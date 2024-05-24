香港举重健力总会主席辞职 此前两次将香港称为“国家”惹批评

香港举重健力总会主席叶永玉昨天因“私人原因”辞任总会主席一职。此前她曾两次在公开场合失言，将香港称为“国家”。香港文化体育及旅游局表示“不可接受”。

（德国之声中文网）今年5月6日出席“亚洲有装备健力锦标赛暨亚洲大学生杯”时，时任中国香港举重健力总会主席的叶永玉致辞时提及有13个国家参与，但没有提及“地区”二字。由于参赛者中也包含香港和台湾选手，香港政府认为叶的表述涉嫌违反一国原则，绝对不可接受。

台湾通常都以“中华台北”的名义参加国际体育赛事。

此前在3月24日举行的“香港举重邀请赛”上，叶永玉致辞时也曾讲出“尤其系比较细嘅国家，例如系香港或者澳大利亚等较细嘅国家”（尤其是比较小的国家，例如香港或者澳大利亚等较小国家）。新民党立法会议员何敬康将相关段落的致辞影片上载到社交媒体，认为举重健力总会“挑战国安”。

港协暨奥委会对这一事件回应表示，经调查了解后，初步认定“细嘅国家”事件为一时口误。香港奥委会提醒各体育总会在参与相关交流活动时，对于国家主权和“一国两制”的论述，绝不能有所含糊。

由于叶永玉两次失言，香港文体旅局局长杨润雄在5月13日做出回应时表示，“叶永玉接二连三，连续发生同样错误是不可接受，期望港协能够有长远解决方案，局方会与港协一齐处理”。

中国香港举重健力总会今天（5月24日）宣布，叶永玉昨天因“私人原因”辞任总会主席一职。

就叶永玉5月6日失言一事，中国香港举重健力总会曾在时候发表道歉声明，并承认严重疏忽。总会方面曾解释说，“原先有16个国家及地区报名参赛，但最终只有13个国家及2个地区出席，主席叶永玉发现讲稿与实际参赛队伍数目不符，亦感到句子较长，于是将句子简化”。

2019年香港爆发大规模的“反送中”抗议活动。次年6月，中国全国人大常委会通过香港国安法。该法设置了“分裂国家罪”、“颠覆国家政权罪”、“恐怖活动罪”和“勾结外国或者境外势力危害国家安全罪”四个刑事罪名，其中最高刑罚为终身监禁。

去年有消息报道称，香港的各种体育协会组织都收到主管机构的通知，将“中国香港”四个字加进组织名称中，否则就将会失去获得资助的资格。

香港体育协会暨奥委会的官网上列有数十个体育组织，在通知发出前，组织名称中冠有“中国香港”的只有17个，如中国香港体操总会、中国香港游泳总会。

（法新社）

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