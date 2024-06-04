香港严防六四集会 行动艺术家沉默悼念遭捕

“六四”天安门事件35週年前夕，香港警方在往年悼念者聚集之处加强戒备。3日晚间，港警在铜锣湾东角道逮捕以手势比划出“六四”的行为艺术家三木。

（德国之声中文网）本週二（6月4日）为香港《基本法》23条立法通过后首个“六四”纪念日。据香港独立媒体报道，过往在“六四”天安门事件前，都有艺术家前往铜锣湾东角道以行为艺术悼念，但今年仅有三木（本名陈式森）现身。

现场画面显示，陈式森独自站在马路上做出饮酒的手势，并比划“8964”，全程未发一语，引来现场媒体包围抢拍。随后多名港警一涌而上，将陈式森包围带上警车，并拉起橘线将媒体阻挡在人行道上。

香港警方表示，由于陈式森在现场“造成混乱”，因此将他带到警局，经调查后已将他无条件释放。

香港警察在逮捕三木的同时拉起警戒线 图像来源: Tyrone Siu/REUTERS

去年“六四”週年前夕，陈式森也曾与其他行为艺术家前往铜锣湾悼念，当时亦遭当地警方逮捕。陈式森被架离时，还不断高呼“勿忘六四”、“香港人唔好惊（香港人不要怕）”等口号。

香港特首李家超4日上午被问及市民若悼念“六四”是否会被阻止，他回应称，港府针对“个别日子”的政治立场很清晰，强调“任何活动都要守法”，“小心对国安的威胁”，并指要小心有心人士“骑劫议题、借题发挥”，而政府会确保所有公开活动合法进行。

过去曾公开出席六四悼念活动的香港行政会议成员、智库“民主思路”召集人汤家骅近日接受《香港01》采訪时称，一般市民若持蜡烛自行至维园悼念应不会触法，但若同场有其他人作出犯法行为，那就有可能会引起嫌疑。

汤家骅也透露，他会用自己的方式悼念“六四”，但并未表明会以何种方式进行，仅称自己为公众人物，不方便公布。

《南华早报》引述消息人士说法报道，指香港警方除了在3日加强“敏感地点”的行动外，6月4日当天也将特别留意纪念天安门事件相关活动，包含“个人煽动社会动荡”企图。

消息人士称，警方将监控社群平台上呼吁民众集会的贴文，并在以往举行守夜活动的维多利亚公园（维园）等地加强巡逻。一名消息人士透露，警方除了担心民众集会外，也担心有激进派人士藉此发动孤狼式攻击。

港媒报道指，铜锣湾东角道从3日下午开始，每个角落都有戴著耳机的便衣警察驻守戒备，现场“几乎没有死角”。晚间8点半左右还有冲锋车及“猪笼车”等至少5辆警车停靠，还一度有装甲车出没。当天最多有将近40名穿著战术背心的警察在现场，除了登记记者资料，亦以“泄漏警方行动细节”为由，要求记者停止直播。

维园过去是香港举办六四大型悼念活动的主要场地，但自2020年开始便被港府以新冠疫情禁止非法聚集为由，不再允许维园守夜活动。去年则由“香港同乡会”在6月4日前后租下维园场地，举办庆祝香港回归的市集嘉年华，并于今年二度举办相关活动。

（综合报道）

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