  1. 跳转至内容
  2. 跳转至主菜单
  3. 跳转到更多DW网站
电视直播节目
最新视频
焦点
台海两岸以色列-哈马斯战争俄罗斯入侵乌克兰
体育香港

香港举重健力总会主席辞职 此前两次将香港称为“国家”惹批评

2024年5月24日

香港举重健力总会主席叶永玉昨天因“私人原因”辞任总会主席一职。此前她曾两次在公开场合失言，将香港称为“国家”。香港文化体育及旅游局表示“不可接受”。

https://p.dw.com/p/4gF0Z
去年有消息报道称，香港的各种体育协会组织都收到主管机构的通知，将“中国香港”四个字加进组织名称中，否则就将会失去获得资助的资格。
去年有消息报道称，香港的各种体育协会组织都收到主管机构的通知，将“中国香港”四个字加进组织名称中，否则就将会失去获得资助的资格。图像来源: Lan Hongguang/Xinhua/imago images

（德国之声中文网）今年5月6日出席“亚洲有装备健力锦标赛暨亚洲大学生杯”时，时任中国香港举重健力总会主席的叶永玉致辞时提及有13个国家参与，但没有提及“地区”二字。由于参赛者中也包含香港和台湾选手，香港政府认为叶的表述涉嫌违反一国原则，绝对不可接受。

台湾通常都以“中华台北”的名义参加国际体育赛事。

此前在3月24日举行的“香港举重邀请赛”上，叶永玉致辞时也曾讲出“尤其系比较细嘅国家，例如系香港或者澳大利亚等较细嘅国家”（尤其是比较小的国家，例如香港或者澳大利亚等较小国家）。新民党立法会议员何敬康将相关段落的致辞影片上载到社交媒体，认为举重健力总会“挑战国安”。

港协暨奥委会对这一事件回应表示，经调查了解后，初步认定“细嘅国家”事件为一时口误。香港奥委会提醒各体育总会在参与相关交流活动时，对于国家主权和“一国两制”的论述，绝不能有所含糊。

由于叶永玉两次失言，香港文体旅局局长杨润雄在5月13日做出回应时表示，“叶永玉接二连三，连续发生同样错误是不可接受，期望港协能够有长远解决方案，局方会与港协一齐处理”。

中国香港举重健力总会今天（5月24日）宣布，叶永玉昨天因“私人原因”辞任总会主席一职。

就叶永玉5月6日失言一事，中国香港举重健力总会曾在时候发表道歉声明，并承认严重疏忽。总会方面曾解释说，“原先有16个国家及地区报名参赛，但最终只有13个国家及2个地区出席，主席叶永玉发现讲稿与实际参赛队伍数目不符，亦感到句子较长，于是将句子简化”。

2019年香港爆发大规模的“反送中”抗议活动。次年6月，中国全国人大常委会通过香港国安法。该法设置了“分裂国家罪”、“颠覆国家政权罪”、“恐怖活动罪”和“勾结外国或者境外势力危害国家安全罪”四个刑事罪名，其中最高刑罚为终身监禁。

去年有消息报道称，香港的各种体育协会组织都收到主管机构的通知，将“中国香港”四个字加进组织名称中，否则就将会失去获得资助的资格。

香港体育协会暨奥委会的官网上列有数十个体育组织，在通知发出前，组织名称中冠有“中国香港”的只有17个，如中国香港体操总会、中国香港游泳总会。

（法新社）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

跳转至下一栏 浏览更多相关内容

浏览更多相关内容

根据新法，危害国家安全、叛国和煽动叛乱罪最高可判处终身监禁；间谍活动最高可判处 20 年监禁；外部干涉香港内部事务最高可判处 14 年监禁。

23条立法：周六正式上路 英澳促公民旅行要警惕

23条立法：周六正式上路 英澳促公民旅行要警惕

香港立法会通过《维护国家安全条例草案》，完成香港《基本法》第23条立法几天后，该条例在本周六刊宪生效。香港特首李家超表示，新法生效后，香港可轻装上阵，全神贯注发展经济。与此同时，英国和澳大利亚更新了前往香港的旅行建议。
政治2024年3月23日
《愿荣光归香港》诞生于2019年示威活动期间，歌词提及民主、自由，内容也包括“光复香港、时代革命”的意思

港法院颁令禁制传播《愿荣光归香港》

港法院颁令禁制传播《愿荣光归香港》

香港法院推翻早前的裁决，颁下临时禁制令，禁止违法传播反修例歌曲《愿荣光归香港》，成为香港主权移交后首例。
政治2024年5月8日
Bildergalerie Demonstrationen Hong Kong 29.09.2014

国际足联就香港球迷嘘中国国歌展开调查

国际足联就香港球迷嘘中国国歌展开调查

最近部分香港球迷在奏国歌期间吹哨起哄的行为有可能让香港足球总会承受严厉的惩罚。国际足联表示，已经就此展开调查。如果球迷的行为是政治示威，香港足球受罚就在所难免。
2015年9月10日