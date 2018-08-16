香港众志两成员遭国安带走　港府：无法考证

(德国之声中文网) 香港众志8月27日召开记者会，公开两名党员在中国被国安带走盘问的经过。因为私隐和安全关係，他们没有披露两人的身份。

半年內兩人被扣

今年3月26日，一名众志成员从中国探亲后回港途中，在深圳高铁站月台被10名持国安证件人士带走，对方称﹕「想和你谈一谈，你也知道甚麽事。」

中国国安把他带到派出所，要求坐在设有手铐及脚镣的椅子上，但是他拒绝。及后国安要求他写出众志的党员及受薪职员名单，查问他自己入党的日期和原因等，以及有否出席去年10月1日中国国庆当天的示威。

据他透露，国安人员因为知道其同伴知悉他被带走，而加快放人程序，他最终被扣查3个多小时后获释。他最后在笔录内容上签名，但国安拒绝向他提供副本保存，并要求他在保证书上打指纹，承诺保密对话内容，「否则有关部门将会执法」。他回香港一星期后多次接到国安来电。



质问「觉不觉得自己活该」

而在约5个月后，另一名众志成员碰上类似遭遇。

8月17日，该众志成员称返程时离开广州火车站月台后，目击一群中国国安从多部车辆走出来，展示证件并表示「有人举报你在大陆搞事」。

国安把他及同行的三人带到广州流花宾馆的房间扣留，并且没收手机。该名成员形容，房间内的桌子上摆放了有关《国家安全法》和《间谍法》的文件。

他被国安要求戴上「类似测谎机的仪器」，盘问他的入党经过、在占领运动和众志抗议中国领导人访港行动中的角色。他引述国安称呼习近平为「习老板」，又质问他「觉不觉得参与占领运动是一件错事」、「觉不觉得自己活该」。国安指「自决」已经触犯煽动颠覆国家政权罪，又称众志创党人之一的黄之锋在占领运动时收到美国资助的iPhone 5。

国安也表示可以给他「讯息费」换取他继续提供资讯，但他没有答应，最终被扣留5小时，签署「悔过书」后获释。他也因为人身安全忧虑而退党。

林郑﹕单方面指控无法考证

香港行政长官林郑月娥翌日 (8/28) 回应称，目前只有众志单方面说词，她无法考证是否事实。当局也没有接到中国内地通报此个案。

对于众志质疑中国国安跨境来港侦查，林郑月娥强调香港执法机构是唯一执法机关﹕「如果有人认为某些情况并非如此，应该提出事实证据，特区政府一定关注和彻查。」她说任何人都要尊重和遵守各个司法管辖区的法律。

澳门昨天成立国家安全委员会，香港会否彷傚？林郑月娥表示香港情况并不相同，需要先就《基本法》23条立法。她透露「有些工作在进行中」，香港有责任维护国家安全，有关工作不能迴避，但仍要待具备条件才启动。

中国国安的跨境任务

成立于2016年的香港众志主张「民主自决」，黄之锋是现任秘书长。在创党同年，曾任占领运动学生领袖的罗冠聪代表众志胜出立法会选举，但后来因为宣誓事件被取消议员资格。

黄之锋和罗冠聪在记者会上表示，两次事件的主角都是党内低调的成员，这次只是为了探亲和工作回中国，没有从事任何政治活动，以往在香港亦未曾被捕。

他们认为民主派团体成员被国安禁锢很罕见且欠缺法理基础，批评中国政府加大打压力度，侵犯香港人在中国的安全和自由。他们质疑中国国安来港侦查的行动违反基本法，要求香港政府向中方抗议。

中国国安一直被质疑在香港执行监控任务。2015年，出版中国禁书的铜锣湾书店5人被带返中国，其中桂民海至今仍被拘留。而在2014年，路透社报道过2名中国国安因为跟踪泛民立法会议员涂谨申，意外地被香港警方拘捕。

李芊 (综合报道)