 香港传警察开枪两人受傷 一人入院接受手术 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.11.2019

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时政风云

香港传警察开枪两人受傷 一人入院接受手术

继过去这个周末的激烈抗争后，香港有网民发起在11月11日进行「三罢」，号召示威者自早上七点开始在香港各区发动堵路行动。 港警在多区展开截查拘捕，而香港的西湾河地区则传出警察在追捕示威者的过程中开枪，击中两名示威者。

Demonstration gegen die Regierung in Hongkong (Reuters/S. Stapleton)

(德国之声中文网) 根据香港01的报导，周一 (11月11日) 上午7点20分左右，有网络直播捕捉到西湾河地区一名交通警察在追逐两名示威者的期间，朝示威者开了三枪，两名身着黑衣的示威者被擊中。

香港警察公共关系科指出，其中一名中弹的示威者已被送往香港东区一间医院，而医管局则在上午9点15分出面表示，中枪的男性示威者正在接受手术。 《香港01》报导，该名示威者腹部中弹，右边肾脏及右边肝脏撕裂、肝门静脉受损，需透过剖腹手术来切除右半边肝及肾。南华早报则报导，目前该名受伤示威者体内的子弹尚未取出。

报导也指出，事发过后，现场气氛瞬间变得紧张，警方也立即封锁西湾河地区的主要道路。 据传当地有近百名居民围观，并指骂港警为「杀人犯」。 现场防暴警察要求市民离开，并表示他们可能随时展开拘捕行动。

事件发生后，在香港其他地区也传出警察在维持秩序与追捕示威者的过程中，数度举起真枪。 此外，香港警方在包含西湾河及香港理工大学等多个地区也对示威者及民众施放胡椒喷雾及催泪弹，不少民众在过程中受到波及。 根据端传媒的报导，一名黑衣年轻人在香港理工大学的冲突中，被警察发射的布袋弹击中受伤。

另一方面，社群媒體上也流傳一段影片，顯示香港警察在葵芳新都會廣場附近騎重型機車加速衝撞一群示威者。

香港警察在中午12點透過推特發出聲明，指出警隊高層並未准許前線人員胡亂開槍，並強調所有警員都得為自己的執法及行為負責。聲明寫道:「對於網上有流言，指控警隊高層下令前線人員今日行動中可胡亂開槍，警方嚴正澄清絕無此事，警隊對警務人員使用槍械有嚴格指引，所有警察都必須為自己的執法及行為負責。」

这是继香港在10月1日中国国庆节示威中，警方开枪击中一名中学生后，再度传出港警在追捕过程中，开枪击中示威者。

Demonstration gegen die Regierung in Hongkong (Reuters/T. Siu)

继香港在10月1日中国国庆节示威中，警方开枪击中一名中学生后，警方11日再度传出港警在追捕过程中开枪击中示威者。

此外，香港科技大学学生周梓乐上周在参与将军澳示威活动期间，从停车场堕下重创。 昏迷超过四天以后，医院在上周五（11月8日）宣布这名22岁的大学生今早8点09分离世。 消息传出后，香港各界自上周五开始进行一连串示威，部分人高喊「血债血偿」「香港人反抗」口号。

11月11日三罢行动

有鉴于香港网民于11月11日发起香港各区的三罢行动，港警周一 (11月11日) 一早便在香港多区巡逻，并对不少着黑衣或戴口罩的民众进行截查。 根据香港01的报导，港警在天后庙道与黄大仙等地陆续逮补了数名黑衣示威者。

此外，10多名身穿黑衣的示威者周一上午接近七点便开始以杂物与垃圾桶在屯门公路架设路障，而警方也随后赶到现场追捕示威者。 香港01指出，网络上流传的图片显示示威者在元朗也进行了堵路行动，至少有一人被防暴警察制伏逮补。

 

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