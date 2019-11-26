香港中联办主任换人 此次任命有别以往？

（德国之声中文网）据新华社周六（1月4日）发布的消息，中国国务院免去王志民的中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室主任职务，任命全国人大财政经济委员会原副主任委员骆惠宁出任该职务。

公开资料显示，骆惠宁于1954年10月出生，浙江义乌人，早年在安徽工作，2010年接任青海省省长，2013年3月出任青海省委书记。2016年6月转赴山西任省委书记。2019年11月卸任山西省委书记后，于12月28日被任命为第十三届全国人民代表大会财政经济委员会副主任委员。

香港工作特殊 任命"不同寻常"

在《北京青年报》看来，此次任命有三点不同寻常：第一，骆惠宁是历任香港中联办主任中就职时年龄最大的，他出生于1954年，今年65岁；第二，骆惠宁是第一位从全国人大到香港中联办任职的；第三，骆惠宁是历任香港中联办主任中唯一一位任前有过主政地方经验的。

香港《明报》报道援引消息人士称，骆惠宁在山西任职期间，有两项工作获中央肯定，一是处理贪污腐败，二是处理经济转型。他早年来过香港。

对于骆惠宁以65岁之龄调任香港中联办，这名消息人士表示，虽然内地官员一般的退任年龄为65岁，但这只属一般原则，中央对官员的任命主要看工作需要和人选是否适用，此次任命骆惠宁显示香港的工作比较特殊。他在山西处理过特大腐败案件，若处理不好对当地的发展等都有影响，而这工作获中央肯定，相信他在处理香港复杂问题上会有把握。

王志民和香港特首林郑月娥参加2019年的春节酒会

王志民被免职原因众说纷纭

其实，中联办人事变动的消息一个多月前已经传出。路透社于2019年11月26日援引多名北京及香港政府内部消息人士报道，北京对中联办在危机期间的表现很不满意，正在考虑撤换主任王志民。其中一名消息人士称，中联办因为误判香港局势而遭受批评，"中联办和香港富人以及内地在港精英阶层交往，但是却与普通民众相隔绝，这种情况今后需要改变。"

对此报道，中国外交部驻港公署随即指责路透社刊发"不实报道"，并敦促其"秉持真实、专业、负责任的态度，立刻停止传播不实消息"。

如今，换人消息为真，但是换人原因尚不清楚。香港 01周六引述"来自北京最权威的消息"指出，这次调整"是因应近期香港情况的变化，委任更符合香港现实发展的官员担当中联办的工作，所以对中联办主任人选进行调整。"报道又指，中央对"王志民同志的工作充分肯定，显然没有任何问责的意味。"

香港《明报》也引述接近中央政府的消息人士称，这次属正常人事调动，中央对王志民的评价很高，王志民不是因工作原因被免职，而是另有任命，因新的任命并非在国务院系统，因此稍后才会宣布，中央对其工作是认可的。

两任截然不同

一般而言，北京中央政府与香港当局之间的沟通都是通过中联办进行。该机构直属国务院，1997年香港主权移交后一直是北京在香港辐射影响力的枢纽。香港去年爆发反政府抗议以来，中联办的角色备受关注。

王志民于 2017 年 9 月出任中联办主任一职，至今任期仅两年零三个月。据香港立场新闻报道，王志民的任期是香港中联办主任，甚至计及中联办前身新华社香港分社历任领导中，任期最短的一人。

1957年4月生的福建仙游人王志民在上世纪九十年代曾担任新华社香港分社办公厅处长，有过多年在港工作的经验。相比之下，骆惠宁从未担任过与特区工作相关的职务。但是，他曾于2018年12月以山西任省委书记身份率领招商代表团访问香港。在与工商界人士和企业负责人的交流中，经济学博士骆惠宁指出，在祖国的开放中，香港一直有着非常重要的地位和作用，时至今日，香港仍然是一座"金矿"。

香港01就此报道称，多位参与当时会谈到的工商界人士说，山西省委书记率团来港招商引资，是近20年来第一次，此次恳谈会别开生面，不是简单开发布会，而是面对面对接交流；又指不是泛泛推介，而是有重点地推介合作产业和项目，体现了针对性、专业化和务实精神。