 香港主权移交25周年 官方热民间冷成对比 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.07.2022

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时政风云

香港主权移交25周年 官方热民间冷成对比

7月1日是香港主权移交25周年，同时也是香港第六届政府就职典礼。国家主席习近平一连两日访港，亲自参加新任特首李家超宣誓就职仪式。不过官方在官方试图营造歌舞升平、普天同庆的景象，民间反应普遍极为冷淡，形成强烈对比。

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相隔15年，香港再舉行「一人模式」選舉，被視為鷹派武官的李家超，將成為首位紀律部隊出身特首。這個最高職位僅由0.02%港人選出，北京稱「完善」了選制，但也是近年氣氛最冷淡的一屆選舉。普羅市民眼中的李家超是怎樣？他們對未來五年的香港有何期望？

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