《香港人权与民主法案》都有哪些内容？

（德国之声中文网）美国众议院周二通过的《香港人权与民主法案》要求美国国务院每年向国会提交报告，以研判香港自治地位是否仍满足1992年《香港政策法》的规定，并据此考虑香港是否应继续享有特殊待遇。法案中称，美国国务卿每年提交国会的报告中还应包括，"中国政府的行为是否同其在《香港基本法》和《中英联合声明》中的承诺相抵触，并使香港的自治地位受到削弱。""支持香港人民基于1984年《中英联合声明》、1966年《联合国公民及政治权利公约》、1948年《联合国人权宣言》以及《中华人民共和国香港特别行政区基本法》所表达出的民主愿望。"

在签证政策方面，法案认为对于"为了推动选举进程、捍卫国际公认人权、捍卫司法独立和法治精神，而参与非暴力抗议活动，而遭到逮捕、拘留和其他形式政府打压的人士"，不应因此拒绝其赴美签证。

法案要求美国总统在该法生效后120天内，提交香港打压新闻出版等基本自由和人权以及将相关人士引渡至中国大陆、拘留和审判的责任人名单。并依法冻结这些责任人在美财产，并拒绝他们入境美国。

此外，法案还要求美国加强对在港美国公民和企业的保护。

周二在众议院获一致通过的《香港人权和民主法案》被普遍看作是1992年《香港政策法》的加强版。《香港政策法》并不具备惩罚机制，即使美国认为香港失去了自治地位，也只能依据《香港政策法》取消针对香港的特殊待遇。而《香港人权和民主法案》一旦生效，美国将获得实施制裁的法律依据，比如对践踏香港自治地位、人权和民主的相关人士美方可以采取冻结其在美财产和禁止入境等制裁措施。

相较于较早前的版本，周二获得通过的法案中制裁对象涉及面更广，而对参与示威活动的香港人则在申请签证予以更多便利。《香港人权和民主法案》获众议院批准后，还需经参议院审核批准，最终送交总统签署后方可生效。

除《香港人权和民主法案》外，美国国会今年以来还在推动另外两项同中国有关的人权议案。今年9月11日，美国参议院通过了由民主党和共和党代表共同提交的《维吾尔人权政策法案》（Uyghur Human Rights Policy Act）。法案包括对参与新疆"再教育营"建设的企业予以制裁等内容。此外，旨在捍卫藏人宗教自由权利的《加强西藏政策法案》也于今年七月由民主党人提交国会。