香港主权移交25周年 官方热民间冷成对比

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7月1日是香港主权移交25周年，同时也是香港第六届政府就职典礼。国家主席习近平一连两日访港，亲自参加新任特首李家超宣誓就职仪式。不过官方在官方试图营造歌舞升平、普天同庆的景象，民间反应普遍极为冷淡，形成强烈对比。
中國國家主席習近平週五在香港出席香港政府的宣誓儀式，並發表演說，他再稱「一國兩制」是好制度，沒有理由改變，香港在經歷風風雨雨後，「不能亂、也亂不起」。此外，他還說了什麼？
中國國家主席習近平將於7月1日出席香港回歸25週年活動，港警已就此加強保安措施。但就在活動前夕，傳出有多家獲邀採訪的傳媒機構，被港府新聞處以「保安」為由要求撤換記者。對於當局突然作出的安排，記協表示極度遺憾。
中国党和国家领导人习近平参加了香港主权回归25周年庆典活动，尽管街头挂满了彩旗和欢迎标语，但北京高压和新冠疫情的双重冲击之下，香港民间并没有太多的节日氛围。
中国国家主席习近平和夫人彭丽媛搭乘广深港高铁抵达香港西九龙站。这是时隔5年后，习近平再次访港。这同时也是2020年新冠疫情爆发以来习近平首次离开中国大陆。
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