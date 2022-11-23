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香港主权移交25周年

主权移交25年后，香港在政治、经济、教育、文化、民生各方面状况如何？

誤播《願榮光》亞洲欖總赴港致歉

誤播《願榮光》亞洲欖總赴港致歉 23.11.2022

亞洲七人欖球賽誤播《願榮光歸香港》事件燃燒多日，亞洲橄欖球總會會長親身赴港會見港府致歉，以期平息風波。同時更多誤標國歌事件曝光，香港奧委會要求所有體育代表隊日後須即場制止錯誤，甚至帶隊離場。
蘋果日報六高層認串謀勾結外力 部分將作控方證人

蘋果日報六高層認串謀勾結外力 部分將作控方證人 22.11.2022

《蘋果日報》串謀勾結外國勢力案，除黎智英外，其餘高層被告皆認罪，部分人並決定為控方作證。控方列出百多篇新聞報導和評論文章作為證據，並指控報社推出英文版旨在結連外國勢力。
专访: 处理不好就会变成病毒不杀人，恐惧杀人

专访: 处理不好就会变成病毒不杀人，恐惧杀人 22.11.2022

中国政府在重申坚持动态清零的基础上发布了优化防控的二十条措施，但各地刚开始落实就因感染人数增长而重新收紧防控。香港大学医学院病毒学家金冬雁教授指出，奥密克戎的致死率比季节性流感还要低，重要的是防止“恐惧杀人”。
付国豪已于去年10月去世 其父亲称因抑郁症病故

付国豪已于去年10月去世 其父亲称因抑郁症病故 18.11.2022

环球时报前记者付国豪的父亲11月17日在社交平台发布了付国豪已于2021年10月25日晚间病逝的消息。香港反送中运动期间，付国豪2019年8月13日在香港机场被质疑是公安卧底后遭到示威者捆绑殴打。其间他高喊“我支持香港警察”的视频在社媒上广为流传。
誤播《願榮光》當國歌 李家超：徹查是否違法

誤播《願榮光》當國歌 李家超：徹查是否違法 15.11.2022

亞洲七人欖球賽誤播《願榮光歸香港》事件持續延燒，香港特首李家超週一（11月14日）表示，即使主辦單位已致歉，但此案含有「政治目的」，要求港警徹查是否涉及違反《香港國安法》及《國歌法》。
香港首例「侮辱国歌罪」被告遭判监禁3个月

香港首例「侮辱国歌罪」被告遭判监禁3个月 11.11.2022

据港媒报道，一名在公开场合观看东京奥运会转播时挥舞港英旗的香港市民，成为第一个因侮辱中国国歌而被监禁的人。
香港法庭批准黎智英聘英國律師 梁振英大批荒謬

香港法庭批准黎智英聘英國律師 梁振英大批荒謬 11.11.2022

壹傳媒創辦人黎智英被控「勾結外國勢力」等罪遭捕，至今羈押候審21個月。香港律政司上訴，欲阻止黎智英聘雇英國御用大律師為己辯護，近日卻遭駁回，引來「深紅支持者」不滿，兩方爭論《香港國安法》的訴訟意義。
立場新聞煽動案：17篇涉案文章被指控什麼？

立場新聞煽動案：17篇涉案文章被指控什麼？ 01.11.2022

香港主權移交後，立場新聞成為首家被控「煽動罪」受審的新聞機構。成立短短數年，它成為最受歡迎和具影響力的香港網媒。隨著二十天的審訊展開，控方在法庭上逐一闡述涉案的17篇文章所犯何事，涉及的受訪者和作者大多是社運人士和傳媒人。

全球法治倒退 中国“基本人权”倒数第四

全球法治倒退 中国“基本人权”倒数第四 26.10.2022

世界正义工程周四发布2022年法治指数，全球法治水平继续下滑。中国虽然总体排位上升，但基本权利指标位列全球倒数第四。另一方面，国安法实施两年来，香港多个法治指标明显下跌，全球排名创新低。
黎智英再背二詐欺罪 美參議員控中國抹黑

黎智英再背二詐欺罪 美參議員控中國抹黑 26.10.2022

黎智英去年因違反《香港國安法》被捕，遭控發行煽動刊物、勾結外國勢力，至今仍在收押候審中，然而近期又遭香港法院冠上兩項新罪名，刑期恐再次延長。
具争议的中梵协议再度延长两年

具争议的中梵协议再度延长两年 22.10.2022

梵蒂冈周六发布公告称，再次延长与中国签订的关于主教任命的临时协议。该项协议内容保密，自2018年签订以来饱受批评。

生於國安法時代的學生組織:「贤学思政」成员被判刑 22.10.2022

香港学生组织「贤学思政」四名成员，因承认串谋煽动颠覆国家政权罪，10月22日判入狱2年半至3年，其中一人判进教导所。被判囚3年的王逸战生于中国内地，2021年6月他在还柙前曾接受德国之声专访：「有人称我们为『被时代选中的细路』，但其实我觉得是，我们这一代人选择了这个时代。」
承認扯髮示威者 中國駐曼城總領事：我的職責

承認扯髮示威者 中國駐曼城總領事：我的職責 21.10.2022

中國駐曼城總領事鄭曦原向媒體坦承，事發當日曾拉扯抗議者的頭髮，但他辯護，示威者侮辱我的國家，我的領導人，「這是我的職責。」曼城事件持續發酵，恐釀中英外交風波。
曼城風波港人自危 專家：遠超戰狼外交的跨境綁架

曼城風波港人自危 專家：遠超戰狼外交的跨境綁架 20.10.2022

英國曼城港人遭毆事件引發廣泛關注。專家批評，這是超越戰狼外交的「跨境綁架」，民主國家政府應意識到事態嚴重。有海外港人代表則說，面對「野蠻」行徑，港人應對潛在危險保持警覺，但不該停止抗爭。
曼城風波：受傷港人召開記者會 駁中方指控

曼城風波：受傷港人召開記者會 駁中方指控 20.10.2022

曼城風波中遭到攻擊的港人週三召開記者會，親訴事發經過。中國駐曼城領事館總領事鄭曦原則反控中方人員遇襲受傷，並公布新錄影畫面。雙方說法為何？最新調查進度如何？
李家超首次施政报告：以习主席讲话作为蓝图

李家超首次施政报告：以习主席讲话作为蓝图 19.10.2022

香港特首李家超周三发表了他自上任以来第一份施政报告，除了提到落实《国安法》、招揽人才、解决住房问题之外，也强调要向世界说出「真实的香港好故事」。
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