香港主权移交25周年

逆风下的狭缝：香港记者觅劫后新生

自《苹果日报》停刊后一年来，香港多家具影响力的独立媒体不堪高压而倒下，数百新闻工作者离散。即将迎来主权移交廿五周年、国安法实施两周年的香港，其世界新闻自由指数排名暴跌80位。亲历新闻界最动荡的一年，去或留成为许多记者心中最大的疑问，部分人正在开拓第三条路——德国之声记录了两位香港记者，在历劫后如何以不同方式独立前行。如雨后春笋的独立媒体平台，面对什么挑战？ #香港 #记者 #新闻自由