香港佔中九子全部罪成 24日判刑

(德国之声中文网) 九名被告分别为2014年「让爱与和平占领中环」发起人戴耀廷、陈健民、朱耀明，立法会议员陈淑庄、邵家臻，前学联成员张秀贤、钟耀华，社民连黄浩铭及前立法会议员李永达。九人合共六项控罪，分别被控于2014年9月27至28日期间，于中环金钟不同地点"煽惑他人"或 "煽惑他人煽惑"非法阻碍行车道。

4月10日，法官陈仲衡决定于同月24日为九人判刑。

锺耀华在犯人栏内读出陈情书，开首便说：「我没有甚么需要陈情。 」他直指，现在控告的，并不是他这个第七被告，或者第一、二、三、四、五、六、八、九名被告。他认为法院「控告的，是所有参与过雨伞运动的人，是所有珍重香港的人」。

资深律师王正宇为爱徒陈淑莊陈情，要求法庭考虑判处缓刑。

代表张秀贤的资深大状潘熙指，张秀贤目标是和平争取普选，希望法庭判处非实时监禁的刑罚。 潘引述案例指，如果被告犯案时未满21岁，判监只可是最后选择。 潘熙强调张品格良好，并透露他计划今年9月到英国攻读硕士。

罪成过程

开庭后法官下达长达268页达700多段的裁决理由书，裁定所有被告，除戴耀廷、陈健民及朱耀明三人有一项妨扰罪不成立外，其余各项控罪各被告全部罪名成立，即九人均有罪名被裁定罪名成立。

在"串谋犯公众妨扰罪"方面，三名占中发起人戴耀廷、陈健民和朱耀明均被判罪成。在"煽惑他人犯公众妨扰罪"方面，戴耀廷、陈健民、陈淑庄、邵家臻、张秀贤、钟耀华、黄浩铭和李永达均被判罪成，朱耀明则脱罪。

煽惑他人煽惑公众妨扰罪方面，戴耀廷、陈健民和朱耀明脱罪，陈淑庄、邵家臻、张秀贤、钟耀华和黄浩铭罪成。

判决前夕，逾二百名中外传媒及大批支持者, 一早在庭外等候。首被告、占中发起人之一的戴耀廷向传媒及支持者表示，无论结果如何，相信也会坚持下去，继续争取民主。另一发起人陈健民感谢支持者不离不弃，他重申，坚信爱与和平的力量，对发起占中运动无怨无悔。牧师朱耀明寄语港人，无论结果如何也不应灰心、不要放弃，继续努力为香港争取应有权益。公民党立法会议员陈淑庄感激一直支持她的妈妈，对于或面临判刑，她坦言"生于斯长于斯"，能为香港这个家付出感到荣幸。

在庭外，立法会议员及社工邵家臻发言说，晨曦必定会临到香港，临到每一个未有民主的地方。他呼吁港人"不要习惯黑暗，更不要因为习惯黑暗而为黑暗辩解 !"重申支持者可以流泪，惟要继续努力守护香港。前学联成员张秀贤表示心情平静，深明很多人感到无力感，然而， "无力感只时一时，今日不是一个终点，只是另一个起点"。张秀贤同时寄语台湾，要继续为守护自己的民主而努力。

社民联黄浩铭对德国之声表示，他心里很坦然、平安。他勉励港人不可灰心失望，要"继续坚持为民主抗争，希望在于人民，改变始于抗争"。黄强调，对于在声援"雨伞运动"的内地人士，他们单是声援也被判逾4年监禁，自己的付出实在微不足道。

前立法会议员李永达对支持者表示，香港民主运动已进行30至40年，虽然暂时未有成果，但他永远相信，只要民心不死，民主终有一日会来到，而独裁政权亦不会千秋万世。

“曾经的半民主变为了半专制”

学运领袖黄之锋在接受德国之声电视采访时表示，如今在香港，“一国两制”已不复存在，已经成为“一国一个半制度”。“占中九子”被判有罪，是要“继续恐吓在香港争取普选和民主的活动人士与民众”。他表示，无论最后判决结果如何，一个人的身体可以被锁住，都锁不住的是人们的思想。很多人来到法院门口，对“占中九子”表示支持，“一旦判决结果宣布，还会有成千上万人走上街头，这显示了人们共同的价值观以及对民主、自由的追求”。

黄之锋同时向国际社会发出呼吁，称“如果说香港曾是半民主的混合政体，如今已经变为了半专制”，表示国际社会应该关注到这种情况。

九名被告在大批支持者高呼"公民抗命、无畏无惧, 我要真普选"的口号下进入法院听取判决。大约两个半小时后，他们被宣布有罪。众被告步出法庭时，大堂支持者掌声雷动，9人挥手致谢，并与支持者握手拥抱，现场掌声持续数分钟。

“情况特别令人不安”

针对九人罪名成立，美国国会及行政当局中国委员会（CECC）周二发布声明，对判决进行了谴责，并敦促香港政府要“大力捍卫法治与自由”。

该委员会主席麦戈文（James P. McGovern）与美国参议员鲁比奥（Marco Rubio）在声明中说：“自2014年雨伞运动以来，中共加强了对香港事务的干预，香港政府也配合着积极压制政治参与和言论。过去一年的情况特别令人不安，香港一国两制框架下的自治权继续遭到侵蚀。针对占中九子的指控和判决是对政治异见的惩罚，减少了言论自由和和平集会的空间。”