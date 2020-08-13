（德国之声中文网）第一次听到《愿荣光归香港》这首歌，Pamela Lam 6岁的儿子就爱上了它。不管是在家里，还是在大街上，他都爱边玩边唱。不过，自新国安法通过后，在公共场合唱这首歌却有了风险。

鉴于香港的民主自由空间急剧收缩，拥有BNO 护照，即英国国民（海外）护照的Pamela Lam很想和孩子一起全家移民澳大利亚或者英国，不过，摆在面前的问题却是，经济条件不允许。Pamela Lam是一名从事自由职业的设计师，全家月收入折合约4300美元。"我们衣食住行都没有问题，但多的就没有了。" 她说，即便是移民到更近的台湾，也需要经济实力。

许多香港人面临同样的问题。香港虽然有很多商贸、地产、金融界富豪，但仍有五分之一的家庭生活在贫困线以下。此外，香港楼价平均高达每平方近3.2万美元，而港人月工资中位数折合不过2348美元（1.32万港元）。香港大学社会学教授叶兆辉（Paul Yip）表示，许多香港人生活不易，尤其是如果需要还房贷。他估计，香港有经济条件移民的人大约只占总人口的十分之一。

英国一家移民法公司（Mann's Solutions）的叶夫根尼·帕夫罗夫（Evgeny Pavlov）说，一家三口移民到英国估计需要1万到1万5000英镑的费用，包括签证、机票、交通、搬运家庭用品、租公寓等等。

究竟多少香港人考虑移民目前尚不清楚。不过，香港警方表示，申请警方出具无犯罪记录证明的人在2014年至2019年之间增加了53%。无犯罪记录证明通常是申请签证时需要的文件之一。7月初，台湾开设了"台港服务交流办公室"，旨在实践"自由台湾撑香港"的承诺。据台湾内政部移民署统计，2019年到台湾居留的港人达5858人，较2018年增加4成以上。台湾方面称，"台港服务交流办公室"从揭牌到7月27日，总共收到超过1000次询问，其中大多数和移民有关。

据英国方面的消息，截至2019年12月，持有效BNO 护照的香港人为31万4779人，比四年前增加了一倍多。香港居民中大约有300万人有资格申请BNO 护照。英国外交大臣拉布7月1日发表声明，表示对于BNO持有者英国将会先提供5年的居留许可，这期间可以工作或读书，5年后可以选择申请长期居留许可，再过1年可以选择入籍英国。英国内政大臣帕特尔7月22日还宣布，计划2021年一月正式对持有BNO护照的香港公民开放入境英国签证申请。声明称，对拥有BNO护照的香港人不设人数限制，无需通过技术移民考核，不设财力标准，也不需要满足最低收入要求。不过，中国外交部立即回应称，中方将考虑不承认BNO作为有效旅行证件，并保留采取进一步措施的权利。

Pamela Lam说，她已经在考虑和6岁的儿子谈谈他喜欢的那首歌以及唱这首歌可能面临的问题。"我相信思想是自由的，他也许只是个孩子，但已经知道对错。我们不能成为自我审查的第一人。"

乐然/达扬 （据美联社等）

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