《香港人权与民主法案》过第一关 中批外国干预「险恶用心」

(德国之声中文网) 星期三(9月25日)，美国参众两院的外交委员会分别通过《香港人权与民主法案》。该法案要求美国国务卿向国会提交年度报告，评估香港是否继续享受不同于中国大陆的特殊待遇。除此之外，法案也要求国务院不应根据被捕记录拒绝核发签证给香港民主和平抗争人士。法案还要求总统对侵蚀香港自治和法治的人士实施拒绝入境、冻结在美资产等形式的制裁。

法案在两院的外交委员会通过之后，还需在参众两院全院通过并由总统签署才能成为法律。

《香港人权与民主法案》首先在众议院获得一致通过。佛罗里达州参议员卢比奥向参议院外交委员会提出的完全相同的法案也很快的获得通过。

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南华早报报导，法案起草人之一众议员史密斯(Chris Smith)的政策主任赛格尼普(Jeff Sagnip)说: 「让法案通过委员会这关是重大的一步...接下来很可能在10月就可以获得全院的通过。」他说，时间点很可能会在10月14日的国定假日「哥伦布日」之后。

在众议院外委会通过法案后，史密斯议员在推特上表示，他将与其他议一起促使法案尽快在众议院全院通过。

美国之音报导，在众议院外委会星期三的听证会上，除了《香港人权与民主法案》，议员们还审议并通过其他多项涉及香港的法案和决议案，包括CECC主席麦戈文（Jim McGovern, D-MA）和前主席史密斯众议员提出的禁止向香港出口催泪弹和其他非致命防暴产品的《保护香港法案》以及舍曼（Brad Sherman, D-CA）众议员提出的谴责中国干涉香港事务、支持港人自由抗议权利的决议案。

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此外，美国总统特朗普也在24日在联合国大会一般性辩论时，提及香港事务:「世界各国希望中国政府遵守有约束力的条约…… 保护香港的自由、法律制度和民主的生活方式。 」他也表示，中国处理(香港)局势的方式关乎其在世界和未来的角色，并提到全球正倚赖习近平这位伟大的领导人来解决此次危机。

对于特朗普的说法，中国外交部发言人耿爽在25日的例行记者会上回应此事，说联大一般性辩论「不是进行言语攻击、干涉他国内政的合适场合」，也说 「美方在发言中提到的一些有关中国的不实之辞，中方出席本届联大的代表团已经作出了详细的回应，大家可以再仔细读一读。 」

此前，对于美国国会基于支持香港的立场而提出的法案，中国指责美国这些法案以及议员支持香港民主抗争是"干涉中国内政"，对香港事务"说三道四"，为中国所称的"港独分子"站台。

外交部驻港公署的外媒宴会

此外，根据《明报》、《立场新闻》、《香港01》、《香港苹果日报》等港媒报导，中国外交部驻港公署在25日于中环宴请16家外国媒体，副特派员宋如安在宴会上花过半发言时间批评香港示威者的暴力行动，包括冲击政府大楼、涂污国徽与毁损国旗、挥舞外国国旗又高喊「光复香港，时代革命」的「港独口号」。他也质疑为何港府已经宣布4项行动并正式撤回修利，反对派仍不满足。他也批評外部势力插手香港事务，是「错误言行」、「险恶用心」。

罗法/夏立民 (综合报导)