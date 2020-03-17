香港专家：中国人陋习是病毒之源

（德国之声中文网）新冠病毒来源地掀起中美口水战之际，香港大学微生物学系讲座教授袁国勇今日在《明报》撰文指，流行病学研究显示华南海鲜批发市场为初期扩散点，「病毒源於美国」之说毫无实证，直斥中国人陋习劣根才是病毒之源，若不面对真相丶诿过於人，十多年後将出现「沙士（萨斯）3.0」。

袁国勇与其徒弟丶同系名誉助理教授龙振邦共同撰文，题为「大流行缘起武汉，十七年教训尽忘」，指出以基因排序之法寻源，发现有蝙蝠的冠状病毒株，与新型冠状病毒的排序高达96%近似，认为病毒株为冠状病毒之始祖。文中又指，武汉将发现病毒的华南海鲜批发市场极速清场，研究人员抵达搜证取样本时，场内活野味早已不知所终，导致病毒的天然宿主（natural host）及中间宿主（intermediate host）身分无从稽考。

「源自美国论」自欺欺人

对於病毒源自美国之说，文章斥「毫无实证，自欺欺人」，呼吁勿再乱传，以免贻笑大方。「临大疫而不乱，首重资讯透明，冷静理性分析，勿人云亦云，以讹传讹。沙士後没有雷厉风行关闭所有野味市场乃大错，欲战胜疫症，必须面对真相，勿再一错再错，诿过於人。」

文章直指野味市场是万恶之源，动物排泄物含大量细菌病毒，在卫生恶劣丶物种交杂的挤迫环境下，病毒容易出现洗牌及基因突变。2003年沙士源自广东河源，病毒在果子狸身上寻得，其後中国禁绝野生动物交易，但17年後野味市场越来越猖狂，「中国人完全忘记沙士教训，让活野味市场立足於先进城市之中心，明目张胆售之烹之吃之，令人侧目」。

文章认为防疫首要是改革街市，迅速改善环境丶加强通风丶灭虫灭鼠；而在完全淘汰活禽市场前，必须妥善处理禽畜粪便，减少病毒洗牌机会。

「武汉肺炎」通俗易明

提及病毒命名争议，文章表示在科研或学术交流上，病毒名称必须用 COVID-19 或 SARS-CoV-2，但民间日常沟通或媒体用语称为「武汉冠状病毒」或「武汉肺炎」是约定俗成，「通俗易明，方便沟通」。

文章又批评「世卫後知，未及宣布大流行」，全球多国抗疫措施以至装备都不足够，暂时只有新加坡丶香港丶澳门和台湾尚算未失守。

这篇文章发表后在香港迅速传播，有网民说「感谢权威学者敢言发声，以正视听」丶「庆幸香港还有这一批敢言科学家」，有留言指「任谁都知病毒源头是中国，还有什麽好驳辩？」丶「中国真的要面对现实，洗心革面才可以继续下去」。不过也有网民质疑「东南亚也有蝙蝠吃，谁可保证不是美国人食了後感染？」，并批评袁国勇「危言耸听」丶立场亲美是「卖国贼」。

料疫情维持2至3年

袁国勇是中国国家衞健委第三批专家组成员，1月17至19日曾与锺南山赴武汉视察疫情，其後定性新冠病毒「人传人」。他早前接受《财新网》访问时透露，当时所到之处可能是「示范单位」，湖北省及武汉市衞健委丶武汉疾控中心及当地医院的回答「似乎已经准备好」，在锺南山多次追问下，才得知有病人感染14名医护的情况。

袁国勇上周曾表示，预料疫症维持2至3年，全球至少70%人口受感染後有抗体，疫情才得以纾缓。

截至3月18日，新冠肺炎已蔓延至全球140多国，超过19万人受感染，近8000人死亡。