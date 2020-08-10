香港人爆买《苹果》 壹传媒股价疯涨五倍

（德国之声中文网）香港警方周一（10日）拘捕壹传媒创办人黎智英，军装警员大举搜查《苹果日报》总部的画面震撼全球。有香港网民发起买《苹果》行动，「就算出一叠白纸都买」，周二（11日）凌晨多个报摊出现人龙，该报见状随即宣布加印。

综合《苹果日报》等港媒报导，凌晨2时左右，旺角亚皆老街一家报摊有超过50人轮候买《苹果》，至2时35分售罄。同区另一家报摊入货300份，半小时卖去200多份，其中一名青年一口气买了50份。该报在多区便利店也一早售罊，不少民众扑空，有市民找了四家便利店也买不到。

从社交媒体图片可见，有「黄店」茶餐厅购入数十份《苹果日报》，供店内客人免费取阅，也有市民为一家便利店内所有《苹果日报》付款，并在旁边留纸条「已付款！欢迎取阅」，让其他顾客免费领取。组织「天水连线」早上7时起在新界天水围站附近，向街坊免费派发千份《苹果》，短短40分钟内派光。

加印至55万份

《苹果》本来当天印35万份，管理层其后宣布为免多区「断纸」，加印20万份至55万份。对比7月下旬单日印72,000份，总共多印近48万份。

大量香港网民在社交媒体贴图，展示刚买到的《苹果》，标注「#撑苹果日报」丶「#守护第四权」丶「#SupportAppleDaily」丶「#WeNeedAppleDaily」等。

有网民表示「失去了自由才懂得珍惜」，也有人指「我不觉得买份报纸就很有用，但我钟意做政权讨厌我们做的事」，另有网民坦言对《苹果》某些报导方法有保留，但在新闻自由遭践踏之际，仍要表态支持，「不想连最后的新闻自由也沦陷」。

股价再狂飙逾五倍

与此同时，港人也接续前一天的行动，以股票当选票进行「非理性投资」。壹传媒继前一天股价创上市20年来单日最大涨幅后，周二（11日）股价进一步狂飙，截止下午1时半涨531.37%，最新报1.61港元，成交量29.18亿港元，成交金额28.06亿港元，是港股最大升幅股票。

其他本地传媒股也一样被炒起，包括《明报》母公司万华媒体丶网媒100毛所属的毛记葵涌等。

另一方面，港人也表态声援同样被捕的黎智英次子黎耀恩，旗下位於中环德辅道中的茶餐厅「四季常餐」，午饭时间出现长长人龙，近百人排队买外卖。部分人顾客戴上黄色口罩，也有人穿着撑民主自由字句的衞衣。

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李澄欣/张ci（综合报导）

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