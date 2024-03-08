香港二十三條草案刊憲 國家秘密紅線何在？

（德國之聲中文網）香港政府「全速」推動《基本法》23條立法，8日將《維護國家安全條例草案》刊憲並公開長達212頁的草案內容。立法會同日加開特別會議首讀，午後隨即動議二讀。《明報》指出，這是首次有草案同日刊憲並首讀。立法會議事規則委員會主席謝偉俊表示，這是因為當局認為「分秒必爭」。

香港保安局局長鄧炳強稱，《條例草案》已清楚界定各項罪行，「無辜者不會誤墮法網」，早一天完成立法，國家安全受威脅的風險就少一天。

《維護國家安全條例草案》的罪與罰

草案分為9項內容，列出國家安全、勾結境外勢力、境外勢力、危害國家安全行為的涵義，也公布適用對象，及各項罪名可處的刑責。其中，叛國罪、叛亂罪刑罰最重，一經定罪，最高可處終身監禁。

條文指出，任何中國公民「意圖危害中國的主權、統一或領土完整，而使用武力或威脅使用武力，可判囚終身」。另外，「任何人」在香港做出暴力行為，妄顧是否會及中國主權或香港整體公共安全、煽惑中國武裝力量成員叛變，一樣可處終身監禁。

香港特首李家超今年1月出席第23條立法公眾諮詢記者會 （資料照）

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草案中同樣修改了香港殖民時代的「煽動叛亂」罪。其中一項內容顯示，意圖引起中國公民、香港永久居民或位於特區的人，對國家根本制度、機構、駐港機構、特區憲制秩序、行政、立法或司法機構的憎恨、藐視或離叛，一經定罪可被判處有期徒刑7年；意圖引起特區不同階層居民間或中國不同地區居民間的憎恨或敵意，同樣可被判7年。若案件涉及「勾結外國勢力」，刑期可增至10年。

間諜活動方面，刑責最高達20年，涉及國家秘密和煽動叛亂罪則可判處10年。與此同時，《維護國家安全條例草案》中的罪行也適用於在香港境外實施的行為。

草案也明定何謂「境外勢力」，並新增「境外干預」罪。除外國政府、境外當局、境外政黨、境外追求政治目的的組織，也包括國際組織，以及上述組織的關聯實體或個人。「境外干預」罪列明，任何人如意圖帶來干預效果，而配合境外勢力作出某項作為，及使用不當手段配合境外勢力等作為時，可判處監禁14年。

值得注意的還有，草案大幅延長「未審先囚」的疑犯羈留期期限。香港執法人員在調查危害國家安全的罪刑時，可向法院申請延長被拘捕人的羈留期，除原先法定的48小時外，最多可申請延長羈留14天。對於獲保釋人，警方可向法院申請「行動限制令」，要求獲保釋人不可在指定期間內以任何方式與特定人士聯繫，或進入特定地點，並且須於特定地方居住，違反限制令者可處監禁1年。此外，草案也建議建議賦權保安局長，對潛逃者採取撤銷特區護照等限制措施。

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外國商界關注「國家秘密」解釋

據路透社報導，分析草案的律師表示，雖然法案中列出的刑罰要素與西方國家的版本相似，但例如煽動叛亂，還有涉及國家秘密的條款，卻比英國殖民時期更為廣泛，還可能更加嚴厲。

另一項引起律師及香港外國商界密切關注的部分是，草案對於「國家秘密」的定義廣泛，除了軍事、安全和外交機密外，也包含涉及中國及香港有關的社會、經濟和技術發展的資料。

香港瑞典商會主席奧德比爾（Kristian Odebjer）表示，香港正在透過這項審議中的國安草案進入「未經測試、未知的水域」，並指出條例中定義「含糊」，尤其是上述的「竊取國家秘密」方面。

他說，「這可能會對......我們一些成員從事的研究和盡職調查活動產生負面影響」，並稱商會人員涉及的活動「有助於香港這樣的金融中心和市場經濟正常運作，甚至有其必要」。

「紅線」難分辨

法新社報導，對於在國際銀行工作的經濟學家來說，最大的風險其實是「越來越不知道紅線在哪」。銀行、企業和投資者經常需要透過研究、經濟數據和盡職調查報告作業，當該項草案施行後，這些資料都有可能被歸類為「國家機密」的範圍。

一名經濟學家匿名表示，學者發表的分析有可能會影響香港投資人的情緒，「他們（香港當局）會找上門來嗎？（報告）對所謂的經濟安全構成了威脅嗎？」

香港大律師公會主席杜淦堃2月29日曾針對基本法23條發表評論

香港大律師公會則建議港府須確保合法的商業機密，不會無意中被歸類為國家機密罪的管轄範疇。律師會也舉例，若一家私人企業對汽車的「助推器燃料」進行研究，後來發現研究可用於火箭和飛彈，「（該公司）是否應該在知道非法持有國家機密屬於犯罪行為的情況下，繼續持有這些機密？」

香港政府「開快車」全速力拼推進這項法案。對於外界的質疑，港府稱，許多國家都存在類似的國安立法，相關條例是為了彌補2020年實施的國安法下「漏洞」。官員表示，2020年出台的國安法對於早前發生民主抗議活動後恢復穩定至關重要。

（綜合報導）

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