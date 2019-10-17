香港中资商家起火燃烧 九龙清真寺遭「染蓝」

（德国之声中文网）香港10月20日的警民冲突在入夜后越来越激烈，示威者除了在旺角的弥敦道沿途生火设路障外，港警也再度施放催泪弹，并派出水炮车与轮型装甲车来驱离示威者。 过程中，包含小米与同仁堂等多家中资商家与银行的店面也再度遭示威者纵火破坏。 根据南华早报报导，示威者首先破坏了小米手机的店铺，接着朝店内投掷汽油弹，导致该店起火燃烧，冒出浓浓黑烟。

此外，附近一间优品360店铺，也遭示威者纵火焚烧，店门也被拆下，而外墙则被人喷上「福建乡黑」的字样，消防人员到场后花了20分钟才将火势扑灭。 示威者为了防止警方以突击方式驱离他们，在旺角及油麻地等地的多处道路设置路障或生起火堆，并朝警方投掷汽油弹。 香港警方则是一贯的以催泪弹跟橡胶子弹还击。



九龙清真寺遭「染蓝」

一如过往数个周末，香港警方昨日 (10月20日) 透过水炮车喷洒蓝色化学水柱来驱散示威者。 然而，当港警20日傍晚在弥敦道多次朝示威者发射蓝色水柱时，道路两旁多栋建筑物也遭到波及，当中也包含九龙清真寺。 根据华盛顿邮报报导，事发当时，九龙清真寺外仅有少数市民、记者与穆斯林聚集，并未看到示威者踪影。 香港公民党立法会议员谭文豪当时也在现场，而他的脸部与双臂都被蓝色水柱波及。

当时人在现场的香港印度协会前主席楚甘尼 (Mohan Chugani) 接受媒体访问时表示，当时现场没有示威者，他不明白警方为何仍执意朝清真寺的方向发射蓝色水柱。 事发后，清真寺的大门与阶梯皆被染蓝，但现场不少民众自发性的开始协助清理清真寺大门与阶梯。





香港警方周日晚间也透过推特发文澄清，坦承在用水炮车驱离示威者时，不小心用蓝色水柱误击九龙清真寺正门与大闸。 他们强调事发后也立即联系清真寺首席教长与穆斯林小区领袖，向他们解释事发原因并表达关切。 该推文写道：「一直以来，警队与九龙清真寺及在港的穆斯林社群保持良好关系。 警方绝对尊重宗教自由及会尽一切能力保护所有宗教建筑物。 」

港民无视政府禁令

香港有关当局以公共安全及暴力升级为由，禁止游行队伍穿越尖沙咀购物中心。尽管如此，仍有大批民众参加了示威游行。示威者设立的路障，使九龙一带的交通陷入瘫痪。警方则再度发射催泪瓦斯，试图驱散示威者。

过去几天内，连续发生两起民运活跃人士遭暴力袭击的事件，使得抗议浪潮再度升温。周日示威游行组织者之一的岑子杰（Jimmy Shan）遭到数名蒙面男子铁锤重击，一度住院治疗。昨日，又有一名19岁示威运动支持者遭人用刀刺伤。

同过去几次游行一样，一些示威者手里举着美国国旗。数日前，美国众议院通过了旨在支持香港民主化运动的《香港人权与民主法案》使得美中关系再度紧张化。

来自美国的声援？

这项法律草案规定，一旦香港的自治地位遭到侵犯，美国将采取制裁措施。此外，草案中还规定，侵犯港人自由权利的香港政治人物将遭到美方禁止入境和冻结财产等制裁。该法案还需接受参议院审议，并由总统签字方可生效。

目击者对路透社表示，警方动用高压水车的力度比以往数次都要大。此外，示威者频发咳嗽显示，警方有可能在水中掺和了刺激性物质。高压水枪喷出的是蓝色液体，以方便警方事后辨认示威者。

事前，警方以危害公共安全为由，拒绝了本次示威申请。尽管如此，仍有数以万计的示威者走上街头。两周前，政府依据殖民地时期法规颁布禁蒙面令后，也曾引发严重的警民冲突。周日的示威集会中，很多示威者举着雨伞，他们这样做是为了避免被监控探头拍摄到脸部。示威者高举的“光复香港”等横幅，一些店铺的墙壁上被涂抹了“宁愿站着死，不肯跪着生!"等标语。

四个月前，当局拟议的”送中条例“引发了本次抗议浪潮。尽管后来港府撤回了修例计划，但示威并未得到平息。很多示威者认为香港基本法保障的自由权利受到了威胁。一些示威者还将矛盾直接指向北京的中央政府。

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