香港人权组织停运 两周内13团体解散

(德国之声中文网) 长期关注香港警权与人权状况的组织「香港民权观察」6日发布声明，表示因应香港的现况与营运资金困窘，所以已於5日起停止运作。目前，该组织的脸书专页已无法浏览，与其他近日宣布解散或停止运作的香港民间组织相同。

根据香港《立场新闻》统计，过去两周至少有13个香港民间组织宣布解散，多个组织已删除脸书专页，其中包含由歌手黄耀明与何韵诗组成的「文化监暴」。「香港民权观察」成为这个名单中的最新案例。

2014年成立的香港「民权观察」，成员包含了香港教育专业人员协会的总干事沈伟男与前民阵副召集人王浩贤。该组织在2019年的「反送中」示威期间，曾多次派员到现场观察情况，有5名观察员曾於2019年11月「理大围城」与2020年的元旦游行中，被港警以「非法集结」与「参与暴动」逮捕。

「民权观察」也曾发布多份报告，包含在《香港国安法》施行後的两份报告，内容主要质疑香港政府在短时间内进行大规模抓捕，对香港公民社会造成寒蝉效应，也进一步的缩减了言论及集会自由。该组织还在报告中点出，至少有7起不涉及国安法的案件，或由港警国安处负责调查。

针对连日来多个香港民间组织被迫宣布停止营运，香港民意研究所副行政总裁锺剑华向《明报》表示，这一连串的消息释放出令人沮丧的讯息。他指出，「香港民权观察」并非游行的组织者，该组织停止营运显示它们希望避免风险，并已对港府的一连串行动做出最坏打算。

此外，曾参与选委会选举的社福界组织「民福阵线」6日也在脸书专页发声明表示，根据香港《基本法》达到普选是唯一解决香港深层矛盾的方法，但该组织认为现在香港的选举制度已面目全非，所以参选也无法达成团队目标。

「民福阵线」在声明中写道：「选举制度已经面目全非，参选亦不能达成团队的目标；而且关卡重重，处处红线，人心惶惶。为此，民福团队决定不会组队参加今年选委会选举，亦会在短期内结束脸书专页。」

(综合报导)

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。