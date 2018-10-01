 香港事务年结﹕习近平八字讚林郑手腕 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.12.2018

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时政风云

香港事务年结﹕习近平八字讚林郑手腕

香港在过去一年激起不少争议，习近平在特首年度述职时形容港府取得「良好成绩」，并以八个字讚赏林郑月娥的手腕。

China Carrie Lam und Xi Jinping (picture alliance/AP Photo/Ju Peng)

习近平赞扬林郑月娥「志不求易，事不避难」。图为去年4月林郑月娥当选特首后赴京接受任命，与习近平会面。

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香港政界禁止参选再增一例，参选红线首次由立法会蔓延至基层村长选举，并祭出「隐晦」的理由。有香港前高官向德国之声表示，此例影响严重，政治审查的之手所到之处已超离底线。 (06.12.2018)

香港回归后首次有政党面临被政府取缔，主角是倡议港独的香港民族党。有法律界人士形容这是「以言入罪」的危险先例，忧虑基本法23条带来的祸害，正透过另一种手段在香港上演。 (17.07.2018)

《金融时报》驻港记者马凯被拒续签证一事持续發酵，新闻界和欧美政商界連日來齐声表达忧虑，促港府交代原委。但是当局至今仍拒绝解释，甚至再给予事件主角「特别待遇」。 (09.10.2018)

被誉为香港最具争议性的议题之一、动工超过8年、工程延误近3年、耗资853亿元兴建的广深港高铁香港段，在一片争议声中，周日早上7时正式通车。 (23.09.2018)

(德国之声中文网) 12月17日，香港行政长官林郑月娥在北京向中国国家主席习近平进行年度述职。根据香港传媒报导，习近平在开场白表示，林郑月娥过去一年带领特区政府「勇于担当，积极作为，坚定维护一国两制方针和基本法」。

过去一年香港發生不少争议性事件，部分甚至引来国际社会批评，包括广深港高铁实施一地两检首次取缔主张港独的政党自决派人士被禁止参选拒续金融时报记者签证等等。

习近平对林郑月娥表示，她体现了「志不求易，事不避难」的精神，取得良好成绩，认真谋划香港长远发展，积极建設粤港澳大湾区和一带一路。习近平指未来要坚持一国两制方针不动摇，支持港澳融入国家发展大局，「發挥新作用」。林郑月娥则感谢习近平对香港的关怀及中央大力支持，两人随后举行闭门会晤。

林郑月娥也在同日稍早会见中国总理李克强，李克强表示「在错综複杂的国际形势下，香港作为自由港和单独关税区，经济保持平稳增长来之不易，中央政府高度肯定特区政府的工作」。林郑月娥受访时表示，李克强希望香港继续用好其国际地位，保持自由经济体独立关税区。

Hong Kong Demonstration der Befürworter der Unabhängigkeit von China (Getty Images/AFP/V. Prakash)

港府今年宣布取缔主张港独的香港民族党，创下回归以来首例。图为港独团体今年7月抗议当局打压结社自由。

拒答国安问题

林郑月娥会后接受港媒採访时被问到，有否与领导人谈及基本法23条立法和国家安全议题，她称「有关问题不能回答，因为述职内容需要保密」。对于基本法23条立法，她重申「今天立场仍然一致」，保障国家安全特首的宪制责任。

她在今年10年發表施政报告时提及，特区政府有宪制责任为基本法23条立法以维护国家安全，政府会审时度势、慬慎行事，继续努力创造有利立法的社会环境。

立场亲中的全国港澳研究会副会长刘兆佳接受香港电台访问，认为习近平特别肯定林郑月娥班子在打击港独、本土分离主义、民族自决主张工作的成效，展示出政治勇气。时事评论员刘锐绍则认为，中央目前希望香港着重發展经济，如果林郑月娥未建立个人威信，难以推动23条立法等敏感政治议题。

李芊 (综合报导)

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载着争议上路的香港高铁

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