻了香港高等法院此前的裁定。欧文的工作签证延期申请也遭到入境处搁置。

立法会议员林新强周三表示，他对修正案允许外国律师申请例外参与国安法案件感到失望。他在立法会说：“对敌人仁慈就是对我们自己残忍。”

黎智英的法律团队辩称政府的作为侵犯了他的权利，并就他被指控违法国安法进行抗辩。

该法律团队还就欧文的工作签证延期申请遭拒向香港国家安全委员会和香港入境事务提出诉讼。

两起案件均已审理，正在等待裁决。

国安法生效后的香港 前香港众志成员周庭被捕 8月10日，继黎智英等人被捕后，23岁的前香港众志的成员周庭，也在住所遭十多名港警逮捕，指她涉嫌「勾结外国或境外势力危害国家安全罪」。周庭粉丝专页指，她在过去一个月屡遭不明人士跟踪，有人在其居所外安装红外线镜头，至她被捕后才被拆除。周庭在《港区国安法》通过后已随即宣布退出香港众志，表明无法再参与国际连结工作。她被捕的消息让外界质疑国安法有追溯期。

国安法生效后的香港 壹传媒创办人黎智英被捕 8月10日，香港警方进入黎智英寓所，以涉嫌违反国安法「勾结外国势力」为由将其拘捕，也到西贡拘捕其次子黎耀恩，部份壹传媒高层也被捕。数以百计警员随后进入苹果日报总部搜查9小时，曾超越法庭手令范围翻阅记者桌上的文件，又阻止部分中外媒体在大楼外采访。

国安法生效后的香港 美国制裁11名中港官员 8月7日，美国财政部宣布制裁11名中港官员，包括香港特首林郑月娥、中联办主人骆惠宁、港澳办主任夏宝龙、港澳办副主任张晓明等。遭制裁人士和其亲属未来将被禁止移民或入境美国。林郑幼子林约希正攻读哈佛大学数学博士，有报导指他已离开美国。

国安法生效后的香港 港府通緝6名海外人士 7月31日，香港警方通緝6名流亡海外人士，羅冠聰、陳家駒、鄭文傑、黃台仰「涉嫌煽動分裂國家」，劉康、朱牧民「涉嫌勾結外國或境外勢力危害國安」。其中，朱牧民具有美国身份，成为第一名因国安法被通缉的外籍人士。

国安法生效后的香港 12名民主派人士被DQ 7月30日，黄之锋、杨岳桥等12名民主派立法会选举参选人被取消资格(DQ)。港府认为他们不会真心拥护《基本法》，因此决定提名无效。隔天，港府以疫情为由，宣布引用《紧急法》押后立法会选举一年至2021年9月5日举行。

国安法生效后的香港 五眼联盟全部暂停对港引渡协议 继英国、澳洲、加拿大与美国之后，新西兰于7月28日宣布暂停与香港之间的引渡协议，相当于「五眼联盟」全数成员都暂停与香港签订的引渡协议。中国对这些国家「单方面宣布暂停」的做法表示坚决反对，同时宣布暂停香港与上述国家的引渡协定。

国安法生效后的香港 酒店改装国安公署 中央驻港「第四机构」国安公署改装铜锣湾维景酒店作临时基地，7月8日凌晨在外墙挂起国徽，早上举行升旗及揭幕仪式。新华社发布照片，为牌匾揭幕的包括中联办主任丶国家安全事务顾问骆惠宁丶驻港国安公署署长郑雁雄丶全国政协副主席董建华和梁振英丶行政长官林郑月娥。

国安法生效后的香港 与记者的「安全距离」 驻港国安公署开幕当天，大批传媒到场追访，却被挡在水马外面，周围警员重兵驻守。当局在酒店外围设采访区，但距离酒店正门约100米之遥，记者只能够隔着重重水马窥探里面情况，难以拍摄开幕过程，也听不到嘉宾致辞内容。 为了这样的安排，警方封锁酒店附近一带街道，大量巴士被逼改道，附近居民还因此需要区议员协助找路。

国安法生效后的香港 前众志成员周庭认罪 黄之锋丶林朗彦和成员周庭，6月30日因应《港区国安法》通过，宣布退出香港众志，之后香港众志宣布解散。黄、林、周三人涉於去年6月21日号召群众包围警察总部，分别被控煽惑他人丶组织或参与未经批准的集结等罪名。7月6日，周庭在东区裁判法院当庭承认两项控罪，黄之锋和林朗彦则否认所有控罪。

国安法生效后的香港 罗冠聪证实离港 罗冠聪7月5日在英媒《每日邮报》撰文，证实自己在《港区国安法》生效以前就已经离开香港。他在文章中说，自己不想离开香港，但港区国安法生效之后，认为自己将会成为北京领导人的目标。之后罗冠聪公开自己人在英国。

国安法生效后的香港 反讽与暗语 《港区国安法》能够禁止直白的抗争语言，但是却无法限制人们的创意。这一句话「起来! 不愿做奴隶的人们!」是中国国歌的第一句歌词，被人写在香港街头却也另有深意。

国安法生效后的香港 空白连侬墙 延续白纸抗议的思路，一些支持香港抗争者的「黄店」在撕除可能有港独意味的标语和装饰品之后，用空白的便利贴组成新的连侬墙，让观者自行解读意思。

国安法生效后的香港 白纸抗议 7月2日晚间，港府明确宣布「光复香港时代革命」为「港独口号」、有违反《港区国安法》之虞。香港人为了避免触法，开始用更灵活的方式表达不满: 举起一张白纸，让观看者自行解读意思。

国安法生效后的香港 举杯同庆 《港区国安法》生效的第一个早晨，也是香港回归23周年纪念日当天。庆祝典礼第一次排除泛民议员，香港特首林郑月娥、中联办主任骆惠宁皆表态支持中央。港澳办副主任张晓明则在北京说，国安法是给香港的「生日礼物」。

国安法生效后的香港 第一批触法者 《港区国安法》实施后首个七一，香港示威民众按往例在当天上街抗议，只是人数不如往年。港警宣布当日逮捕370人，其中有10人涉嫌违反《港区国安法》被捕。

国安法生效后的香港 港警旗帜新颜色 过去香港警察的警告旗帜只有黄、蓝、红、橙、黑等颜色，在7月1日，港警首度举起新颜色「紫旗」，警告示威民众的行为涉嫌违反《港区国安法》。



（法新社）

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