香港人口連跌三年 民调：港人对政府好感大增

（德國之聲中文網）香港政府統計處公佈2022年中期人口數據，香港總人口是729萬人，按年減少約12萬人，跌幅是1.6%，創下數十年以的紀錄。在連續3年的負增長之下，現已跌破2016年的人口數。
按年減12萬破紀錄
在最近六十年以來，香港人口都持續增長，只有2003年出現過0.2%下跌。直至2019年，香港人口達到750萬高峰，但同時也是分水嶺，隨後接連3年節節減少，而且跌幅愈來愈大，呈現人口萎縮趨勢。若撇除內地單程證人士遷入，單計香港永久居民的淨移出數字，2020年有4.9萬人，去年有6.9萬人，今年則達到11.3萬人。
香港生育率偏低，也是全球最長壽的地方之一。數據顯示過去一年有3.5萬名新生嬰兒，約6萬人自然過世。在本已面對人口老化問題的同時，加上壯年人口大舉移民，未來香港本土的勞動力和生育力將進一步受壓。
2019年中爆發的反修例運動是香港史上最大型示威衝突，北京在2020年頒佈實施港區國安法，大量示威者及政治異見人士被捕。媒體報導反映，不少港人因為政治環境惡化決定移民外國。英國、加拿大、澳洲等國都向港人提供移民優惠措施，當中英國政府自2021年起放寬港人申請BNO（英國海外國民）簽證計劃，短短一年半已批出超過11萬宗申請，是最熱門目的地。
作為國際金融中心，嚴緊的防疫政策亦令香港陷入外資及人才流失危機，今年首季出現撤離潮，歐美商會年初的調查皆指出一定比例的外商打算遷離香港。港府最近宣佈放寬入境檢疫措施，縮短酒店隔離天數，期望可重振外貿和經濟。
香港大學社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝向《明報》表示，現時的人口減幅屬警號，他相信仍未見頂，趨勢將會維持一到兩年。他指出，移民者大多是青年及高學歷人士，將影響勞動人口和稅收，政府須正視問題和盡快填補人才缺口。
港府發言人稱，淨遷移涵蓋香港居民以工作、讀書和移民等目的進出香港的流動，當中沒細分的數字；而香港作為國際城市，人口流動性一直很高，過去十年不包括單程證持有人的香港居民在大部分年份錄得淨移出。
調查：港人對中港政府好感度增
另外，香港民意研究所本週二（8月9日）公佈的調查顯示，港人對香港和中國大陸政府的好感度顯著上升。受訪者對香港政府的好感度淨值，比半年前上升28個百分點；對中國大陸政府的好感度創13年來新高，上升17個百分點，同一調查顯示在2013到2021年之間的好感度一直都是負數。
但是，受訪者對台灣政府的好感度則下降8個百分點，而對美、英、法、澳、日政府的好感度，皆全線下滑，大部分創下多年新低點。調查在今年7月4至7日進行，隨機訪問了1003人，回應率是50%。值得留意的是，最近一年內的三次問卷回應率都徘徊於50%或以下，較前兩年明顯下跌，有分析認為或是寒蟬效應下的現象。
時事評論員劉銳紹在記者會上表示，移民潮令民調的基數出現變化，許多離港的人都是對政府最反感的一群，而留港的居民對新政府抱持觀望態度，亦可能本來就對西方國家看法較負面。但他認為，即使調查對中港政府的評價偏向正面，只是「量變」而非「質變」，呼籲港府未來處理爭議政策時仍要小心聆聽民意。
（綜合報導）
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香港的变迁
1843年的香港黄泥涌谷地
这幅钢板画据信描绘的是1843年左右香港黄泥涌谷地。图中央的竹制导水管用以连接附近的引水道，将水引流作灌溉之用。自秦朝被归为中国版图后，香港一直以农业、捕鱼及盐业为主要产业，十九世纪前未在历史舞台上有重大影响。1841年香港开埠后，英国政府正式将此地命名为“香港”。
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1860年的香港
第一次鸦片战争（1839年至1841年）后，清政府被逼于1841年签订《穿鼻草约》、1842年签订《南京条约》，将香港岛割让予英国。1856年英国发动第二次鸦片战争，清廷再败于英法联军，被逼在1860年签下《北京条约》，把九龙半岛的南端地区再割让给英国。
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1880年左右的香港人
这是一张描绘1880年左右一群香港人下棋、抚琴、写字的图片。1898年，清政府在甲午战争中战败，英国强迫清政府缔结了《中英展拓香港界址专条》。中方同意把九龙界限街以北直至深圳河的新界地域，以及235个岛屿租借予英国，为期99年。
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1910年左右的香港
这张照片摄于1910年左右。当时，香港已从一个昔日的小渔村发展为中国移民的聚居地，转口港及通商中心。
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1910年左右的香港皇后大道
皇后大道是香港开埠之后的第一条修建的主要道路。香港1842年成为自由港后，工商业、金融业及公共事业均不断发展。1911年，九广铁路正式贯通，香港大学也于这一年正式成立。在司法方面，香港采用二元化法律体系，一方面引入英国法基础上的普通法体系，另一方面保留清代的部分法律和习惯。
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1940年的香港金融区
这是1940年2月27日拍摄的香港金融区的照片。二战期间，日军从1941年12月25日至1945年8月15日占领香港。日本投降后，英国收回香港。
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1984年中英签署香港问题联合声明
1984年12月19日，英国首相撒切尔夫人和时任中国国务院总理的赵紫阳签署关于香港问题联合声明。中共中央顾问委员会主任邓小平、中华人民共和国主席李先念出席了签字仪式。根据该声明，中华人民共和国政府决定于1997年7月1日对香港恢复行使主权。按照邓小平提出的方针，香港在主权交接后实行“一国两制、高度自治、港人治港、现有的资本主义生活方式五十年不变”。该方针被载于《中英联合声明》第三条及附件一。
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1997年香港政权交接仪式
1997年6月30日23时42分，中英两国政府香港政权交接仪式在香港举行。随着英国国旗的降下，英国在香港一个半世纪的殖民统治宣告结束。
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《基本法》生效
在香港主权交接仪式后，江泽民和英国王储查尔斯握手。两人身旁分别是时任中国总理李鹏和英国首相布莱尔。按照1997年7月1日生效的《香港特别行政区基本法》第五条，“香港特别行政区不实行社会主义制度和政策，保持原有的资本主义制度和生活方式，五十年不变”。
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2014年的雨伞运动
2014年9月26日至12月15日，香港发生一系列争取真普选的公民抗命运动，俗称雨伞运动。示威者的主要诉求为争取行政长官选举的公民提名权，以及废除立法会功能组别。运动的主要象征是黄色的雨伞。示威者的诉求全部被拒绝，运动以失败告终。
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2019年的反送中运动
2019年3月15日，香港民众掀起抗议运动，反对允许将香港的犯罪嫌疑人引渡至中国内地受审的《逃犯条例修订草案》。示威者重新提出“光复香港，时代革命”的口号。7月中旬，示威者与警方之间的冲突加剧，大批示威者被逮捕。2020年初，新冠疫情从中国大陆传入香港后，反修例运动受其影响而开始减弱。
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2020年通过港区国安法
2020年6月30日，中国人大常委会通过港区《国家安全法》，针对颠覆国家政权丶分裂国家丶恐怖活动，以及外部势力干预等四种行为。该法凌驾于《基本法》之上，冲击了香港的行政丶立法丶司法丶传媒丶教育等各领域，标志着香港的公民社会走向终结。