香港会成为新加坡吗？

（德国之声中文网）新加坡和香港这两个贸易中心早就经常被人比较。近来所发生的事件则让人们意识到了两者间的尖锐反差：由于中国实施港区国安法，香港正面临市民自由遭阉割的新时代。

长达数月的大规模争取民主示威抗议运动后，该法的支持者们称，此法有助于给香港带来亟需的稳定，以使人们对这个经济重镇继续抱持商务信心。 反对者们则指出，一旦沦入与众多内陆城市一样的境地，港人感受将大受打击，因为内地城市法治不彰、行政管理不透明。

香港律师兼作家戴安通（Antony Dapiran）指出，中国的控制侵犯了香港的自治权，而香港需要有这一自治权，以维持投资人信心。戴安通曾著有数本有关香港新近抗议运动的书。他对法新社表示，新加坡与香港截然不同，不仅是因为它不受中共干预，更重要的是，它是一个主权国家，所以它的行为符合它的主权利益，而它的主权利益与中国的主权利益在性质和规模上都有很大的不同。

新加坡和香港这两个经济贸易中心经常被拿来作比较

去年香港发生延续数月的反中抗议运动事件后，北京加快制定的新版国安法目标针对颠覆、分裂、恐怖主义和外来影响。

支持者称，稳定繁荣的新加坡立法同样严厉，涵盖了从煽动叛乱到藐视法庭等各种罪行。在这个城市国家，除非在某公园的一个角落举行，示威行动需获警方批准，否则便属违法。这些严厉规定一直受到人权组织批评，但受到该国多数国民的默认，并得以规避国际监督。

澳大利亚弗林德斯大学（Flinders University）的新加坡事务专家巴尔（Michael Barr）对法新社表示，新加坡向来注重在全球市场上选择正确的站位，尤其是站在美国一边。

在香港，新版国安法则引起很多人的愤怒和震惊。而且，该法引发西方国家的广泛批评。西方国家认为，北京正在使香港失去其宝贵的自由。出于对司法不公的忧虑，多个国家中止实施与香港之间的引渡协议。巴尔指出，北京促使美国将香港从市场上剔除。

谈及法治，分析家们表示，外国企业现在会感觉在新加坡经营比香港更安全。新法取消了香港和内地受中共控制的法院及不透明司法体系之间的司法防火墙。

澳大利亚智库--洛伊国际政策研究所（Lowy Institute）专家布兰德（Ben Bland）指出，还有哪家外国公司敢将某个中国国企或有影响力的私营企业告上法庭？

新加坡本身已是全球国际仲裁领域的中心之一。仲裁是有关各方在法庭外私下解决争议的一种程序。 在关于新加坡有可能因业界人士决定离开香港而受益的猜测盛起的背景下，目前尚鲜有迹象显示，会出现企业大规模撤离香港的一幕。

布兰德表示，香港将经历的是小规模而非大规模的外企撤离潮，“不过，若北京再要强化干预，则相关进程就会加快。”

凝炼／叶宣（法新社）

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