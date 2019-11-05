 香港中联办主任据传将遭撤换 北京否认 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.11.2019

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时政风云

香港中联办主任据传将遭撤换 北京否认

路透社援引内部人士消息称，面对香港的动荡局面，北京正在考虑撤换中联办主任王志民。同时，为了加强对香港事务的管控，中央政府还将在深圳紫荆山庄设立危机管理中心，负责协调和监督一箭之遥的香港局势。

China Mond-Neujahrsempfang in Hongkong (picture-alliance/dpa/Zhang Wei)

2019年一月，林郑月娥与王志民（右一）在酒会上交谈

(德国之声中文网) 据数名港府以及北京中央政府内部消息人士透露，北京对中联办在危机期间的表现很不满意，正在考虑撤换主任王志民。路透社援引其中一名消息人士称，中联办因为误判香港局势而遭受批评，"中联办和香港富人以及内地在港精英阶层交往，但是却与普通民众相隔绝，这种情况今后需要改变。"

通常情况下，北京中央政府与香港当局之间的沟通都是通过中联办进行。该机构直属国务院，1997年后一直是北京在香港辐射影响力的枢纽。

中联办位于香港市中心，香港警方在该机构周边配属了一定的警卫力量。而在过去几个月的香港反修例运动期间，中联办的角色已经遭到了弱化，能够避开喧嚣的深圳紫荆山庄则成为了中国高层官员管控香港局势的主要场所。

中国外交部驻港公署周二(11月26日)指责路透社刊发"不实报道"，敦促其"秉持真实、专业、负责任的态度，立刻停止传播不实消息"。外交部驻港公署发言人强调，香港事务纯属中国内政，不管香港局势如何变化……中国政府反对任何外部势力干涉香港事务的决心坚定不移。

China l Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam zu Besuch bei Han Zheng in Peking (picture-alliance/Xinhua/Y. Yuewei)

11月6日，林郑月娥与韩正在北京会晤

韩正曾坐镇紫荆山庄

路透社指出，深圳紫荆山庄是中联办置办的地产，早在2014年占中运动期间，北京方面的高官就曾在这里坐镇指挥。而在过去几个月间，中央官员还经常在这里召见香港官员、亲北京政客、商界精英。内部人士披露，林郑月娥也曾在此与中央官员会晤；而习近平每天都会收到紫荆山庄发来的简报，足以说明这一"临时机构"的重要性。路透社从外交圈内获得的消息也佐证了这一看法。

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25日香港区议会选举开票结果显示，泛民派拿下388个席位，大幅改写政治版图。许多评论认为这次选举相当于市民对港府的一次不信任公投，希望促使政府正视民意，做出改革。然而香港特首林郑月娥在最新的表态中說，她已針對五大诉求作出回應。 (26.11.2019)

香港区议会选举在周日完满结束，投票率创下香港历史新高，达到71.2%。开票结果出炉，泛民派获得压倒性胜利，翻转了过往18区皆由建制派把持的状况。普遍认为，这个结果很可能对日后的特首选举造成影响。林郑也对选举结果作出表态。 (25.11.2019)

从18日警察静态包围理大开始算起，包围已经进入第9天。 随着区议会选举结果出炉，泛民派新当选区议员趁着胜势，进入理工大学关心留守者。 晚上，百余人聚集在理工大学外围合唱，盼给校内的留守者打气。 (26.11.2019)

香港区议会选举结果出炉后，北京、台北和东京已纷纷表态。此前香港终审法院首席法官马道立强调，司法独立得到基本法保障，间接回应中国人大对香港高院违宪裁决的批评。 (25.11.2019)

在2025年以前，北京要将深圳打造成科技、金融、社会管制的创新型全球领先城市。有专家指出，这意味着深圳在"粤港澳大湾区"的地位上升。不过，也有分析认为，香港国际金融中心的地位难以取代。 (19.08.2019)

香港大学政治学教授卢兆兴在接受路透社采访时说，当前的局势让北京感到不安，"他们对安全以及隐蔽的渴求，是选择深圳作为危机管控中心的主要原因。"

路透社还援引熟知深圳紫荆山庄内部事务的消息人士称，北京高官起初想找到一条"中间道路"，既不用向示威者的诉求让步，也不用冒着损害金融中心地位的风险去血腥镇压。即便在6月9日上百万民众上街游行之后，北京方面依然努力给外界造成不干涉香港内部事务的印象。但是，此后不久，北京最高层就改变了策略。主管港澳事务的国务院第一副总理、中共中央政治局常委韩正授权林郑月娥直接与他联系，而不必再通过中联办。相应地，中国公安部、网信办等部委的副部长级官员也时常造访深圳紫荆山庄。

据悉，国务院港澳办主任张晓明以及韩正本人是最常坐镇紫荆山庄的中央高官，但是这两人不常在公众前露面，而是居于幕后。6月12日示威者冲击立法会之后一天，韩正就来到深圳紫荆山庄与林郑月娥会谈。匿名消息人士称，与会的还有公安部、网信办、香港事务顾问以及情报部门官员；林郑月娥当时就提出，要搁置引发争议的逃犯条例修订案，韩正则在与北京其他高官通话后表示同意。林郑月娥于是在6月15号宣布搁置修例。而据一名香港高官向路透社披露，一直到正式宣布前最后一刻，中联办以及香港的亲北京高官才获知了这一消息。

文山/达扬/(路透社等)

 

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