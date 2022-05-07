香港主权移交25周年 官方热民间冷成对比

主權移交25年：習近平稱「香港不能亂也亂不起」

中國國家主席習近平週五在香港出席香港政府的宣誓儀式，並發表演說，他再稱「一國兩制」是好制度，沒有理由改變，香港在經歷風風雨雨後，「不能亂、也亂不起」。此外，他還說了什麼？