香港中大等校推国安教育 院校自主成历史？

（德国之声中文网）根据香港媒体报导，香港中文大学正在筹备国家安全课程，获得大学教务会的相关学术批准后，预计2022学年推出。

香港中文大学指出，为「加强学生对国家的归属感」，校方已经推出多项措施在校园推广基本法及国家安全教育，其中包括迎新活动中加入「国家安全」为题的专题讲座，并为负责筹备迎新活动的学生代表讲解国家安全和媒体素养的重要性。

另外，中大在过去数月也举办了「国家安全」及「国际形势和中国外交」讲座，开放予所有师生参与，以及为有志加入政府工作的毕业生举办「基本法工作坊」。

中大向媒体表示，根据香港国安法第10条规定，香港特区应当通过学校等开展国家安全教育，提高香港居民的国家安全意识和守法意识，因此大学需配合教育局和教资会，按照法律要求履行相关责任。

各校推国安教育课

早在香港中文大学宣布将推国安教育课程前，其他公立大学如香港理工大学、浸会大学、岭南大学大及教育大学已经开办相关课程，而自筹资金创建的恒生大学则曾表示，今年1月会开始开设有关国家安全的选修课程。

教育局局长杨润雄2021年3月曾向媒体透露，港版《国安法》落实后有约见大学校长，包括向教资会资助的八间大学了解执行国安教育的细节，直言八大「一定要帮手防范制止」。他当时形容，「（大学）管理上有变化出现了，相信大家都看到」，相信大学正思考课程内如何融入国安教育，料下学年课程、场地管理及对师生行为管理会有改变。

港媒报导，理工大学本学年已将国安教育列为必修，涉3小时课时，内容包括认识香港国安法订明的4类危害国家安全罪行及相关案例，该校新学年并将新增另一涉及国安教育的中史与文化必修核心课。浸会大学则是去年起入学的新生须出席两小时国安法教育面授课，及阅读两小时指定材料。

目前香港大学、科技大学及城市大学，则都尚未公布相关安排。路透社去年底曾报导，香港浸会大学两名学生表示，至少有一台闭路电视摄像机出现在国安教育课程的教室，另外有名身份不明的摄影师在旁拍照。

学生反应

路透社曾在去年底访问多名浸会大学的学生，对于国安教育课程有人赞成，但也有人感到恐惧。 「我担心我的大学作业会给我带来麻烦，」一位自称Mandy的19岁学生说，「我害怕政府会因为我的课程作业而指控我犯了我没有犯的罪行」。

另一位自称叫Michael的香港学生说，该课程是一种「思想重组」的尝试，学生Lulu则向路透社说：「如果你要做什么，你就会去做。（课程）没有用，我不会在两个小时的讨论后变得爱国。」

来自中国大陆的18岁的Leo对该课程表示欢迎，他说西方国家影响了香港学生的思想，他们缺乏对国家安全的认识。他告诉路透社：「中国内地学生从小就一直沉浸在这种教育中。在我们的内心深处，我们对我们的国家有着强烈的认同感，而香港的学生则不同。」

打击学术自由

不被学校认可的香港大学学生会曾在2021年4月发表公开信，要求港大校长张翔回应有大学是否要校园推行国安教育，当时公开信中批评校方与其他大学和政府讨论校内推行国安教育，并称「校方在政治命令当前，却视专业操守为无物，向政权折腰，甘作傀儡，扼杀学术，亦有辱斯文。为息人猜疑。」

当时公开信遭中国官媒《人民日报》发布「切除港大学生会毒瘤还校园一片安宁」的文章抨击，称港大学生会大肆抹黑「一国两制」。

如今，香港多个大学将国安教育列为必修课程，也就是若未修就不得毕业。学者认为，这些国安教育课程是对香港学术自由的打击。

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德国埃尔朗根-纽伦堡大学国际人权政策教授金策巴赫（Katrin Kinzelbach）指出，原则上，对特定课程提出要求，是对学术自由的一种严重侵犯，「学术自由代表可以研究和教导自身所感兴趣的领域，同时也代表不会介入特定的课程」。

他说：「学术自由意味着你可以研究和教授你感兴趣的东西，它也意味着不参与特定课程的自由。」

（综合报导）

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