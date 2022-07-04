香港作家西西逝世 終生以文學關懷「我城」

（德國之聲中文網）香港作家西西12月18日因心臟衰竭辭世，終年85歲。她生前有份創立的出版社在社媒專頁發表訃聞，指西西在醫院安詳離世時，其家人、作家及好友何福仁、梁滇瑛陪伴在側。帖文形容：「西西一生，精彩、丶愉快，並且有益，有意義。我們都會懷念她。」

原名張彥的西西1937年於上海出生，1950年以12歲之齡隨父母移居香港，就讀中學期間開始向香港的報刊雜誌投稿，年僅十多歲經已在徵文比賽奪冠。大專畢業後任職小學教師，42歲提早退休專注寫作。數十年文學創作生涯期間，其著作遍及小說、散文、詩等，亦涉獵劇本創作和電影評論。她於八十年代也為台灣書店主編小說集，向台港兩地讀者介紹中國作家。

西西的作品為兩岸熟知，最膾炙人口的代表作包括：描寫七十年代香港故事的長篇小說《我城》被喻為開創本土文學、短篇小說《像我這樣的一個女子》。1989年她患上乳癌，治療康復後右手神經受損，從此需轉用左手寫作，她把患癌經歷寫成長篇小說《哀悼乳房》，及後被改編為電影《天生一對》。

根據她的自述，筆名「西西」是象形字，意念來自穿著裙子的女孩子站在地上的四方格，玩童年遊戲「跳飛機」的形象。直至晚年她仍然不輟筆耕，今年初完成小說《欽天監》。在西西臨終時陪伴在側的作家好友何福仁接受《明報》訪問，讚揚西西細緻描繪和反映香港社會，並致力創新，「從本土出發，走向世界」，對文壇影響深遠。

今年西西獲香港藝術發展局頒發終身成就獎時，西西在何福仁拍攝的訪問短片中表示，自己最鍾意的著作是《欽天監》，因為從沒有人寫過這個題材形式，直言「文學貴於創新，有創新就好」。西西一生獲獎無數，近年獲頒美國紐曼華語文學獎，是第一位得此殊榮的香港作家。

喻港為危城：我們欠年輕人理想社會

西西在華語文壇備受推崇，諾貝爾文學獎得主莫言形容她不僅是優秀香港作定，而且「有個性」。哈佛大學教授、文學評論家王德威曾稱：「香港原不以文學知名，但因為西西，文學足以成為香港的驕傲。」

西西筆下富有童心，亦不忘關懷社會。她書寫香港為「我城」、「浮城」，描繪香港主權移文前的歷史身份和城內眾生相，為後代港人經常引用，是展示本土意識的文學先驅，另亦有作品隱喻中英談判和香港政制轉變。

年逾八十的西西於2019年底接受香港《信報》書面訪問，形容2019年下半年的香港猶如「危城」，自己感到很痛心。被問及對香港未來和年輕人的寄語，西西坦言：「我不知道，半年前，誰會想像到香港會變成這樣？現實往往比小說更離奇，更魔幻，因為它不用說服你，事情可以不明不白。也許我會在創作裏表達一些，反映一些吧，但我不想簡化。」不過她稱想說的是：「年輕人並不欠我們什麼，相反，是我們欠他們，欠他們一個理想的社會。」

從移民到扎根，西西說一直熱愛香港，憶述六、七十年代她在港可以看大量電影、，自由自在地看中外的書。即使到外地遊覽，「還是覺得香港才可以『生活』。有一句老話，他鄉信美非吾土。當年也是因為出外旅行，才認識到我是『香港人』」。

（綜合報導）