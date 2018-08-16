 香港众志两成员遭国安带走　港府：无法考证 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.08.2018

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时政风云

香港众志两成员遭国安带走　港府：无法考证

民主派政党香港众志透露，两名成员分别在中国被国安带走，盘问有关党友名单和参与社运的情况，令人关注中国的干预之手是否进一步延伸。

Hong Kong - Joshua Wong mit Flagge der Partei Demosisto (Imago/Pacific Press Agency/C. Long Hei)

香港众志不少成员都曾参与佔领运动，并主张「民主自决」。图为资料照片并非此次涉事人士。

(德国之声中文网) 香港众志8月27日召开记者会，公开两名党员在中国被国安带走盘问的经过。因为私隐和安全关係，他们没有披露两人的身份。

半年內兩人被扣

今年3月26日，一名众志成员从中国探亲后回港途中，在深圳高铁站月台被10名持国安证件人士带走，对方称﹕「想和你谈一谈，你也知道甚麽事。」

中国国安把他带到派出所，要求坐在设有手铐及脚镣的椅子上，但是他拒绝。及后国安要求他写出众志的党员及受薪职员名单，查问他自己入党的日期和原因等，以及有否出席去年10月1日中国国庆当天的示威。

据他透露，国安人员因为知道其同伴知悉他被带走，而加快放人程序，他最终被扣查3个多小时后获释。他最后在笔录内容上签名，但国安拒绝向他提供副本保存，并要求他在保证书上打指纹，承诺保密对话内容，「否则有关部门将会执法」。他回香港一星期后多次接到国安来电。

Hongkong Joshua Wong Ankunft nach Ausweisung aus Thailand (Reuters/B. Yip)

香港众志黄之锋曾于2016年10月被泰国当局拒绝入境。

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香港回归后首次有政党面临被政府取缔，主角是倡议港独的香港民族党。法律界忧虑基本法23条的祸害，正以另一手段在香港上演。 (17.07.2018)

周二，瑞典媒体呼吁中国政府释放香港铜锣湾书店书商、华裔瑞典公民桂民海。今年1月，桂民海在中国第二次被拘押。 (05.06.2018)

港府就四名立法会议员梁国雄、姚松炎、刘小丽及罗冠聪去年的宣誓提司法覆核，要求撤销四人的立法会议员资格，高等法院14日裁定4名议员的宣誓无效，议员资格被取消。 (14.07.2017)

习近平即将首次以国家最高领导人身份到访香港之际，两日来占领香港湾仔展览中心前金紫荆花像的自决派及激进派政团成员已经被警方逮捕。同时，香港警方已经加大警力投入，保证七一系列活动的顺利展开。 (29.06.2017)


质问「觉不觉得自己活该」

而在约5个月后，另一名众志成员碰上类似遭遇。

8月17日，该众志成员称返程时离开广州火车站月台后，目击一群中国国安从多部车辆走出来，展示证件并表示「有人举报你在大陆搞事」。

国安把他及同行的三人带到广州流花宾馆的房间扣留，并且没收手机。该名成员形容，房间内的桌子上摆放了有关《国家安全法》和《间谍法》的文件。

他被国安要求戴上「类似测谎机的仪器」，盘问他的入党经过、在占领运动和众志抗议中国领导人访港行动中的角色。他引述国安称呼习近平为「习老板」，又质问他「觉不觉得参与占领运动是一件错事」、「觉不觉得自己活该」。国安指「自决」已经触犯煽动颠覆国家政权罪，又称众志创党人之一的黄之锋在占领运动时收到美国资助的iPhone 5。

国安也表示可以给他「讯息费」换取他继续提供资讯，但他没有答应，最终被扣留5小时，签署「悔过书」后获释。他也因为人身安全忧虑而退党。

林郑﹕单方面指控无法考证

香港行政长官林郑月娥翌日 (8/28) 回应称，目前只有众志单方面说词，她无法考证是否事实。当局也没有接到中国内地通报此个案。

对于众志质疑中国国安跨境来港侦查，林郑月娥强调香港执法机构是唯一执法机关﹕「如果有人认为某些情况并非如此，应该提出事实证据，特区政府一定关注和彻查。」她说任何人都要尊重和遵守各个司法管辖区的法律。

澳门昨天成立国家安全委员会，香港会否彷傚？林郑月娥表示香港情况并不相同，需要先就《基本法》23条立法。她透露「有些工作在进行中」，香港有责任维护国家安全，有关工作不能迴避，但仍要待具备条件才启动。

China Hongkong Protest verschwundene Buchhändler (picture-alliance/dpa/J. Favre)

铜锣湾书店5人被中国当局带返中国，被指违反基本法跨境执法。

中国国安的跨境任务

成立于2016年的香港众志主张「民主自决」，黄之锋是现任秘书长。在创党同年，曾任占领运动学生领袖的罗冠聪代表众志胜出立法会选举，但后来因为宣誓事件被取消议员资格

黄之锋和罗冠聪在记者会上表示，两次事件的主角都是党内低调的成员，这次只是为了探亲和工作回中国，没有从事任何政治活动，以往在香港亦未曾被捕。

他们认为民主派团体成员被国安禁锢很罕见且欠缺法理基础，批评中国政府加大打压力度，侵犯香港人在中国的安全和自由。他们质疑中国国安来港侦查的行动违反基本法，要求香港政府向中方抗议。

中国国安一直被质疑在香港执行监控任务。2015年，出版中国禁书的铜锣湾书店5人被带返中国，其中桂民海至今仍被拘留。而在2014年，路透社报道过2名中国国安因为跟踪泛民立法会议员涂谨申，意外地被香港警方拘捕。

李芊 (综合报道)

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