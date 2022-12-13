香港主权移交25周年

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主权移交25年后，香港在政治、经济、教育、文化、民生各方面状况如何？
香港特首李家超表示，将继续敦促搜索引擎Google将《义勇军进行曲》 作为搜索香港国歌时的置顶选项。此前多次出现国际体育赛事颁奖典礼上误将《愿荣光归香港》当作中国国歌播放的情况。
中国领导人习近平周五在利雅得出席了两场峰会并与海湾国家多名领导人会晤。峰会达成的利雅得宣言提到台湾及香港问题时称，阿拉伯国家恪守一中原则，支持中国维护主权和领土完整。
黎智英因违反租用契约，被法院裁定欺诈罪，判刑5年9个月监禁。法官表示，本案仅为一件简单的欺诈案，不应被扣上任何政治帽子。黎智英另一个关于违反国安法的案件将于下周再审。
隨著北京放寬清零政策，白紙運動的聲量有所減弱。無論在中國大陸、香港或海外，這次運動的骨幹都是年輕一輩，不少人更是第一次公開抗議。眼前的「成果」是勝利嗎？這場短暫的運動如何改變他們？德國之聲訪問了兩位曾經參加集會的香港陸生。
中国多地反对政府防疫政策的抗议浪潮逐渐平息，但很多人在担心会为此承担后果。通过手机数据，警方仍在搜寻参加了抗议示威的人。
一群中國青年週六（12月3日）在柏林發起「白紙革命」示威，中國詩人楊煉與台灣駐德代表謝志偉也現身聲援。數百人不畏風雪遊行至中國駐德大使館前，且許多都是九零後。他們為了什麼而吶喊？德國之聲進行了現場採訪。
Jim曾于2019年7月在香港反送中运动时赴香港，亲身经历了7月21及22日发生在香港新界元朗区的暴力袭击事件。他有些后悔2019年未能更多地参与到抗议中去。而2022年11月27日，当他得知北京亮马桥附近的集会时，立刻加入了其中。一下是他对当晚事情的叙述，和事后的感想：
李家超日前向北京提请解释《香港国安法》，盼能阻止海外资深律师欧文代表黎智英出庭，而原定于12月1日的案件遭延期审理，因须等待中央释法结果出炉。美媒报导，若北京干预此事，将是中央第6次介入香港司法。
过去几天里，中国各地和各大校园里爆发了多起抗议活动。和之前因为疫情不满而在网络上发声不同的是，许多人走出了家门，走上了街头。有人把这次抗疫活动和2019年香港爆发的长时间抗议和游行相类比，也有人把这件事与1989年的“六四事件“相比较。他们的政治诉求是什么？为什么很多女性站在抗争第一线？这场运动又会给中国未来带来怎样的影响？为此，记者采访了 几位专家，倾听他们的见解。
11月28日，幾十人現身香港中環鬧市進行靜默抗議。他們大多是來自中國大陸的年輕人，舉著白紙反對中國的清零政策。雖然警方在場警告或違反限聚令，但香港的防疫措施已經較他們的家鄉寬鬆。香港多家大學連日來也有零星集會或標語，惟規模未見非常大，據報人數最多的是中文大學在11月28日晚的悼念會，有過百人參與。
支援香港示威者的「612人道支援基金」五位知名信託人，被指沒有向當局註冊社團罪名成立，判處罰款。這宗案件對香港結社自由具標誌意義，而陳日君主教此前被捕更為中梵關係造成震盪。
著名海外香港運動人士鄺頌晴向德國之聲透露，近期自己在香港的家人遭警方傳喚，詢問她的蹤跡，並警告若她返回香港，將面臨立即遭逮捕的命運。
亞洲七人欖球賽誤播《願榮光歸香港》事件燃燒多日，亞洲橄欖球總會會長親身赴港會見港府致歉，以期平息風波。同時更多誤標國歌事件曝光，香港奧委會要求所有體育代表隊日後須即場制止錯誤，甚至帶隊離場。
《蘋果日報》串謀勾結外國勢力案，除黎智英外，其餘高層被告皆認罪，部分人並決定為控方作證。控方列出百多篇新聞報導和評論文章作為證據，並指控報社推出英文版旨在結連外國勢力。
中国政府在重申坚持动态清零的基础上发布了优化防控的二十条措施，但各地刚开始落实就因感染人数增长而重新收紧防控。香港大学医学院病毒学家金冬雁教授指出，奥密克戎的致死率比季节性流感还要低，重要的是防止“恐惧杀人”。
环球时报前记者付国豪的父亲11月17日在社交平台发布了付国豪已于2021年10月25日晚间病逝的消息。香港反送中运动期间，付国豪2019年8月13日在香港机场被质疑是公安卧底后遭到示威者捆绑殴打。其间他高喊“我支持香港警察”的视频在社媒上广为流传。
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