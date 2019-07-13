香港：从“反送中”到“反水客”

（德国之声中文网）本周日，部分香港示威者在大陆游客集中购物的地方继续举行抗议大陆水客的游行。路透社报道称，周六，示威者在香港与大陆边界附近地区举行的和平示威游行演变为暴力行动。抗议者向警察投掷雨伞和安全帽，而警方则使用警棍和胡椒喷雾予以回击。

根据自称是"倡议型媒体"的"香港01"报道，由反《逃犯条例》修订衍生的"光复上水"游行吸引逾万人参加，入夜后示威者捣乱一间药房，拆其招牌，逼对方落闸关门。7月13日"光复上水"游行结束后，上水广场附近发生警民冲突，警方挥警棍及使用胡椒喷剂。

相关道称，入夜后，有示威者在新龙丰药房外捣乱，包括向店内投掷货物，逼得商户落闸关门。他们亦强拆药房招牌，在铁闸喷上"反送中"等示威字句。"香港01"就此发表评论称："将不满情绪发泄在商户身上，既有违向政府和平表达诉求的示威原意，亦容易引起市民间的暴力冲突，绝对不可接受。类似在各区举行的示威游行陆续有来，社会必须谨记，示威自由须用得有理有度。至于政府亦须明白，政治、民生等问题造成社会撕裂，解铃人归根究柢是政府。"

这家香港媒体指出：因为虽然北区的水货问题影响民生，但检讨政策的责任在政府，药房作为商户，他们在合法合理的情况下经营，绝对不应该遭受这样的捣乱和破坏。诚然，示威是市民的基本权利，而不少的政治议题、民生问题亦的确须要正视，但示威必须有理有度，绝不能沦为单纯的情绪发泄。这一个多月来，社会大众支持合理和平示威，但并不代表他们会接受波及无辜的发泄式破坏。

《逃犯条例》"寿终正寝"后

最近几天，香港持续数周的"反送中"示威在林郑月娥宣布《逃犯条例》已经"寿终正寝"后，演变为针对所谓"大陆水客"的抗议活动。"水客"多指经常在大陆、香港、澳门之间来回的，并随身携带着产品进来，或出去的人，他们少则带上几罐奶粉，多则带着整车整船，价值达数亿元的走私过关。上水近年来已经成为大陆购物者集中光顾的购物地区，主要因为它靠近大陆口岸的地理位置。中心地带距离罗湖口岸只有大约5公里，是大陆居民进入香港的首站。

本周日的游行则是针对在香港的另一城郊地区"沙田"的"大陆水客"。同上水类似，沙田也是大陆游客在进入香港中心市区前的必经站。处于香港"新界"区，直线距离罗湖口岸大约18公里。早在2015年2月，这里曾爆发过本土派政治组织举行的"光复香港 捍卫本土"社会运动。当时抗议活动的目标也是香港境内的"大陆水客"。

在本周日名为"7.14沙田地区大游行"的活动中，示威者提出了"撤回送中恶法、收回暴动定性、撤销义士控罪、追究警方暴行、立即真双普选"的诉求。除此以外，还有组织方提出了声援"反DQ"（反对随意取消议员参选资格）以及要求沙田区议会通过反送中动议的口号。同时有部分香港示威民众也打出了"我要买奶粉"的口号，就大陆访客进入香港后大量购买婴儿奶粉等日常生活用品，影响香港居民购买的现象发出抗议。

"反水客"的根源

香港政府于13日晚对之前上水游行期间的暴力行为表明了态度。政府发言人发新闻稿表示：大部分参与游行的人都和平有序，但很遗憾有部分示威者在游行结束后刻意堵塞道路，投掷铁枝和不名粉末，冲击警方防线和袭击警务人员，发言人对暴力行为予以强烈谴责。同时这位发言人也强调：政府十分关注水货活动对居民日常生活带来滋扰。有关执法部门及机构一直采取多项措施，改善铁路和口岸秩序，减低对居民日常生活的滋扰和对环境卫生的影响，并因应水货客的作业模式调整行动策略。

路透社周日在报道中援引香港政府公布的数据指出，今年1月至5月期间，有超过2360万名大陆民众拜访香港。比去年同期增加了17.5%，是香港740万居民总数的三倍。在过去18个月的时间里，政府逮捕了126名涉嫌从事走私活动的大陆访客。同时向大约5000名涉嫌走私的大陆访客做出了禁止入境的行政决定。