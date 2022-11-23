香港主权移交25周年

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主权移交25年后，香港在政治、经济、教育、文化、民生各方面状况如何？
亞洲七人欖球賽誤播《願榮光歸香港》事件燃燒多日，亞洲橄欖球總會會長親身赴港會見港府致歉，以期平息風波。同時更多誤標國歌事件曝光，香港奧委會要求所有體育代表隊日後須即場制止錯誤，甚至帶隊離場。
《蘋果日報》串謀勾結外國勢力案，除黎智英外，其餘高層被告皆認罪，部分人並決定為控方作證。控方列出百多篇新聞報導和評論文章作為證據，並指控報社推出英文版旨在結連外國勢力。
中国政府在重申坚持动态清零的基础上发布了优化防控的二十条措施，但各地刚开始落实就因感染人数增长而重新收紧防控。香港大学医学院病毒学家金冬雁教授指出，奥密克戎的致死率比季节性流感还要低，重要的是防止“恐惧杀人”。
环球时报前记者付国豪的父亲11月17日在社交平台发布了付国豪已于2021年10月25日晚间病逝的消息。香港反送中运动期间，付国豪2019年8月13日在香港机场被质疑是公安卧底后遭到示威者捆绑殴打。其间他高喊“我支持香港警察”的视频在社媒上广为流传。
亞洲七人欖球賽誤播《願榮光歸香港》事件持續延燒，香港特首李家超週一（11月14日）表示，即使主辦單位已致歉，但此案含有「政治目的」，要求港警徹查是否涉及違反《香港國安法》及《國歌法》。
据港媒报道，一名在公开场合观看东京奥运会转播时挥舞港英旗的香港市民，成为第一个因侮辱中国国歌而被监禁的人。
壹傳媒創辦人黎智英被控「勾結外國勢力」等罪遭捕，至今羈押候審21個月。香港律政司上訴，欲阻止黎智英聘雇英國御用大律師為己辯護，近日卻遭駁回，引來「深紅支持者」不滿，兩方爭論《香港國安法》的訴訟意義。
香港主權移交後，立場新聞成為首家被控「煽動罪」受審的新聞機構。成立短短數年，它成為最受歡迎和具影響力的香港網媒。隨著二十天的審訊展開，控方在法庭上逐一闡述涉案的17篇文章所犯何事，涉及的受訪者和作者大多是社運人士和傳媒人。
世界正义工程周四发布2022年法治指数，全球法治水平继续下滑。中国虽然总体排位上升，但基本权利指标位列全球倒数第四。另一方面，国安法实施两年来，香港多个法治指标明显下跌，全球排名创新低。
黎智英去年因違反《香港國安法》被捕，遭控發行煽動刊物、勾結外國勢力，至今仍在收押候審中，然而近期又遭香港法院冠上兩項新罪名，刑期恐再次延長。
梵蒂冈周六发布公告称，再次延长与中国签订的关于主教任命的临时协议。该项协议内容保密，自2018年签订以来饱受批评。
香港学生组织「贤学思政」四名成员，因承认串谋煽动颠覆国家政权罪，10月22日判入狱2年半至3年，其中一人判进教导所。被判囚3年的王逸战生于中国内地，2021年6月他在还柙前曾接受德国之声专访：「有人称我们为『被时代选中的细路』，但其实我觉得是，我们这一代人选择了这个时代。」
中國駐曼城總領事鄭曦原向媒體坦承，事發當日曾拉扯抗議者的頭髮，但他辯護，示威者侮辱我的國家，我的領導人，「這是我的職責。」曼城事件持續發酵，恐釀中英外交風波。
英國曼城港人遭毆事件引發廣泛關注。專家批評，這是超越戰狼外交的「跨境綁架」，民主國家政府應意識到事態嚴重。有海外港人代表則說，面對「野蠻」行徑，港人應對潛在危險保持警覺，但不該停止抗爭。
曼城風波中遭到攻擊的港人週三召開記者會，親訴事發經過。中國駐曼城領事館總領事鄭曦原則反控中方人員遇襲受傷，並公布新錄影畫面。雙方說法為何？最新調查進度如何？
香港特首李家超周三发表了他自上任以来第一份施政报告，除了提到落实《国安法》、招揽人才、解决住房问题之外，也强调要向世界说出「真实的香港好故事」。
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