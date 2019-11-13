香港中大烽火蔓延 港媒称60餘人受伤

（德国之声中文网）继警民冲突于周一 (11月11日) 瞬间加剧后，暴力冲突周二 (11月12日) 持续扩散至香港金融区及数所大学校园。 其中，香港警方于周二试图进到香港中文大学的校园去追捕示威者，而数百名示威者则以各式物品建立堡垒来阻挡警方进入校园，双方在进入香港中文大学校园的天桥展开对峙。

根据多家港媒报导，香港警方起初称有示威者在通往吐露港的天桥上用杂物堵路，并说到场后又被示威者以砖头与汽油弹攻击。他们随即进入中大校园抓人，并在与学生对峙的过程中，数度施放催泪弹，示威学生则以汽油弹与砖头还击。

随后，示威学生撤退至运动场内持续抵抗港警的推进，而警方则继续朝示威者施放大量催泪弹与橡胶子弹。进入夜晚后，中文大学校方数度与学生跟警方进行协调，但最终谈判仍宣告破局。 香港电台报导，周二晚间七点半，中大校长段崇智正计划前往现场与警方商讨，但警方表示当时并非恰当的商讨时机点，并在要求他离开后，随即发射多枚催泪弹，而示威者则架起防线，并以汽油弹反击，双方冲突导致现场陷入一片火海。

《香港电台》报导指出，多名学生在冲突过程中眼睛、胸口与脚都因中弹而须接受急救。 一名学生疑似因头部中弹而倒地失去意识，而中大副校长吴基培随后也赶到警方防线前要求停火。然而，港警原订于周二晚间十点撤离中大校园，但随即又以水炮车射向人群，导致冲突持续至凌晨。

周二深夜，香港警方透过社群媒体发布公告，表示已与中大校方达成共识，希望以和平方式解决问题。 但随后又强调，中大的情势持续恶化，指出在警方原定撤离时，有示威者向警方投掷砖头与汽油弹。

警方在声明中写道：「警方离开期间，有暴徒不断投掷砖头、汽油弹、射弓箭，甚至有暴徒发射信号弹，都属于致命武力，严重危害所有警务人员和在场人士的人身安全。 警方在在多次警告无效后，在别无选择的情况下使用最低所需武力，包括以水炮车协助离开现场。 」

港警在声明最终表示对于示威者漠视警方的警告，并违反校方与警方达成的协议感到遗憾。

根据《香港01》报导，中大现场消息显示至少有60人在长达数小时的警民冲突中受伤，而大部分伤者第一时间在中文大学运动场及健身中心接受治疗。 冲突也导致数辆救护车无法于第一时间抵达现场运送伤员。 此外，香港周二全日总计有51人送往医院治疗，最年轻的伤员为仅10个月大的婴儿。

民主派吁国际社会向掌权者施压

香港民主派议员也在周二晚间发布声明，强调校园一向是敏感地带，而保安也都由各校处理，港警一般在校方未请求支持下不会贸然进入校园。 该声明也指出，周二的各方消息指出港警在冲突过程中，在中大各主要入口布防，截断校园内所有物资，而且不断加强支持。 他们强调，即便警方有证据显示有罪犯在中大校园内，警方也该依照规定申请法院手令行事。

民主派议员在声明中提到，自从香港特首林郑月娥从北京返回香港后，政府镇压示威者的手段便不断升级。 声明写道：「面对学生卫校卫港，林郑选择收指令粗暴镇压，民主派痛心疾首，严正警告一旦学生有任何伤亡，北京及林郑将成为历史罪人。 」

香港电台报导，香港大学与香港中文大学皆因安全考虑，宣布周三停课，并强调各部门员工如有安全上的疑虑，也不用进办公室上班。

中国官媒：香港处在最危急关口

中国官媒新华社周二深夜针对香港连日来的动荡发布评论，表示「修例风波」至今已五个多月，示威者的「暴力活动变本加厉，无法无天」。 评论指出，香港示威者如今的行为已与逃犯条例草案无关，而是与香港市民为敌。

新华社评论写道：「令人遗憾的是，时至今日，仍有一些人对暴徒的残暴行径视而不见，甚至为其美化。 须知，面对暴力，纵容的结果是只会眼睁睁地看着香港引以为傲的核心价值法治被摧毁，眼睁睁地看着香港的繁荣稳定被破坏，眼睁睁地看着香港在失去未来。 」

该评论最终也再次重申，香港现在处于「最危急的关口」，而如果任由这种不正常继续在香港发酵，「留给社会自我修正的时间将所剩无几」。 评论写道：「政见不同可以沟通，意见矛盾可以对话，但在止暴制乱这个大是大非、关乎香港前途命运的问题上，广大港人都应齐心对暴力说『不』！ 」

香港媒体报导，周三 (11月13日) 已有网民在新界发起「晨曦活动」，预计在香港各区再次展开堵路行动。 而周三一早，香港交通已陷入瘫痪局面，为了因应民众发起的行动，港铁宣布暂停部分线路的地铁运行，并关闭数个可能爆发冲突的地铁站。 此外，港铁各线周三将在晚间10点终止营运。

杨威廉/文木(综合报导)