 香港估日增千例新冠确诊 随北京「清零」还可行？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.02.2022

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香港估日增千例新冠确诊 随北京「清零」还可行？

香港正面临第五波新冠疫情，确诊数不断突破疫情爆发以来的新高点，港府也因此公布最为严厉的社交距离措施，包括限聚令由4人收紧至2人，理发厅和宗教场所也必须关闭。

China I Coronavirus in Hongkong

香港某餐厅内的电视正播放疫情新闻发布会。

（德国之声中文网）香港多家媒体报道称，周三（2月9日）香港新增1161宗确诊个案，初步呈现阳性的个案也达到800宗，较昨日625宗确诊几近倍增，再创疫情新高，比早前专家预测的日期早一天破千，显示疫情十分严峻，此前，港府周二（8日）祭出严厉的防疫措施。

香港正经历第五波疫情，与12月底爆发的奥密克戎（Omicron）社区感染有关。一开始，一月初单日确诊病例数量为数十例，后上升至单日百例，接着是300多例，2月7日起情势更为严峻，单日逾600例。

相关的防疫限制包括疫情以来首度限制的私人聚会，10日起，仅允许两个家庭聚会，而公众聚集人数从当前的四人下调至两人。港媒称，这是继前年7月实施两人限聚后，再禁止公众地方有两人以上的聚集。

另外，宗教场所和理发店则须关闭至2月24日，导致香港各区的理发店外现排队人龙。据规定，美发沙龙、购物中心和菜市场则将被纳入「疫苗通行证」清单，届时市民进入23类表列处所须打针，经商场归家和接受政府服务等特殊情况可获豁免。

疫情影响蔬菜供应

港府宣布相关限制后，许多人涌入当地超市抢购，许多地方的蔬菜都已经销售一空。港媒称，近日接连有跨境货车司机在中国确诊，导致货车滞留而影响蔬菜供应，香港周二（8日）的蔬菜供应量约为前一天的三分之一。

China I Coronavirus in Hongkong

受跨境司机染疫影响，香港蔬菜价格上涨，货架上的蔬菜被抢购一空。

香港湾仔区的一个超市中，有店员请人们不要再进入，并说：「里面没有蔬菜了……这就像战场一样。」并说人们试图冲入超市内。路透社指，一些销售中国大陆蔬果摊位被关闭，其他摊贩则以两倍的价格出售蔬果。

香港进口蔬菜批发商会会长袁昌向港媒表示，来自中国的蔬菜供应占了香港约9成市场，随着当地疫情紧张，供应状况不知何时才会恢复正常。

清零或与病毒共存？

香港会不计民生冲击祭出严厉防疫限制与和北京一至得「清零」防疫有关。香港特首林郑月娥日前强调政府坚持「动态清零」并称这符合香港实际情况。林郑表示，近两年来都是采用外防输入，内防扩散，认为措施有效，她称这不是「铁板一块」，会适时调节。

然而，目前全球部分国家已转向与「病毒共存」的防疫策略，因此香港是否要持续跟随北京「清零」，社会上持续有相关讨论。

香港《明报》周三（8日）引述民主党医疗政策发言人袁海文说，与病毒共存不必是「躺平」，当中仍有很多方案可选择。对于北京官媒接连强调香港要「动态清零」，袁海文说，这难免「令人忧虑再谈共存会否被视为政治不正确」。

China I Coronavirus in Guangxi

中国与香港从疫情爆发以来就实施清零的防疫政策。

根据香港民主党1月25日公布的民调显示，有65%受访者认为香港「本该」或「十分应该」采取「与病毒共存」的策略，比两个月前增加23个百分点，民主党指，这反映香港市民抗疫疲劳。

真能清零吗？

香港呼吸系统专科医生梁子超向《明报》指出，目前有关「围堵」和「与病毒共存」的争论并无必要，指如果公营医疗体系崩溃，将带来很大的生命危险；若社区有大量确诊也会影响经济和消费信心，因此他强调应尽力阻截今波疫情，才能最大保障生命和经济民生。

香港大学医学院微生物学系临床助理教授薛达（Siddharth Sridhar）1月22日曾在脸书发文指，「病毒会长期传播的现实，清零属于不可能任务」，所以世界很多地方正开始在广泛接种疫苗的情况下与病毒共存。

他分析，香港始终坚持「清零」，原因包括长者的疫苗接种率严重落后，若疫情爆发会拖垮医疗系统，其次，则是因「清零」是是中国通关的必要条件，因此港府一再坚持「清零」为控疫目标。

（路透社、明报、中央社、商业电台等）

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