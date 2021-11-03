香港主权移交20周年

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主权移交20年后，香港在政治、经济、教育、文化、民生各方面状况如何？
前学生动源召集人钟翰林被控违反香港国安法的案件开庭审理。钟翰林承认分裂国家罪及洗黑钱罪，但同时在法庭上表示“问心无愧”。他是迄今香港国安法之下最年轻的罪犯。
澳大利亚发布全新《2021 年移民規例修訂（香港）法例》，允许持有毕业生或临时工作签证的港人，在澳居留或持有签证一定年限后，申请永久居留权。
10月27日，香港立法会通过一项新法，要求从“保护国家安全”角度对影片进行审查。批评者认为，该法进一步收紧了香港的自由空间，并将打击此间影视行业的创作活力。
在周日香港的马拉松比赛上，有选手因身穿印有“香港加油”字样的运动服而被要求换装，否则不得参赛。
作为对于极具争议的香港《国安法》实施的回应，国际特赦组织决定关闭香港办事处。该组织国际委员会主席拜斯（Anjhula Mya Singh Bais）表示，2020年6月香港《国安法》颁布执行以来已无法在无需担忧港府报复的情况下自由地工作。
触发香港反修例风波的陈同佳送台案仍无解。杀人犯陈同佳在香港出狱近两年却仍未赴台。台湾方面表示，入境台湾问题须先由台港政府商谈好，这绝非只单纯批出签证的问题。港府方面则称，民进党当局要求台港“司法互助”属于政治操弄。
按照传统，2022年北京冬奥会的圣火在古奥林匹亚赫拉神庙遗址点燃。虽然抗议声音犹在，但此次奥运圣火传递不会像2008年那样，直面抗议的尴尬。
德國新政府上任在即，自民黨與綠黨入閣呼聲高，在德獲得政治庇護的港人黃台仰接受德國之聲中文網專訪時表示，若兩黨順利入閣，看好新政府會有更強硬的對華政策，希望未來能簡化港人來德庇護程序。
本周六（10月16日 ），包括多名立法会议员在内，共有７名香港民主运动人士因曾参与抗议北京出台港版《国家安全法》而被判处最高 12 个月监禁。
一家美国的国际律师事务所将不再代表香港大学，退出了将六四纪念雕像「国殇之柱」从港大校园中移除的工作。
香港政府前不久做出对公务员进行《基本法》测验的要求，教育局称将对入职中小学教师也进行类似考核，不仅如此，明年可能引入国安法考试内容。
香港大学校方要求支联会在五天内将校园中的一座纪念六四事件的雕塑移走，创作该作品的丹麦艺术家高志活（Jens Galschiøt）表示：「我当然知道，中国不喜欢这个雕塑。但我非常惊讶的是，他们想移除它。」
香港特首林郑月娥发表任内最后一份《施政报告》，不仅碰触了《基本法》23条立法的烫手山芋、还要加快香港北部与深圳边界的建设，加速「港深融合」。她还说了些什麽？
成立于1990年的香港职工会联盟（HKCTU）9月中传出启动解散程序的消息，并于10月3日招开会员大会、投票后正式解散。港媒统计，从今年1月起，已有至少49个民间组织解散、停运。
10月1日是中华人民共和国72周年国庆，中国大陆和香港气氛大不相同。另一边的台湾则有港人带头组织抗议活动。十一当天，解放军军机密集绕台。习近平前一天则有一项特别行程。
针对美国和人权组织对中国的批评，北京在联合国人权理事会上以外交领域上不常见的激烈口吻为自己辩护，引发国际媒体关注。
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