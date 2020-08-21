香港人穿黑衣抗议警方篡改721历史

（德国之声中文网）香港民主派周四（27日）发起「全城黑衣抗警谎」活动，抗议警方前一天拘捕民主党立法会议员林卓廷，并在记者会上改变721元朗事件的论述。

《苹果日报》报导，任文职的市民Eugene在元朗区长大，她忆述去年721该区没有任何示威活动，质疑警方把事件包装成「两群势均力敌的人互相殴斗」的说法荒谬，故穿上黑衣表达不满。

响应黑衣活动的元朗居民陈同学也批评警方颠倒是非，指自己去年观看721直播感到十分愤怒和痛心，至今对画面仍历历在目，担心721历史会因官方「洗白」而被篡改。

在社交媒体上，大量香港网民把鹿的照片标示为马丶黑色图片标示为白色，讽刺警方指鹿爲马丶颠倒黑白。另有不少人引用周星驰在电影《整蛊专家》里的经典台词「袁木好诚实，李鹏是我们最伟大的领袖！」，借六四事件暗讽当局谎话连篇。

警方做法也引起721受害人不满，《明报》引述受袭厨师苏先生指，警方拘捕伤者之一林卓廷，「犹如在伤口上洒盐」，对其他伤者造成二次伤害。目击事件丶逃走时跌伤右膝的65岁林女士表示愤怒，称事发逾一年，愿意站出来的当事人愈来愈少，有感这次拘捕「是想吓到大家不再出声」。

民主派：当局无意解决警暴问题

去年721事件是反送中运动的民意转捩点，过百名手持武器的白衣人在元朗站无差别攻击市民，导致数十人受伤，警员接报後39分钟才到达现场执法，引起「警黑勾结」之说。

警方周三（26日）下午举行记者会，新界北总区刑事总部高级警司陈天柱交代事件时，改变了元朗事件的多个论述，引起社会强烈反弹。

民主派立法会议员晚间发表联合声明，强调白衣人「无差别打人是铁一般事实」，又指议员到事发现场了解调停丶监察公权力使用是职责，林卓廷由受害人变被告，可见当局完全无意将警暴问题拨乱反正，无意修补社会对立撕裂。

温和建制派丶自由党荣誉主席田北俊也在脸书发文，指721事件是不少港人心中的刺，港府若不做到绝对公平丶公正和诚实地处理，「社会好难和谐，亦很难获得市民的信任！」

观看视频 03:34 721元朗事件「原告变被告」？

港警最新论述，为何被指扭曲事实？

1. 原告变被告

721事件受袭者之一林卓廷「原告变被告」，警方反驳称「从来没讲哪个是原告，哪个是被告」，又指「他是否報警、做了多少次記者會、在facebook出了多少次post、拿了多少次政治紅利，這些實際上跟他在現場的行為完全無關。」

至於林当晚有何行为构成该罪行？警方没正面回应，只是引用《公安条例》称，如有人在非法集结中破坏社会安宁，例如涉暴力或威吓暴力，集结即属暴动。

综合监警会报告丶直播片段及伤者柳俊江的描述，721晚上10时许，网上传出有市民在元朗被围殴的照片，林卓廷致电时任元朗警民关系组警长邓炳强，要求警方尽速到场执法，并表明会立即到元朗站了解事件。

林与党友在10时44分抵达元朗站并开始进行脸书直播，当时现场已有一名女伤者被打至头破血流，白衣凶徒逃去，地面留有血迹及断木棍，林要求站内市民勿触碰证据，称已联络警方。

约5分钟後，大批持棍白衣人折返元朗站并冲进闸内，林劝站内市民「站後一点」，多次对白衣人高呼「不要动手」并说警察已在路上，其後白衣人冲进车厢袭击乘客，林也被打至嘴角流血和手受伤，送往屯门医院治理。

2. 否定「无差别攻击」

721事件中，手持武器的白衣人袭击手无寸铁的市民和乘客，攻击目标不分年龄和衣着，伤者包括孕妇，因此被指是「无差别攻击」。

警方试图改变事件定性，宣称是「由持不同意见及派别人士的对峙及聚集演变成为的暴力冲突事件」丶「不愉快事件」；又指「无差别攻击」描述不正当，形容当时情况是「双方势均力敌丶旗鼓相当」。

追溯官方此前説法，警方在721翌日称「有人在月台及车厢袭击乘客，导致多人受伤」，政务司司长张建宗则于7月26日形容，当晚「有暴徒肆意袭击手无寸铁的市民」。但亲北京团体一直指控林卓廷故意挑起争端，此後几个月，警方的论述开始改爲「有议员带着一班黑衣人冲进去，令事件越閙越大」。

事实上，外界普遍相信721是有组织丶有预谋的暴力事件。事发前一天，《经济日报》前副社长石镜泉在建制派「守护香港」集会上呼吁拿藤条丶水管「打仔」，元朗原居民邹瑞常也对NOW新闻称「明天记得来，721元朗将有一场好戏」。案发当天，建制派立法会议员何君尧与持棍白衣人握手，表示「辛苦你了」丶「你们是我的英雄」，何事後否认策动袭击，反指林卓廷带黑衣人到元朗挑衅。

3. 「无警时分」缩短一半

721当晚多人遇袭後报警求助，却出现近长达40分钟的「无警时分」，被质疑警队上下默许白衣人袭击市民。事发翌日，警方承认当晚接报後39分钟才抵达现场，即10时41分接报丶11时20分有40名警员到场。

不过事隔一年，警方重新定义接报到场时间，指出应以「元朗警区快速反应部队」收到指示的一刻才开始计算，即由10时57分起计，於11时15分到达西铁站，因此警员仅18分钟就到场，「绝对不是初时曾经讲过的39分钟」。

4. 否认与白衣人「搭膊头」

721元朗站袭击后，近百名白衣人转到南边围村口集结，多家传媒拍摄到防暴警察与持棍白衣人交谈并「搭膊头」（攀肩），过程中警员没有作出拘捕或登记资料，被指是友好地放行，惹「警黑勾结」争议。

时隔一年，警方解释防暴警员当时是在「推开」白衣人丶「指令」其离开，有关动作被别人用心人士「扭曲为搭膊头，污蔑是警黑勾结」，强调「警黑勾结」的指控子虚乌有。

至於为何警员当场没有拘捕或登记资料？警方表示当时村外两边都有大批人，警方不可能即时拘捕或抄录所有人的身份证，若只针对其中一方，反令局面更紧张。

5. 记者直播「片面」

警方指社会对721事件充斥很多片面丶扭曲丶误导，甚至虚假的消息，又不点名批评一名记者拍摄的直播，大部份时间只拍向单方面情况，加上有旁述，令人误会事件是「无差别袭击」。

721在现场进行长达一小时直播丶曾遭白衣人袭击的前《立场新闻》记者何桂蓝回应指，自己是当晚最早抵达现场的传媒，有在站内多个区域拍摄不同人士，「无论是白衣人、所谓黑衣人或者市民我都拍到，唯一拍摄不到，就是不在现场的警方」。

何续称，若她当晚直播讲出真相也可被视作暴动，欢迎警方随时拘捕她。

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李澄欣/杨威廉（综合报导）

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