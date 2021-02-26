 香港中大与学生会划清界限  学生会指校方打压 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.02.2021

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时政风云

香港中大与学生会划清界限  学生会指校方打压

香港中文大学宣布与新当选的学生会切割，校方发表声明，指学生会干事当选内阁利用校园位政治宣传平台，发表失实指控。学生会回应称校方打压学生。与此同时，香港浸会大学临时取消新闻摄影展，展览作品包括记录抗争题材的照片。

Chinese University of Hong Kong

（德国之声中文网）香港中文大学宣布与学生会切割，表示反对学生会干事会当选内阁成员“朔夜”发表“失实指控及有可能违法的言论”。

中大发表声明指出，学生会干事会“内阁”成员利用校园作为政治宣传平台。

联合早报报道，当选的“朔夜”指《香港国安法》是“极权高压统治的政治手段”，并批评中大向政权低头。

中大周四（2月25日）在其网站上发布的声明中指出，学生会干事会内阁成员对大学发出了失实指控，令大学声誉受损。

“朔夜”当夜对校方声明发出回应。候任会长林睿晞（Isaac Lam）说，尽管遭到打压：“我们会继续寻求民主和自由。”

校方在声明中说，将暂停为学生会代收学生会会费，并要求学生会注册为独立社团或公司，自行承担法律责任，暂停学生会干事会相关学生在校内不同委员会的职务。

Hongkong Protest gegen China & Auslieferungsgesetz

中大曾是返修例运动中的“战场”之一

这并非是中大校方和学生之间首次出现冲突。去年11月，香港中文大学举行的毕业典礼，有到场学生高举“光复香港，时代革命”等标语，或是穿着黑衣或头戴面具到场。在学生的抗议之下，典礼提前结束。

香港浸会大学取消新闻摄影展

香港浸会大学以 “校园安全等”理由，在开幕前几天取消了原定下星期一（3月1日）举办的“世界新闻摄影展”。

香港《苹果日报》报道，摄影展筹委会在脸书公布消息，并表示遗憾。该展览获奖作品包括记录2019年反修例运动的照片。展览去年9月于澳门举行一星期后，突然宣布提早闭幕。

浸大在一份简短的声明中说，香港浸会大学在充分考虑校园安全、保安和维持防疫措施等因素后，认为现时并非世界新闻摄影展的合适时机。声明并没有详细说明这些安全担忧的具体所指。

文木/叶宣（路透社、 法新社）

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香港中大烽火蔓延 港媒称60餘人受伤

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