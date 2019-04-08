香港佔中九子全部罪成

(德国之声中文网) 九名被告分别为2014年"让爱与和平占领中环"发起人戴耀廷、陈健民、朱耀明，立法会议员陈淑庄、邵家臻，前学联成员张秀贤、钟耀华，社民连黄浩铭及前立法会议员李永达。九人合共六项控罪，分别被控于2014年9月27至28日期间，于中环金钟不同地点"煽惑他人"或 "煽惑他人煽惑"非法阻碍行车道。

开庭后法官下达长达268页达700多段的裁决理由书，裁定所有被告，除戴耀廷、陈健民及朱耀明三人有一项妨扰罪不成立外，其余各项控罪各被告全部罪名成立，即九人均有罪名被裁定罪名成立。

在"串谋犯公众妨扰罪"方面，三名占中发起人戴耀廷、陈健民和朱耀明均被判罪成。在"煽惑他人犯公众妨扰罪"方面，戴耀廷、陈健民、陈淑庄、邵家臻、张秀贤、钟耀华、黄浩铭和李永达均被判罪成，朱耀明则脱罪。

煽惑他人煽惑公众妨扰罪方面，戴耀廷、陈健民和朱耀明脱罪，陈淑庄、邵家臻、张秀贤、钟耀华和黄浩铭罪成。

判决前夕，逾二百名中外传媒及大批支持者, 一早在庭外等候。首被告、占中发起人之一的戴耀廷向传媒及支持者表示，无论结果如何，相信也会坚持下去，继续争取民主。另一发起人陈健民感谢支持者不离不弃，他重申，坚信爱与和平的力量，对发起占中运动无怨无悔。牧师朱耀明寄语港人，无论结果如何也不应灰心、不要放弃，继续努力为香港争取应有权益。公民党立法会议员陈淑庄感激一直支持她的妈妈，对于或面临判刑，她坦言"生于斯长于斯"，能为香港这个家付出感到荣幸。

在庭外，立法会议员及社工邵家臻发言说，晨曦必定会临到香港，临到每一个未有民主的地方。他呼吁港人"不要习惯黑暗，更不要因为习惯黑暗而为黑暗辩解 !"重申支持者可以流泪，惟要继续努力守护香港。前学联成员张秀贤表示心情平静，深明很多人感到无力感，然而， "无力感只时一时，今日不是一个终点，只是另一个起点"。张秀贤同时寄语台湾，要继续为守护自己的民主而努力。

社民联黄浩铭对德国之声表示，他心里很坦然、平安。他勉励港人不可灰心失望，要"继续坚持为民主抗争，希望在于人民，改变始于抗争"。黄强调，对于在声援"雨伞运动"的内地人士，他们单是声援也被判逾4年监禁，自己的付出实在微不足道。

前立法会议员李永达对支持者表示，香港民主运动已进行30至40年，虽然暂时未有成果，但他永远相信，只要民心不死，民主终有一日会来到，而独裁政权亦不会千秋万世。

九名被告在大批支持者高呼"公民抗命、无畏无惧, 我要真普选"的口号下进入法院听取判决。大约两个半小时后，判决宣布，众被告步出法庭时，大堂支持者掌声雷动，9人挥手致谢，并与支持者握手拥抱，现场掌声持续数分钟。