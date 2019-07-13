 香港：从“反送中”到“反水客” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.07.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

香港：从“反送中”到“反水客”

香港”反送中“运动已经逐渐演变为一场反对“大陆水客”的运动。在部分示威民众周六暴力袭击当地商户，并与警方发生冲突后。本周日，新一轮“反水客”的“光复”系列抗议又在香港登场。

Luxusgeschäft Gucci Hongkong (picture-alliance/Zumapress)

每年，有几倍于香港居民总数的大陆访客进入香港购物（资料图片 摄于香港尖沙咀）

（德国之声中文网）本周日，部分香港示威者在大陆游客集中购物的地方继续举行抗议大陆水客的游行。路透社报道称，周六，示威者在香港与大陆边界附近地区举行的和平示威游行演变为暴力行动。抗议者向警察投掷雨伞和安全帽，而警方则使用警棍和胡椒喷雾予以回击。

根据自称是"倡议型媒体"的"香港01"报道，由反《逃犯条例》修订衍生的"光复上水"游行吸引逾万人参加，入夜后示威者捣乱一间药房，拆其招牌，逼对方落闸关门。7月13日"光复上水"游行结束后，上水广场附近发生警民冲突，警方挥警棍及使用胡椒喷剂。

相关道称，入夜后，有示威者在新龙丰药房外捣乱，包括向店内投掷货物，逼得商户落闸关门。他们亦强拆药房招牌，在铁闸喷上"反送中"等示威字句。"香港01"就此发表评论称："将不满情绪发泄在商户身上，既有违向政府和平表达诉求的示威原意，亦容易引起市民间的暴力冲突，绝对不可接受。类似在各区举行的示威游行陆续有来，社会必须谨记，示威自由须用得有理有度。至于政府亦须明白，政治、民生等问题造成社会撕裂，解铃人归根究柢是政府。"

这家香港媒体指出：因为虽然北区的水货问题影响民生，但检讨政策的责任在政府，药房作为商户，他们在合法合理的情况下经营，绝对不应该遭受这样的捣乱和破坏。诚然，示威是市民的基本权利，而不少的政治议题、民生问题亦的确须要正视，但示威必须有理有度，绝不能沦为单纯的情绪发泄。这一个多月来，社会大众支持合理和平示威，但并不代表他们会接受波及无辜的发泄式破坏。

Hongkong PK Carrie Lam (picture-alliance/AP Photo/V. Yu)

香港抗议民众对林政月娥宣布《逃犯条例》“寿终正寝”不买账

《逃犯条例》"寿终正寝"后

最近几天，香港持续数周的"反送中"示威在林郑月娥宣布《逃犯条例》已经"寿终正寝"后，演变为针对所谓"大陆水客"的抗议活动。"水客"多指经常在大陆、香港、澳门之间来回的，并随身携带着产品进来，或出去的人，他们少则带上几罐奶粉，多则带着整车整船，价值达数亿元的走私过关。上水近年来已经成为大陆购物者集中光顾的购物地区，主要因为它靠近大陆口岸的地理位置。中心地带距离罗湖口岸只有大约5公里，是大陆居民进入香港的首站。

本周日的游行则是针对在香港的另一城郊地区"沙田"的"大陆水客"。同上水类似，沙田也是大陆游客在进入香港中心市区前的必经站。处于香港"新界"区，直线距离罗湖口岸大约18公里。早在2015年2月，这里曾爆发过本土派政治组织举行的"光复香港 捍卫本土"社会运动。当时抗议活动的目标也是香港境内的"大陆水客"。

在本周日名为"7.14沙田地区大游行"的活动中，示威者提出了"撤回送中恶法、收回暴动定性、撤销义士控罪、追究警方暴行、立即真双普选"的诉求。除此以外，还有组织方提出了声援"反DQ"（反对随意取消议员参选资格）以及要求沙田区议会通过反送中动议的口号。同时有部分香港示威民众也打出了"我要买奶粉"的口号，就大陆访客进入香港后大量购买婴儿奶粉等日常生活用品，影响香港居民购买的现象发出抗议。

"反水客"的根源

香港政府于13日晚对之前上水游行期间的暴力行为表明了态度。政府发言人发新闻稿表示：大部分参与游行的人都和平有序，但很遗憾有部分示威者在游行结束后刻意堵塞道路，投掷铁枝和不名粉末，冲击警方防线和袭击警务人员，发言人对暴力行为予以强烈谴责。同时这位发言人也强调：政府十分关注水货活动对居民日常生活带来滋扰。有关执法部门及机构一直采取多项措施，改善铁路和口岸秩序，减低对居民日常生活的滋扰和对环境卫生的影响，并因应水货客的作业模式调整行动策略。

路透社周日在报道中援引香港政府公布的数据指出，今年1月至5月期间，有超过2360万名大陆民众拜访香港。比去年同期增加了17.5%，是香港740万居民总数的三倍。在过去18个月的时间里，政府逮捕了126名涉嫌从事走私活动的大陆访客。同时向大约5000名涉嫌走私的大陆访客做出了禁止入境的行政决定。

  • Hongkong Demonstration gegen das Zulassen von Auslieferungen nach China (Reuters/T. Siu)

    香港历年来的公民抗争运动

    反“送中”、反修例

    2019年6月12日，《逃犯条例》修订案二读，大批抗议民众包围立法会。6月9日，香港发生回归以来规模最大的示威集会，反对被称为“送中法”的修订案。据组织者称，参与人数超过百万。

  • Hong Kong - Demonstration gegen das Zulassen der Auslieferungen nach China (picture-alliance/AP PHoto/V. Yu)

    香港历年来的公民抗争运动

    一桩命案引起的司法争议

    2019年4月，香港立法会对草案完成首读。政府修法的背景是为了向台湾引渡一名杀人嫌犯。但批评者担心，《逃犯条例》修订后，将为向中国大陆遣返、引渡嫌疑人打开大门，威胁香港的司法独立和人权保障。

  • China Anführer der Demokratiebewegung in Hongkong schuldig gesprochen (DW/V. Wong)

    香港历年来的公民抗争运动

    “占中九子”案宣判

    2019年4月9日，“雨伞革命”中的“占中九子案”宣判，9人全部罪成，其中戴耀廷、陈健民及朱耀明被判入狱16个月。有报道称，法官受到了来自中央政府的压力，被要求重判以为警示。

  • Hong Kong Andy Chan Gründer der Nationalen Partei (Getty Images/AFP/P. Fong)

    香港历年来的公民抗争运动

    首次颁布党禁

    2018年9月，香港政府出于"国家安全"考虑，禁止主张独立的香港民族党继续运作。这是主权移交中国21年后，首次有政党在香港被禁。民族党召集人陈浩天（图中）曾表示，港独是“达成香港民主唯一方法”。

  • Eröffnung Hochgeschwindigkeits-Eisenbahn Hongkong und chinesischem Festland (Imago/Xinhua)

    香港历年来的公民抗争运动

    高铁一地两检

    2018年9月，广深港高铁香港段在一片争议声中正式通车，图为香港特首林郑月娥乘坐首航。争议焦点是设立由中国大陆执法人员执行大陆法律的“内地口岸区"，该措施受到泛民阵营的强烈反对。

  • Hongkong Gedenken an Massaker von Tiananmen in Peking 1989 (picture-alliance/AP Photo/K. Cheung)

    香港历年来的公民抗争运动

    维园六四烛光晚会

    每年6月4日晚，香港民众都会聚集在维多利亚公园举行纪念1989年六四天安门屠杀死难者的烛光晚会。每年的参加人数从数万到十几万不等，是世界上规模最大的六四悼念活动。

  • Hong Kong - Proteste Demosisto (Imago/ZUMA Press)

    香港历年来的公民抗争运动

    反对人大释法

    2016年10月，中国人大第五次对香港基本法释法。争议内容是有关立法会议员宣誓的具体规定和效力。这是北京对香港议员宣誓风波的回应，被视为对港独势力发出的强硬信号，引发较大规模的民众抗议示威。

  • Hongkong Protest Verhaftung Lam Wing-kee (picture-alliance/AP Photo/K. Cheung)

    香港历年来的公民抗争运动

    铜锣湾书店事件

    2015年10月起，以销售“禁书”而著称的香港铜锣湾书店的股东及员工共五人先后失踪。后证实他们均在中国大陆受到控制，当局称他们是因违法行为受调查。该事件引发香港和国际舆论震惊和谴责，以及民众的持续抗议。

  • China Hongkong Regenschirmrevolution Demonstration mit Regenschirmen Platz (picture-alliance/dpa/A. Hofford)

    香港历年来的公民抗争运动

    雨伞运动

    2014年9月至12月，香港发生了一系列争取更多民主、要求真普选的抗议运动。示威者用来抵抗警方胡椒喷雾使用的黄色雨伞，成为此次运动的象征。亦称“占领运动”的这一事件被视为香港最大型的公民抗命运动。

  • Archivbild: Hong Kong - Rally für Artikel 104 2016 (picture-alliance/ZUMAPRESS/Y. Kwan)

    香港历年来的公民抗争运动

    反基本法23条立法

    2003年7月，因反对有巨大争议基本法第23条立法，香港50万人参与七一大游行，成为主权回归后规模最大一次抗议运动。根据基本法中的第23条，香港应就涉及国家安全、分裂国家、煽动颠覆、窃取国家机密等多项罪名立法。特区政府因无法在立法会取得足够票数支持，最终终止立法程序。


DW.COM

香港年轻人为何投入「反送中」行列

过去一个月内，大量的香港年轻人走上街头，加入了「反送中」的行列。 但究竟是哪些原因迫使他们一再走上街头，以行动表达对香港政府与社会现状的不满呢? (04.07.2019)  

香港历年来的公民抗争运动

自主权回归中国以来，由于担心“一国两制”得不到保障，香港市民、公民社会一直在为维护司法独立、言论自由而抗争。 (12.06.2019)  

相关音频视频

當抗議和警民衝突變成常態  

相关内容

Hong Kong | Proteste in Sheung Shui

香港示威再现 抗议水货客 13.07.2019

本周六，香港再次出现大规模集会活动，这次示威旨在抗议水货客和走私现象。示威民众一度和警方发生冲突。

Hongkong PK Carrie Lam

林郑誓言改善施政作风 抗议团体批伪善 09.07.2019

林郑称 《逃犯条例》「寿终正寝」，政府修订工作「完全失败」。她还说，从5年前的「占中」到今日的「反逃犯条例」，都反映社会根本问题，不能再视而不见。中国官媒主编称，该结果“合乎香港另一种政治制度逻辑的结果”。不过，反对团体和学生对林郑的说法都不埋单。

Hongkong Proteste

港人追思「反送中」輕生者 绝食老翁劝勿牺牲 11.07.2019

香港特首林郑月娥在周二(7月9日)宣布《逃犯条例》「寿终正寝」之后，香港民众的示威力道仍未褪去。此时，新加坡的一份问卷结果显示，接受調查的新加坡人中有超过7成支持「反送中」示威民众诉求。专家对于问卷结果各自提出不同的诠释。

广告

媒体看中国

Symbolbild China und Taiwan (Imago/Panthermedia)

墙外文摘：统独条件变 现状怎维持

有评论认为，台湾的不统不独是立基在特定的地缘政治经济结构，随着这个结构逐渐消失，不统不独的条件早已不复存在。  