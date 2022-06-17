香港从不是英国殖民地？

（德国之声中文网）香港准备推介的新版中学教科书中，在香港历史部分否认香港曾经是英国的殖民地。中共认为，香港和澳门只是被实施殖民管治，中国从未放弃对两地的主权。

美联社指出，这不是北京的新立场，但此举进一步表明中央政府要贯彻其对历史和事件解释，同时宣扬爱国主义的决心。2019年爆发反送中运动以来，中央政府收紧了对香港的控制。

《明报》翻查了3家出版社的4本经送审的公民科课本，全都明确表示“香港不是殖民地”，有课文解释说，虽然英国按照殖民地模式管制香港，但清朝以后的中国政府均不承认不平等条约，亦从没有放弃香港主权。有课本以补充资料对“殖民地与殖民统治”进行说明，指出，若国家宣布一地区为该国殖民地，国家享有该地区的主权和治权；若国家对一地区实行殖民统治，该国家“只拥有该地区的治权，并不拥有主权”。课文续称，中国一直拥有香港的主权，英国“只是在香港实行殖民统治，因此香港不是英国殖民地”。

香港曾是殖民地吗？

从1841年一直到1997年移交给中国之前，香港都是英国的殖民地，除了1941年至1945年期间，香港被日本占领。19世纪，英国在两次鸦片战争之后与清政府签定一系列条约，条约分别规定将香港岛和九龙半岛割让给英国，此后，1898年双方再次签订条约，让英国政府租赁新界，为期99年。

不过，中国共产党从未承认所谓的 "不平等条约"，认为这些条约是清王朝在军事失败后被迫签署的。20世纪末，由于中国不愿延长新界租约，而殖民地在没有租约的情况下不成立，英国与北京就主权移交的条件进行了旷日持久且伴随争议的谈判。最终，1997年，香港在 “一国两制”的情况下进行了移交，北京同意保持香港经济、政法制度保持50年不变，在1984年中英两国在联合国登记的《中英联合声明》中是这样规定的。

这个问题以前出现过吗？

1972年，就在中国重返联合国几个月后，中国政府采取行动，认为港澳不是殖民地，要求联合国非殖民化特别委员会把两地从殖民地名单中删除，相关提议获得通过。在欧洲国家给予其他殖民地独立的时候，中国担心英国和葡萄牙的统治地区也会发生同样的情况，北京希望收回这些地区。当时的中国驻联合国代表说：“香港和澳门问题完全属于中国的主权，不属于普通的殖民地类别。”

香港为何要修改教科书？

新教科书是2019年反送中爆发后广泛的教育改革的一部分。三年前，许多学生都参与了反送中抗议活动，有些人还是领导者。

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《纽约时报》援引香港的民主活动人士、乔治敦大学历史系博士研究生敖卓指出，政府这次修改中学课本的立场“相当于是说‘香港一直是中国的一部分，因此香港人永远不能声称有自决权’”。他还补充说，这也是“为了确保下一代年轻人将支持或至少同情政府所说的东西……也是国安法时代改造香港的一部分。”

新版教科书侧重于国家安全、爱国主义和身份认同等主题。其中强调了官方观点，认为抗议运动是外国势力干预，威胁到国家安全。根据《明报》报道，课本中有章节谈及《香港国安法》的制定，其中指出，回归后政府一直没有将基本法23条立法，以至于香港在维护国家安全上出现漏洞。表示2019年修例风波引发一连串严重暴力事件，破坏社会秩序，并弱化市民特别是青年的守法意识，又称“外部势力介入香港事务变本加厉”。

《纽约时报》报道，虽然学校校长、教师以及学者和香港教育局工作人员仍在对教材进行审核，但这些内容进入教室似乎已成定局。

美联社指出，新版教科书是推动香港向中国大陆价值制度看齐的一部分，尤其在政治和历史领域。中国领导人习近平越来越多地将民族主义情绪和日益专制的统治理念强加于香港。伦敦大学亚非学院教授曾锐生（Steve Tsang）表示：“在中国，主导历史和真相的是中共。在习近平的历史观中，事实是次要的，诠释才是关键。并且，只允许有一种解释。”



（美联社等）

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