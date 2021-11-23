香港：中国的打压如何改变着这座城市？

（德国之声中文网）香港当局正在制定新的法律，使特区政府得以收紧对于公共言论的控制。居民们自觉地进行自我审查，许多人认为，该城市的进步特色可能已经消失殆尽。

11月25日，香港行政长官林郑月娥在广州举行的《2021中国网络媒体论坛》上表示，她的政府将持续进一步打击网络言论的计划。她向与会者表示：「随着互联网技术的快速发展，固有的法律可能无法有效处理网上的各种不当行为，如恶意披露他人的私人信息、仇恨和歧视性言论以及『假新闻』等。」

林郑月娥在今年5月宣布了制定反「假新闻」法的可能性，香港政府最近开始对此进行法律研议。该政府也正忙于起草一部网络安全法，以防止网络攻击。此法同时将把互联网供应商定义为重要的基础设施，使政府得以对在线内容实施更大的控制。

香港当局去年中开始实施由北京颁布的《香港国安法》，该法规定对定义宽泛的分裂、颠覆、恐怖主义和与外国组织勾结的行为给予严厉的法律惩罚。

该法还将任何呼吁香港脱离中国的言论 ── 无论书面或口头 ── 定调为犯罪。此法已多次被引用于强制关闭媒体机构、起诉民主活动人士，并收紧互联网法规等措施。

一场对于自由表达权的灾难

卡斯特（Michael Caster），这位国际组织Article 19的亚洲区数字项目经理认为，《香港国安法》和研议中的新法是北京当局长期策略的一部分，目的是进一步对香港行使权力，并测试他们扼制公民社会所能达到的极限。

他对德国之声说：「我们不知道（所有法律）的内容，但如果我们看一下整个地区的类似法律，这些法律对自由表达权的影响是灾难性的。」卡斯特指出，最近国安法被用来对大学、博物馆甚至电影从业人员实施更大的控制。 「这确实是一种全面的掌控，以从公共领域中删除任何不属于北京认可的政治现实之外的论述。我认为这绝对是一个迹象，说明在未来将有比现在更黑暗的日子。」

对于33岁的香港居民John来说，他已经生活在这些「黑暗的日子 」里了。当他描述自国安法通过以来香港产生的变化时，他使用了「令人沮丧」和「 毫无希望」的字眼。

他列举了政府持续起诉活动人士和司法程序缺乏透明度等原因，认为这已使人们对现有制度失去了信心。

对于被逮捕和被监禁的恐惧

John提到：「虽然在网上或公共场所仍有批判性的讨论，但这些对话大多已变得非常中规中矩，人们仅使用非常微妙的比喻来指代他们不喜欢或不同意的事情。」由于担心遭到报复，他要求不在报导中使用全名。

观看视频 14:27 苹果日报最终章：香港敢言媒体的殒落

卡斯特认为，像John这样的人害怕在香港发言甚至谈论政治的原因之一，是由于国安法并未清楚规范什么样的言论、行动或表达会导致逮捕和监禁。他指出：「这就是法律本身的问题，它是既模糊又宽泛的，实际上可以指国家所希望它代表的任何东西。」

自由之家（Freedom House）今年10月发布一份关于国安法对香港互联网和媒体影响的报告中指出，该法律「迅速地将香港转变为专制体制，严重影响香港人未来所享有的权利。」

不过，该报告也提到，虽然香港的自由受到侵蚀，但香港仍然比其他中国城市享有更多的自由，有一些独立的媒体机构和一个开放的互联网，仅有少数网站被封锁，「Facebook、Twitter和其他国际网站不仅可以在香港继续使用，并且仍然是香港人使用的主要平台。」

香港的特色正在改变

John亲眼目睹了法律如何改变这个城市的特色，在WhatsApp这样的加密信息应用程序上或在公共场合的自我审查已成为常态。

对许多居民来说，香港过去拥抱艺术、电影、小说、学术讨论和政治对话等形式的批判性言论，是这个国际大都市及其750万人口的关键元素。 John补充说：「许多人现在认为，香港已经在成为另一个中国城市的道路上，曾经将香港与中国其他城市区分开来的特色现已被削弱了。」

Rebecca是另一位感叹这座城市转变的居民。今年20多岁的她自认是民主派的一员。

如今当她走在香港的街道上，令她感到悲哀的是，一切看起来都是那么的相似和整齐，而街道上却有越来越多的政府广告，称香港是「亚洲国际都会」。

「这似乎是政府说服我们的一种方式，即香港的一切仍然如故，我们还是亚洲的『国际都会』。」Rebecca也要求不在报导中使用她的全名。 「香港之所以令人感到压抑，是因为每个人都知道一切都变了。」

尽管有危险，Rebecca坚称批评的言论仍在持续，但已经改为不那么公开或明显的新形式。例如，最近她参加了一个关于僵尸袭击香港的戏剧表演：「人们都在笑，我当时心里想着：这是一个僵尸故事，但它是关于香港的故事。」

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