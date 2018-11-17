 香港伞运九子案开审 控罪罕见惹争议 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.11.2018

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时政风云

香港伞运九子案开审 控罪罕见惹争议

香港雨伞运动爆发四年后，一众运动發起人的案件终于开审。案件瞩目之处不光是犯人栏上的标誌性人物，还有控方採用了非常罕见的罪名提告。这不但引起英国国会和国际人权组织关注，预料也会成为这场法庭攻防战的焦点。

Hongkong Mitbegründer der demokratischen Kampagne Occupy Central vor Gericht (Getty Images/AFP/A. Wallace)

审讯开始前，9名被告和支持者在法庭外高喊「我要真普选」、「公民抗命无畏无惧」等口號。左起﹕李永达，朱耀明，戴耀廷，陈健民，陈淑庄。

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香港“雨伞”运动已逾4周年，针对参与占领行动的人士，包括发起人“占中三子”的诉讼将于11月19日开审。德国之声记者采访了即将受审的占中领袖人物，以及政界、学术界的人士。 (17.11.2018)

四年前的下午5时58分，催泪弹揭开了香港雨伞运动的序幕。四年后，多个团体依旧在原地纪念，包括即将面临审讯的运动领袖，寄语港人勿忘初心。 (28.09.2018)

2016年香港旺角骚乱，27岁的本土民主前线前发言人梁天琦因暴动和袭警罪判囚6年，同案另一名被告判入狱7年，是旺角骚乱迄今判刑最重的案例。 (11.06.2018)

随着上月香港主张港独的民族党被禁止，人们开始担心，香港言论自由以及法治原则会越来越多地受到北京掌控。 (06.10.2018)

香港回归后首次有政党面临被政府取缔，主角是倡议港独的香港民族党。有法律界人士形容这是「以言入罪」的危险先例，忧虑基本法23条带来的祸害，正透过另一种手段在香港上演。 (17.07.2018)

(德国之声中文网) 11月19日，「佔中三子」等9名佔领运动 (或称雨伞运动) 参与者的案件在香港法庭开审，过百民众一早到法院排队旁听审讯。一众支持者手持象徵运动的黄色雨伞到场声援。

这次被起诉的9位人士都是知名度较高的人物，起诉书中依次序分别是﹕最早發起「佔领中环」的戴耀廷、陈健民和朱耀明，现任立法会议员陈淑庄和邵家臻，当时的学生领袖张秀贤和锺耀华，社民连副主席黄浩铭及前议员李永达。

全部9名被告都在庭上表示不认罪。综合香港传媒报导，锺耀华在答辩时指：「何罪之有呢？不认罪。」黄浩铭则表示：「我要真普选，雨伞运动无罪，黄浩铭不认罪。」

各人的控罪主要涉及串谋和煽动在金钟一带非法堵路，但有别于过往常用的「非法集会罪」，这次控方提告的罪名非常罕见，包括﹕串谋犯公众妨扰罪 (conspiracy to commit public nuisance)、煽惑他人犯公众妨扰罪 (incitement to public nuisance)、煽惑他人煽惑犯公众妨扰罪 (incitement to incite public nuisance)。其中「佔中三子」牵涉的罪名最多，被起诉以上全部三宗罪，案情横跨2013年3月至2014年9月28日。一旦罪成，最高刑罚入狱7年。

Hongkong Mitbegründer der demokratischen Kampagne Occupy Central vor Gericht (Reuters/B. Yip)

支持手持黄伞和「和平佔中」标语到法庭外声援9名被告，要求政府撤回起诉。

起诉罪名罕見惹争议

一众被告在早前的预审质疑，控方提出的罪名重复涉嫌违宪。陈健民日前接受《德国之声》访问时坦言，已经为裁决作了最坏打算，有心理准备要入狱。他说部分控罪不寻常，甚至没有案例可循，他们的律师也难以预测审讯结果。

多名被告都计划在庭上自辩，希望亲口重述事件来龙去脉，而控方则会播放逾10小时录影片段，并传召多名证人。审讯预计历时一个月，明年初才有判决结果。

Hongkong Mitbegründer der demokratischen Kampagne Occupy Central vor Gericht (Reuters/B. Yip)

「佔中三子」都分別被控3項罪名，是眾人之中最多。

审讯首先由控方作开案陈词，追溯至「佔中三子」2013年3月發起「让爱与和平佔领中环」运动，争取2017年普选行政长官。控方指三人举行记者会发表佔中信念书 (Manifest)，提倡以非法堵路进行公民抗命向政府施压，形容他们选址中环「经过深思熟虑、精心计算」。控方也详细地列出三人在不同场合的言论，包括要举行商讨日、期望有万人参与、以和平不反抗的方式被捕等。

佔领中环的概念最早由香港大学法律系学者戴耀廷提出，学生团体在2014年9月举行罢课集会并冲击政府总部前的「公民广场」，9月28日警方向声援民众施放催泪弹，引發79天「佔领运动」(或称雨伞运动)。

Studentenprotest in Hong Kong Occupy Central 27. Sept (aaron tam/AFP/Getty Images)

2014年9月27日，一名示威者在镇暴警察前举起「佔领中环」标语，声援罢课学生。翌日，雨伞运动正式爆發，历时79天才落幕。

英跨党派议员促国会辩论

英国执政保守党人权委员会主席、下议院议员布鲁斯（Fiona Bruce MP）与另外七名跨党派议员联署提案，要求在下议院辩论这次审讯。动议内容提到这次起诉的罪名含煳，「谴责利用普通法罪行提诉，以图威吓和令民主派人物噤声」。联合国人权委员会曾批评，部分用作控告示威者的罪名损害表达自由，促请英方考虑採取行动以维护《中英联合声明》承诺。

对此，香港行政长官林郑月娥週一 (11月19日) 接受传媒访问时反驳﹕「外国政府或国会议员竟然可以要求我们在检控方面作出一些决定，我觉得这很明显是干预内部事务，是非常不可取。」她重申，检控部门是在司法独立和法治的前题下作出检控决定，她本人不会干预。政务司司长张建宗日前则说﹕「(英国国会议员) 他们都很忙，应该关心自己国家的事。」

国际特赦组织（Amnesty International）与人权观察（Human Rights Watch）亦在开审前發表声明，批评香港政府起诉的控罪定义空泛，促请当局撤销控罪。

李芊/杨威廉 (综合报导)

  • China Studentenprotest in Hongkong Occupy Central Regenschirm und Demonstrant

    当年风云激荡，今天车水马龙

    当年金钟

    这是2014年9月28日的香港立法会门外，“占中三子”之一的戴耀廷在当天凌晨宣布，“占中”运动正式启动。香港中心地带部分瘫痪，警方在金钟驱散抗议者时使用了催泪弹，局势骤然升级。

  • Bildergalerie ein Jahr nach Regenschirm-Bewegung in HK

    当年风云激荡，今天车水马龙

    今日金钟

    摄于2015年，一年后这里恢复了往日的平静，立法会大楼也再次清晰可见。然而去年香港警方发射催泪弹的那一刻，人们恐怕仍然记忆犹新。

  • China Hongkong Massendemonstration im Finanzviertel Handys

    当年风云激荡，今天车水马龙

    当年中环

    这是2014年9月29日的中环，抗议者占领了这里的主干道。这场围绕争取香港2017年普选的民主运动全面展开，其领军人物称，“公民抗命时代”到来了。

  • Bildergalerie ein Jahr nach Regenschirm-Bewegung in HK

    当年风云激荡，今天车水马龙

    今日中环

    时隔一年，作为香港金融中心的中环重新车水马龙。

  • China Hongkong Demonstration der Demokratiebewegung 2. Okt 2014

    当年风云激荡，今天车水马龙

    当年港府大楼外

    这是2014年10月2日的香港政府總部大楼外。当时大量学生聚集此地，封锁了通往特首梁振英官邸的通道，要求梁振英下台。这里距离抗议中心金钟步行只需5分钟。

  • Bildergalerie ein Jahr nach Regenschirm-Bewegung in HK

    当年风云激荡，今天车水马龙

    今日港府大楼外

    如今，香港特首官邸门外恢复平常景象，图上也能看到中国人民解放军驻港部队大楼。

  • Proteste in Hongkong 04.10.2014

    当年风云激荡，今天车水马龙

    当年旺角

    这是2014年10月4日的旺角。在这个时期占领运动的支持者与反对者间的冲突激化，反方试图拆除帐篷和路障，冲突双方互相对骂，场面一度混乱。

  • Bildergalerie ein Jahr nach der Regenschirm-Bewegung in Hong Kong Mong Kok

    当年风云激荡，今天车水马龙

    今日旺角

    作为香港著名旅游和购物区的旺角，如今恢复了往日的商业气氛。

  • Proteste in Hongkong 04.10.2014

    当年风云激荡，今天车水马龙

    曾贴满便利帖的墙壁

    这是2014年10月4日的照片，一名香港抗议者正在为这面满是便利帖的墙壁拍照，墙上用大字写着“我们为什么在这里？”，下面抗议者提出的各种诉求。原计划当日举行的学联与政府的第一轮对话在旺角冲突激化后被搁置。

  • Bildergalerie ein Jahr nach Regenschirm-Bewegung in HK

    当年风云激荡，今天车水马龙

    “不许标贴”

    摄于一年后，墙壁上只剩下了“不许标贴”的标识。对于一些当时的示威者而言，他们的问题依然没有得到答案。

    作者: 王凡


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当年风云激荡，今天车水马龙

2014年此时，声势浩大的香港“雨伞革命”正在拉开帷幕，要求实现“真普选”；当时运动中那些主要抗议据点如今是怎样一幅场景？ (27.09.2015)  

外部链接

英国下议院动议辩论香港雨伞运动审讯

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