香港之后是澳门 台驻澳门官员因拒「一中承诺」返台

（德国之声中文网）陆委会本周二证实，台湾驻澳门办事处代理处长陈佳鸿拒绝签署「一中承诺书」后返回台湾。中央社援引陆委会指出，日前有亲中人士至澳门办事处递交陈情抗议，抹黑台湾政府，显示澳门从官方到民间对台湾的不尊重与不友善，未来形势也难乐观。

陆委会还表示，目前台湾驻澳门办事处仍有4名派驻人员坚守岗位。

澳门政府要求台驻澳门办事处官员必须签署「一中承诺书」，否则不核发签证。陆委会表示，陈佳鸿在澳门签证期限届满，因拒签该文件，签证到期后拿不到续签，被迫返台。

不仅是台湾驻澳门办事处，台湾驻港办也面临着同样的问题。一个星期前，台驻港办事处7名官员因拒绝签署「一中承诺书」返回台湾。

陆委会批评中共及港府以「一中承诺书」设置障碍，影响台湾驻香港办事处人员的轮调及正常运作，片面违反2011年双方换文内容，要对台港关系及民众权益受损负所有责任。陆委会还强调：“我们坚拒逼使我驻外人员签署’一中承诺书’的无理政治打压，也对中共当局及港府提出严正的警告与谴责。”



联合早报报道，陈佳鸿上周日（6月27日）离开澳门之前，6月24日，澳门亲中人士赴台驻澳办事处递交陈情信抗议，称台湾和香港、澳门一样，都是中国不可分割的一部分，并指责台湾蔡英文拒不承认“九二共识”，破坏两岸四地人民的正常往来交流，伤害港澳繁荣稳定和“一国两制”。

近在咫尺的澳门，为何与香港如此不同？ 唯二的特别行政区 20年前，历经葡萄牙人超过100年的殖民统治后，澳门主权移交中华人民共和国。按官方说法，北京仅负责澳门的国防外交事务，其余归这个特别行政区自己管辖。澳门与香港是中国仅有的两个特别行政区。图为1999年12月19日江泽民与葡萄牙时任总统桑帕约在移交仪式后握手。

近在咫尺的澳门，为何与香港如此不同？ 唯一的赌场 澳门的富有，首先与赌博息息相关。这是中国唯一一个允许赌场开张的地方，有超过40家赌场。约11万人在赌博业就业。能快速赚不少钱，也让许多人对政治不感兴趣。如今，澳门已成为世界最大赌城，取代拉斯维加斯。

近在咫尺的澳门，为何与香港如此不同？ 仅有的四名泛民主派议员 苏嘉豪今年28岁，是澳门立法会最年轻的一员。澳门立法会33个议席中，有14个是直选的。他向德广联表示，不单在议会、在澳门社会，泛民主派也是少数派。他认为，自己的首要任务是让政治行为透明化。目前他最关注的是这座城市安装的大量监控摄像头。特别是香港爆发抗议以来，澳门通过大量公共安全法规，这座城市如今已经安装了16000个摄像头。并非人人都对澳门状况满意，但苏嘉豪表示，一些反对者不敢公开表态，因为怕丢掉工作。

近在咫尺的澳门，为何与香港如此不同？ 多数人的妥协 澳门人与香港人一样享有一定程度的自治权，包括言论自由和无审查的互联网。多数人与亲北京的政府达成妥协。而这有其历史渊源和传统。1960年代末，澳门爆发反对葡萄牙的抗议，于是当时的殖民统治者同意让中共领导间接地对澳门事务有所参与，而这大大早于20年前的主权移交。（图为1962年的澳门港口）

近在咫尺的澳门，为何与香港如此不同？ 没有竞选对手的特首参选人 主权移交以来，历任澳门特首均为亲北京人士。贺一诚（图左）是第三任特首的唯一参选人，得票率98%。没有竞选对手，也没有抗议。9月，澳门最高法院驳回了多场抗议活动的申请。2009年，澳门通过一项包括颠覆国家政权罪在内的维护国家安全法，类似的立法在香港则于2003年引发强烈抗议而至今尚未落实。近日则发生一些香港记者被拒绝入境澳门的事件。

近在咫尺的澳门，为何与香港如此不同？ 大陆版教材 1999年主权移交前，葡萄牙给予1982年以前在澳门出生的人及其亲属公民身份。这与香港不同，港人获得的是一种没有公民身份的特殊护照。有分析说，这也是港人为何感到“背水一战”的原因之一。此外，在澳门，现在多数普通学校（除教会学校和国际学校外）使用大陆版的教科书，包括历史教材。而在香港，所谓“国民教育”曾引发数万人抗议，后被搁置。（图为澳门一所天主教学校，摄于1963年）

近在咫尺的澳门，为何与香港如此不同？ 未能留下持久政治文化 也有分析认为，与港英殖民政府不同，葡萄牙并未在澳门留下持久的政治文化。《纽约时报》一篇文章认为，葡萄牙人曾在这里建立一个繁忙的贸易口岸。与商人一起来到的还有传教士，以澳门为大本营向中国内地宣教。不过，香港后来迅速取代澳门，成为首选贸易枢纽。而澳门则逐渐闭塞，成为帮派斗争不断的赌博之地。随着1960年代后葡萄牙人的逐渐撤离，本地的中国人——主要是银行家和商人成为事实上的掌权者。（图为圣保禄大教堂遗存面墙）



法新社就台驻澳办官员返台一事向澳门政府递交置评请求。对方并未答复。

中央社报道，港澳政府已分别在5月及6月间宣布，暂停在台办事处运作，并指这个决定是始于台湾不发给签证。

（法新社等）

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