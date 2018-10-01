香港事务年结﹕习近平八字讚林郑手腕

(德国之声中文网) 12月17日，香港行政长官林郑月娥在北京向中国国家主席习近平进行年度述职。根据香港传媒报导，习近平在开场白表示，林郑月娥过去一年带领特区政府「勇于担当，积极作为，坚定维护一国两制方针和基本法」。

过去一年香港發生不少争议性事件，部分甚至引来国际社会批评，包括广深港高铁实施一地两检、首次取缔主张港独的政党、自决派人士被禁止参选、拒续金融时报记者签证等等。

习近平对林郑月娥表示，她体现了「志不求易，事不避难」的精神，取得良好成绩，认真谋划香港长远发展，积极建設粤港澳大湾区和一带一路。习近平指未来要坚持一国两制方针不动摇，支持港澳融入国家发展大局，「發挥新作用」。林郑月娥则感谢习近平对香港的关怀及中央大力支持，两人随后举行闭门会晤。

林郑月娥也在同日稍早会见中国总理李克强，李克强表示「在错综複杂的国际形势下，香港作为自由港和单独关税区，经济保持平稳增长来之不易，中央政府高度肯定特区政府的工作」。林郑月娥受访时表示，李克强希望香港继续用好其国际地位，保持自由经济体独立关税区。

拒答国安问题

林郑月娥会后接受港媒採访时被问到，有否与领导人谈及基本法23条立法和国家安全议题，她称「有关问题不能回答，因为述职内容需要保密」。对于基本法23条立法，她重申「今天立场仍然一致」，保障国家安全特首的宪制责任。

她在今年10年發表施政报告时提及，特区政府有宪制责任为基本法23条立法以维护国家安全，政府会审时度势、慬慎行事，继续努力创造有利立法的社会环境。

立场亲中的全国港澳研究会副会长刘兆佳接受香港电台访问，认为习近平特别肯定林郑月娥班子在打击港独、本土分离主义、民族自决主张工作的成效，展示出政治勇气。时事评论员刘锐绍则认为，中央目前希望香港着重發展经济，如果林郑月娥未建立个人威信，难以推动23条立法等敏感政治议题。

李芊 (综合报导)