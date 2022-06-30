香港主权移交25周年

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主权移交25年后，香港在政治、经济、教育、文化、民生各方面状况如何？
中国国家主席习近平和夫人彭丽媛搭乘广深港高铁抵达香港西九龙站。这是时隔5年后，习近平再次访港。这同时也是2020年新冠疫情爆发以来习近平首次离开中国大陆。
北京承諾香港「一國兩制」，「50年不變」已經過半，台灣民眾怎麼看待香港回歸？是否認為「今日香港，明日台灣」？德國之聲在台北街頭隨機採訪多位民眾，了解他們的看法。
香港国安法实施两年，不仅香港政治选举、传媒生态领域，教育和文化等方面也受到冲击。一名香港中学老师指出，教师的功用本是引导同学思考，可是现在"老师已经没有这个功用了"。
中國國家主席習近平將於7月1日出席香港回歸25週年活動，港警已就此加強保安措施。但就在活動前夕，傳出有多家獲邀採訪的傳媒機構，被港府新聞處以「保安」為由要求撤換記者。對於當局突然作出的安排，記協表示極度遺憾。
繼去年七國集團（G7）聯合公報首度提及台灣後，今年公報再次強調台灣海峽和平穩定的重要性。同時也對中國侵犯人權、對香港50年不變的承諾提出尖銳批評。七國領袖還對哪些議題達成共識？
据香港媒体报道，习近平将从深圳前往香港，出席回归25周年庆祝活动。此前中国官媒宣布习近平将会参加庆典，但并未透露他是否将亲自前往。
中国官媒几天前宣布习近平将会”出席庆祝香港回归祖国25周年大会暨香港特别行政区第六届政府就职典礼“，但并未透露他是否将亲自前往，引起诸多猜测。
自《苹果日报》停刊后一年来，香港多家具影响力的独立媒体不堪高压而倒下，数百新闻工作者离散。即将迎来主权移交廿五周年、国安法实施两周年的香港，其世界新闻自由指数排名暴跌80位。亲历新闻界最动荡的一年，去或留成为许多记者心中最大的疑问，部分人正在开拓第三条路——德国之声记录了两位香港记者，在历劫后如何以不同方式独立前行。如雨后春笋的独立媒体平台，面对什么挑战？ #香港 #记者 #新闻自由
國安法施行讓香港發生巨變，兩年多來許多香港人因政治局勢移居海外但心繫家園。前香港電臺主持人曾志豪在節目遭到停播，又被無預警解雇後，2021年7月搬到台灣。在國安法2週年和香港回歸25週年之際，他跟德國之聲分享海外港人心聲。
中国官媒确认，中国国家主席习近平将出席香港回归25周年庆典暨新任港府就职典礼。如果成行，这将是他自新冠疫情爆发两年半以来首次离开中国大陆。
在世界多國逐漸開放邊境之際，中國、香港和台灣都尚未解除國際觀光客禁令及入境隔離的相關防疫規定，但最近香港及台灣似乎有機會在不久的將來重新開放邊境？
在香港主权移交25周年之际，末代总督彭定康推出其新书《香港日记》。他表示，香港的转变"令人心碎"，希望香港能再一次伟大。
本周日，中国国务院正式任命了香港特别行政区下一届政府的主要官员。其中包括四名受美国制裁的高级官员。即将出任特首的李家超表示对制裁“嗤之以鼻”。
香港正在酝酿的新版中学教科书中，在历史的部分表示香港不曾是英国的殖民地，英国只是在香港实施殖民统治，北京从未放弃其主权。
台灣《蘋果新聞網》日前宣布找到新東家，台灣政府也稱收到大量解雇通報，不料香港母公司卻出面否認出售。《台蘋》命運懸而未決，德國之聲採訪2名內部員工，他們述說了蘋果在台灣媒體界從輝煌到凋零的變化。
三年前，香港爆發了反對《逃犯條例》的「反送中」運動，該運動導致中國政府以強硬手段回應，部分分析認為，中國政府的一系列作為永遠改變了這座城市和香港人。
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