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香港主权移交20周年

主权移交20年后，香港在政治、经济、教育、文化、民生各方面状况如何？

Tony Chung, Hong Kong pro-democracy student activist and former leader of the disbanded Studenlocalism has been arrested under charges violating the National Security Law, Hong Kong, October 2020 (Photo by Tommy Walker/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

钟翰林认罪触犯国安法 称“问心无愧” 03.11.2021

前学生动源召集人钟翰林被控违反香港国安法的案件开庭审理。钟翰林承认分裂国家罪及洗黑钱罪，但同时在法庭上表示“问心无愧”。他是迄今香港国安法之下最年轻的罪犯。
July 23, 2020, Hong Kong, China: British National Oversea (BNO) passport (R) and Hong Kong passport (L) displayed. .Britain reported on Wednesday that it will start accepting visa applications from January 21, 2021 to allow British National (Overseas) citizens from Hong Kong the right to live and work in the UK, and applicants will not need to hold a current BNO passport. (Credit Image: © May James/SOPA Images via ZUMA Wire

澳设“香港渠道” 降低港人移居澳洲门槛 29.10.2021

澳大利亚发布全新《2021 年移民規例修訂（香港）法例》，允许持有毕业生或临时工作签证的港人，在澳居留或持有签证一定年限后，申请永久居留权。
FILE - In this Wednesday, March 17, 2021, file photo, Hong Kong Chief Executive Carrie Lam listens to questions during a question and answer session at the Legislative Council in Hong Kong. China's top legislature approved amendments to Hong Kong's constitution on Tuesday, March 30, that will give Beijing more control over the make-up of the city's legislature. (AP Photo/Vincent Yu, File)

香港颁布新法 收紧电影审查 27.10.2021

10月27日，香港立法会通过一项新法，要求从“保护国家安全”角度对影片进行审查。批评者认为，该法进一步收紧了香港的自由空间，并将打击此间影视行业的创作活力。
The black clothes mean Hong Kong, add oil and bring a white ribbon to mourn, in Hong Kong, China, on June 15, 2021. June 15, 2021, is the second anniversary of the death of Hong Kong's first Anti-ELAB Movement protester. Many citizens came to mourn and offer flowers spontaneously. Police officers were also present at the scene to control the flow of people on the grounds of epidemic prevention. (Photo by Leung Man Hei/NurPhoto)

“香港加油”成禁语 马拉松跑手被拒赛 25.10.2021

在周日香港的马拉松比赛上，有选手因身穿印有“香港加油”字样的运动服而被要求换装，否则不得参赛。
Logo der Organisation Amnesty International. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International (AI) strukturiert ihre Führung um. Fünf der sieben Mitglieder der Generaldirektion würden die Organisation bis Oktober verlassen, teilte AI am Mittwoch mit. +++ dpa-Bildfunk +++

受国安法影响 国际特赦组织决定关闭香港办事处 25.10.2021

作为对于极具争议的香港《国安法》实施的回应，国际特赦组织决定关闭香港办事处。该组织国际委员会主席拜斯（Anjhula Mya Singh Bais）表示，2020年6月香港《国安法》颁布执行以来已无法在无需担忧港府报复的情况下自由地工作。
FILE - In this Oct. 23, 2019, file photo, Chan Tong-kai, walks out as he is released from prison in Hong Kong. At Hong Kong leader Carrie Lam weekly media appearance on Tuesday, Lam faced repeated questions about the case of Chan Tong-kei, who admitted murdering his girlfriend in Taiwan in 2018. Chan fled Taipei and Hong Kong authorities said they couldn't try him for the murder committed outside of Hong Kong, only for using his dead girlfriend's bank account in Hong Kong. (AP Photo/Mark Schiefelbein, file) |

陈同佳送台案：台港政府互批政治操弄 20.10.2021

触发香港反修例风波的陈同佳送台案仍无解。杀人犯陈同佳在香港出狱近两年却仍未赴台。台湾方面表示，入境台湾问题须先由台港政府商谈好，这绝非只单纯批出签证的问题。港府方面则称，民进党当局要求台港“司法互助”属于政治操弄。

奥林匹亚点燃北京冬季奥运圣火 18.10.2021

按照传统，2022年北京冬奥会的圣火在古奥林匹亚赫拉神庙遗址点燃。虽然抗议声音犹在，但此次奥运圣火传递不会像2008年那样，直面抗议的尴尬。

In this Saturday, July 11, 2015 photo, Ray Wong Toi-yeung, center, member of Hong Kong Indigenous group shouts slogan during a demonstration in Hong Kong. Germany has granted asylum to two Hong Kong activists in a sign of growing concern over how dissent is dealt with in the territory. (AP Photo/Kin Cheung) |

流亡港人黃台仰：寄望德國新政府簡化港人赴德庇護程序 17.10.2021

德國新政府上任在即，自民黨與綠黨入閣呼聲高，在德獲得政治庇護的港人黃台仰接受德國之聲中文網專訪時表示，若兩黨順利入閣，看好新政府會有更強硬的對華政策，希望未來能簡化港人來德庇護程序。
A police officer raises his pepper spray handgun as he detains a man during a march against the national security law at the anniversary of Hong Kong's handover to China from Britain in Hong Kong, China July 1, 2020. REUTERS/Tyrone Siu

多名香港民主人士被判刑 16.10.2021

本周六（10月16日 ），包括多名立法会议员在内，共有７名香港民主运动人士因曾参与抗议北京出台港版《国家安全法》而被判处最高 12 个月监禁。

HONG KONG, CHINA - OCTOBER 11: Visitors and students takes photos of the eight-meter 'Pillar of Shame' statue that commemorates the victims of the 1989 Tiananmen Square crackdown in Beijing, at the University of Hong Kong (HKU) in Hong Kong, on October 11, 2021. The sculpture by Danish artist Jens Galschiot was given on permanent loan in 1997, the university has ordered the removal of the statue before 5pm on 13 October 2021 or it would deemed abandoned. Miguel Candela / Anadolu Agency

美国律所中止代表香港大学移除「国殇之柱」 16.10.2021

一家美国的国际律师事务所将不再代表香港大学，退出了将六四纪念雕像「国殇之柱」从港大校园中移除的工作。
September 16, 2020, Hong Kong, CHINA: Students return to school at S.K.H. St. James Primary School in Wan Chai. Pupils are back to school for the first day, after the third wave of coronavirus infections subsides. 16SEP20 SCMP / Hong Kong CHINA - ZUMAs251 20200916_zin_s251_007 Copyright: xSamxTsangx

香港新政：入职教师将考核《基本法》以及《国安法》 15.10.2021

香港政府前不久做出对公务员进行《基本法》测验的要求，教育局称将对入职中小学教师也进行类似考核，不仅如此，明年可能引入国安法考试内容。
Studenten reinigen die Säule der Schande (Pillar of Shame)-Statue des dänischen Künstlers Galschiöt. Die Statue gedenkt der Opfer des Massakers am Tian'anmen-Platz, am 4. Juni 1989. In der Nacht zum 4. Juni 1989 schlugen Truppen die Demokratiebewegung in Peking blutig nieder. Mehrere hundert Menschen kamen ums Leben. Einige Forscher sprechen von mehr als 2000. Die genaue Zahl ist unbekannt. Tausende wurden verletzt und inhaftiert. +++ dpa-Bildfunk +++

港大要求支联会移除六四「国殇之柱」 09.10.2021

香港大学校方要求支联会在五天内将校园中的一座纪念六四事件的雕塑移走，创作该作品的丹麦艺术家高志活（Jens Galschiøt）表示：「我当然知道，中国不喜欢这个雕塑。但我非常惊讶的是，他们想移除它。」
Hong Kong Chief Executive Carrie Lam is seen on a tv screen as she delivers her annual policy address at the Legislative Council in Hong Kong, China October 6, 2021. REUTERS/Lam Yik

香港特首：推展基本法23条立法 加速「港深融合」 06.10.2021

香港特首林郑月娥发表任内最后一份《施政报告》，不仅碰触了《基本法》23条立法的烫手山芋、还要加快香港北部与深圳边界的建设，加速「港深融合」。她还说了些什麽？
June 21, 2019 - Hong Kong, China - A protester and Umbrella Movement supporter reads the newspaper at the Legco complex...Despite the Chief Executive Carrie Lam's attempt to ease the heightened tension by agreeing to suspend the controversial extradition bill, student groups and union has continue the protest against Hong Kong government. The protesters called for the withdrawal of the controversial extradition bill, the release and non-prosecution of the people arrested due to the cause, investigation of whether excessive force had been used by the police on June 12, and the resignation of Carrie Lam. (Credit Image: © Miguel Candela/SOPA Images via ZUMA Wire |

香港最大工会联盟解散 港媒：今年已近50个民间组织停运 04.10.2021

成立于1990年的香港职工会联盟（HKCTU）9月中传出启动解散程序的消息，并于10月3日招开会员大会、投票后正式解散。港媒统计，从今年1月起，已有至少49个民间组织解散、停运。
Fireworks explode over Tiananmen Square as performers take part in the evening gala marking the 70th founding anniversary of People's Republic of China, on its National Day in Beijing, China October 1, 2019. REUTERS/Jason Lee/File Photo SEARCH GLOBAL POY FOR THIS STORY. SEARCH REUTERS POY FOR ALL BEST OF 2019 PACKAGES. TPX IMAGES OF THE DAY.

中国十一国庆疯出游 香港八千警力大维稳 01.10.2021

10月1日是中华人民共和国72周年国庆，中国大陆和香港气氛大不相同。另一边的台湾则有港人带头组织抗议活动。十一当天，解放军军机密集绕台。习近平前一天则有一项特别行程。
FILE PHOTO: Overview of the session of the Human Rights Council during the speech of U.N. High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet at the United Nations in Geneva, Switzerland, February 27, 2020. Picture taken with a fisheye lens. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

反「人权说教」 北京唇枪舌剑回应 28.09.2021

针对美国和人权组织对中国的批评，北京在联合国人权理事会上以外交领域上不常见的激烈口吻为自己辩护，引发国际媒体关注。
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