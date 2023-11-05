香港人“润”到西方，内地人“润”到香港

（德国之声中文网）因公民自由受到压制，数以万计的专业人士离开香港。他们留下的空白正在被新移民填补：中国内地人热衷于移居到这个前英国殖民地城市。

通过"高端人才通行证计划（Top Talent Pass Scheme）"，这个亚洲金融中心吸引了数以万计的中国内地签证申请者。该计划于2022年底启动，旨在吸引来自世界各地的高收入专业人士和全球顶尖大学毕业生，但每10个成功申请者中就有9个来自中国内地。

据美联社对20名来自中国内地的香港签证持有者的采访，对于中国内地人来说，香港的独特属性--比如更广泛的言论自由和互联网接入、国际化的氛围、不那么压抑的工作文化，以及能力在很大程度上胜过关系的社会--使其不同于内地。

其中有些人，比如20多岁的金融专业人士吴先生，认为移居香港是获得更大自由和安全感的一种方式。由于害怕政府报复，吴先生要求只用姓氏来标识自己的身份。他说，在新冠疫情期间，当他被困在北京不可预测的封锁中时，他感到了恐慌。

他曾想参加抗议，反对中国以防疫为名的严格限制，但他选择了"润"--中国人对移民的委婉说法，在疫情期间流行起来，来自英文run，意思是"逃跑"--他在今年夏天搬到了香港。

"现在，这是我的救生船。"他说。

近年来，在习近平的领导下，中国公众表达异议的空间越来越小。尽管在2020年国安法实施后的镇压下，这些权利在香港受到削弱，但这里仍然拥有西方式的公民自由，这反映了其作为前殖民地的历史。中共领导人曾经承诺，1997年香港回归中国统治后，将让这个半自治地区保留这些自由50年。

吴先生说，他和许多香港人一样渴望言论自由。他还很高兴这里坚定的民族主义者（俗称"小粉红"）比北京少。他能够自由地将资金转移到其他国家，并且能够访问互联网，而无需使用VPN来规避中国内地普遍存在的审查制度。

香港人才离开，内地人才到来

香港政府实施国安法镇压了2019年大规模的民主抗议活动，此后许多主要活动人士遭到拘押与起诉。数十个民间社会社团被解散，《苹果日报》和《立场新闻》等敢于直言批评的媒体被迫关闭。

这些政治转变，加上香港比内地更快取消对新冠疫情的严格控制，导致香港人口从2019年中期的750万下降到2022年中期的730万。跨国公司和银行也纷纷撤离。

目前尚不清楚有多少香港人永久离开，有多少人离开主要是因为政治气候。但在国安法生效后，已有超过123,800人移居英国，另有数千人根据针对香港人的特殊政策获得了加拿大永久居留权。

"高端人才通行证计划"旨在帮助堵住人才外流。根据香港入境处的数据，约有37,000份来自中国内地的申请已获得批准。目前尚不清楚有多少人已经抵达香港，截至2021年，约有135,000名中国内地人已在香港居住了不到7年。还有很多人在该市居住七年以上后成为了永久居民。三分之一的香港居民出生在中国其他地区和台湾，不过其中大部分人多年前就移居香港了。

香港外資專才撤離潮：什麼令他們非走不可？

22岁的应届毕业生张光伟（Zhang Guang wei，音译）说，他拒绝了中国内地的几份工作邀请，来到香港做软件开发人员，目的是逃离中国臭名昭著的"996"工作文化，996意味着员工通常每周工作六天，每天的工作时间从早上9点到晚上9点。

张先生在实习期间体验了类似的工作狂生活方式，他很高兴自己在香港的工作只要求每周工作五天，从上午9点到下午6点。这样，他就有空余时间去远足和与朋友社交。

"如果工作太忙，我就会觉得赚钱没有意义。"他说。

美联社采访的大多数职业中期人士表示，他们移民主要是因为香港为孩子提供了更广泛的教育机会。

已获得签证的39岁女商人王女士（Monica Wang）被香港的言论自由以及电影和电视节目中描绘的包容多种生活方式的现代城市所吸引。她渴望新的职业选择，希望从附近的珠海市搬到香港。

"我想更多地了解这个世界，我也希望我的孩子们能够这样。"她说。

香港的变迁 1843年的香港黄泥涌谷地 这幅钢板画据信描绘的是1843年左右香港黄泥涌谷地。图中央的竹制导水管用以连接附近的引水道，将水引流作灌溉之用。自秦朝被归为中国版图后，香港一直以农业、捕鱼及盐业为主要产业，十九世纪前未在历史舞台上有重大影响。1841年香港开埠后，英国政府正式将此地命名为“香港”。

香港的变迁 1860年的香港 第一次鸦片战争（1839年至1841年）后，清政府被逼于1841年签订《穿鼻草约》、1842年签订《南京条约》，将香港岛割让予英国。1856年英国发动第二次鸦片战争，清廷再败于英法联军，被逼在1860年签下《北京条约》，把九龙半岛的南端地区再割让给英国。

香港的变迁 1880年左右的香港人 这是一张描绘1880年左右一群香港人下棋、抚琴、写字的图片。1898年，清政府在甲午战争中战败，英国强迫清政府缔结了《中英展拓香港界址专条》。中方同意把九龙界限街以北直至深圳河的新界地域，以及235个岛屿租借予英国，为期99年。

香港的变迁 1910年左右的香港 这张照片摄于1910年左右。当时，香港已从一个昔日的小渔村发展为中国移民的聚居地，转口港及通商中心。

香港的变迁 1910年左右的香港皇后大道 皇后大道是香港开埠之后的第一条修建的主要道路。香港1842年成为自由港后，工商业、金融业及公共事业均不断发展。1911年，九广铁路正式贯通，香港大学也于这一年正式成立。在司法方面，香港采用二元化法律体系，一方面引入英国法基础上的普通法体系，另一方面保留清代的部分法律和习惯。

香港的变迁 1940年的香港金融区 这是1940年2月27日拍摄的香港金融区的照片。二战期间，日军从1941年12月25日至1945年8月15日占领香港。日本投降后，英国收回香港。

香港的变迁 1984年中英签署香港问题联合声明 1984年12月19日，英国首相撒切尔夫人和时任中国国务院总理的赵紫阳签署关于香港问题联合声明。中共中央顾问委员会主任邓小平、中华人民共和国主席李先念出席了签字仪式。根据该声明，中华人民共和国政府决定于1997年7月1日对香港恢复行使主权。按照邓小平提出的方针，香港在主权交接后实行“一国两制、高度自治、港人治港、现有的资本主义生活方式五十年不变”。该方针被载于《中英联合声明》第三条及附件一。

香港的变迁 1997年香港政权交接仪式 1997年6月30日23时42分，中英两国政府香港政权交接仪式在香港举行。随着英国国旗的降下，英国在香港一个半世纪的殖民统治宣告结束。

香港的变迁 《基本法》生效 在香港主权交接仪式后，江泽民和英国王储查尔斯握手。两人身旁分别是时任中国总理李鹏和英国首相布莱尔。按照1997年7月1日生效的《香港特别行政区基本法》第五条，“香港特别行政区不实行社会主义制度和政策，保持原有的资本主义制度和生活方式，五十年不变”。

香港的变迁 2014年的雨伞运动 2014年9月26日至12月15日，香港发生一系列争取真普选的公民抗命运动，俗称雨伞运动。示威者的主要诉求为争取行政长官选举的公民提名权，以及废除立法会功能组别。运动的主要象征是黄色的雨伞。示威者的诉求全部被拒绝，运动以失败告终。

香港的变迁 2019年的反送中运动 2019年3月15日，香港民众掀起抗议运动，反对允许将香港的犯罪嫌疑人引渡至中国内地受审的《逃犯条例修订草案》。示威者重新提出“光复香港，时代革命”的口号。7月中旬，示威者与警方之间的冲突加剧，大批示威者被逮捕。2020年初，新冠疫情从中国大陆传入香港后，反修例运动受其影响而开始减弱。

香港的变迁 2020年通过港区国安法 2020年6月30日，中国人大常委会通过港区《国家安全法》，针对颠覆国家政权丶分裂国家丶恐怖活动，以及外部势力干预等四种行为。该法凌驾于《基本法》之上，冲击了香港的行政丶立法丶司法丶传媒丶教育等各领域，标志着香港的公民社会走向终结。



新移民将如何参与塑造香港的未来？

美联社采访的大多数人似乎并没有因为香港异议和言论自由的空间缩小而感到沮丧，而是认为香港仍然享有比另一边的中国内地更广泛的自由。王女士说，她认为实施国安法是让城市更安全的一种方式。

香港中文大学亚太商学院荣誉研究员李少波（Simon Lee）表示，虽然新移民可能会缓解香港金融等某些领域的人才外流，但可能无法完全弥补各个行业的人才流失。他说，医疗领域失去了一些"相当有经验"的专业人员，无法轻易被没有在当地接受过培训的医生补充。

鉴于新移民与香港本地人之间的互动交往，专家们不确定中国内地人的涌入将如何塑造这座城市的未来。尽管并非所有新移民都会说广东话（许多香港人的母语），但随着1997年回归后普通话已成为香港日益重要的语言，新移民中的一些人可以很快找到工作。

几个世纪前，香港还是一个渔村的时候，就开始吸收来自中国其他地区的移民，其中许多人是逃离内战、贫困或共产主义的难民，还有许多人只是为了寻找比家乡更好的机会。

这些因素也体现在像金融专业人士吴先生这样的新移民的生活中。

他说，他移居香港之后发现，当地的朋友和媒体都变得更加谨慎。吴先生说，如果政府加强管制，政治气氛变得太令人窒息，那么他计划争取在香港呆满七年，以获得永久居留权，"之后，我很有可能会离开"。

（美联社）

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