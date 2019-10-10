香港：从购物之城到抗议之城

（德国之声中文网）香港是全球顶尖的购物城市之一，但是持续近4个月的暴力抗议活动已经损毁了香港购物之城的声誉，到目前为止已经有多家商铺遭到破坏，而大型购物商场又往往成为抗议者们静坐抗议的场所。

由于局势动荡不断，香港作为亚洲金融中心正在面临十年来首次出现的衰退。旅游业和零售业同样遭受巨大冲击。

抗议者们同警方之间就像是猫鼠游戏一样，通过社交媒体在城市的不同位置组织起来的示威活动让警方已经不堪重负。

本周三，苹果公司从App Store下架了一款名为"HKmap.live"的地图应用程序。这款即时地图应用程序能即时显示香港警察所在的街头区域。

本周四也是中华民国的国庆日。台湾方面的支持者和香港人一起，再次举行抗议警察过度使用暴力的集会活动。一些抗议者会戴上眼罩，以示对一名年轻抗议者的声援。这名抗议者在同警方的冲突中眼睛受伤。

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台湾总统蔡英文在中华民国国庆典礼上发表讲话时说，拒绝"一国两制"是台湾人民的最大共识。她指出，过去一年国际情势变化剧烈，而不远处的香港也正因一国两制的失败，"正处于失序的边缘"。

北京方面将台湾视作是一个不听话的省份，并且从未承诺放弃使用武统的形式让台湾屈服。中国主权治下的香港获得的是特别行政区的地位，香港原本应该成为北京推出的治理样本。

尽管北京承诺给与香港自治，但是香港很多居民都感觉北京方面仍在竭尽所能地控制香港，这激起了港人的愤怒，也导致了抗议的发生。

上周末香港示威者和警方之间又发生大规模暴力冲突，这座城市仍未从周末的动荡中恢复过来。

很多被示威者损毁过的店铺的门脸都用木板封了起来。公交站台和不少建筑都被涂写上反政府口号。还有一些街道上散落着被打碎的玻璃和被折弯的金属碎片。

港铁也一再成为被袭击的对象。抗议者们打破玻璃，破坏自动售票机和进站检票装置。港府为了阻挠示威者聚集要求港铁关闭一些停靠站，抗议者对此大为不满，在港铁站涂写"党铁"的字样。

钢铁一再成为袭击目标

很多原定在香港举行的活动和会议都迁到新加坡等其它国家和地区去举办。

香港的抗议活动还开始对跨国企业构成影响。包括Tiffany & Co珠宝和运动品牌Vans在内的一些商家被迫撤回广告或者鞋样设计，因为这些广告和设计被指表达对香港示威者的支持。

美国NBA休士顿火箭队总经理达里尔•莫雷(Daryl Morey)上周在推特上发表支持香港抗议者言论，引发了中国从官方、赞助商、媒体到一般民众的批评与抵制。据美国福布斯杂志的分析，NBA在中国的商业利益高达40亿美元。

中国政府警告其它国家不要插手香港事务，同时还指责包括英国和美国在内的境外势力煽动反华情绪。

洪沙/石涛 （路透社）